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Видео дубля Егора Шаранговича, обзор матча «Тампа» — «Нью-Джерси», видео голов

Шарангович прибил «Тампу» дублем. Белорус не забивал тринадцать матчей подряд
Егор Торишный
Видео дубля Егора Шаранговича
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Расчехлил пушку максимально вовремя и помог «Нью-Джерси» отыграться с 1:3

За один сезон Егор Шарангович проделал зачастую довольно привычный путь для молодых хоккеистов — он был главным прорывом «Нью-Джерси» в прошлом сезоне, которого на ЧМ личным звонком приглашал Александр Лукашенко. Прошло полгода — и Егор стал главным разочарованием команды на старте сезона.

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Хотя в первых четырёх матчах чемпионата белорус набрал три очка, после этого последовало долгое молчание. 19 октября против «Сиэтла» он сыграл почти 20 минут, а уже 6 ноября против «Сан-Хосе» — лишь девять. Падение оказалось поразительно быстрым. Конечно же, американские болельщики, которым хватает и девяти игр без очков, стали массово паниковать, а некоторые даже сравнивать Шаранговича с Никитой Гусевым, который второй сезон в «Девилс» провалил полностью.

Но журналист The Athletic Кори Мэсисак недавно призвал их не паниковать: «Главный тренер Линди Рафф дал понять, что проблемы Шаранговича в голове. Возможно, дело в том, что в прошлом сезоне он проделал путь от игрока нижних звеньев АХЛ до места в топ-6 НХЛ и любимца фанатов, и это могло сказаться на тренировочном процессе летом. Конечно, вряд ли он ничего не делал всё это время, но ощущение «Я уже добился» могло засесть внутри. Кстати, это касается и некоторых его одноклубников».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Рутта – 05:49' (5x5)   1:1 Шарангович (Хольц) – 13:56' (5x5)   2:1 Марун (Колтон, Сергачёв) – 18:15' (5x4)   3:1 Хедман (Катчук, Рутта) – 26:17' (5x5)   3:2 Мерсер (Шарангович, Зигенталер) – 41:12' (5x5)   3:3 Веси (Суббэн, Зигенталер) – 45:39' (5x5)   3:4 Шарангович (Братт, Хишир) – 49:34' (5x5)   3:5 Татар (Грейвз) – 58:44' (en)

Рафф искал Шаранговичу новых партнеров — и сегодня он сделал дубль в игре против «Тампы», выходя в двух разных тройках. Сначала белорусу помог седьмой номер прошлогоднего драфта Александр Хольц — Шарангович оказался один в «слоте» перед открытым Василевским, и ему надо было только подождать передачи. Она пришла.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Во второй шайбе белоруса диспозицию для шайбы создал другой швед — Йеспер Братт после сольного прохода смог отдать передачу с неудобной, и Шарангович сделал дубль. Как оказалось, это была победная шайба «Девилз», которые проигрывали 1:3, но забросили три шайбы за восемь минут.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Между этими голами была еще и передача на Доусона Мерсера — так что за одн матч с чемпионами Шарангович удвоил количество своих набранных очков в этом сезоне. После матча Линди Рафф сказал: «Очень важные голы и для команды, и для него. Мы реально рассчитываем на этого парня в атаке. В последних матчах он прибавил и был за это вознаграждён».

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