Шарангович прибил «Тампу» дублем. Белорус не забивал тринадцать матчей подряд

За один сезон Егор Шарангович проделал зачастую довольно привычный путь для молодых хоккеистов — он был главным прорывом «Нью-Джерси» в прошлом сезоне, которого на ЧМ личным звонком приглашал Александр Лукашенко. Прошло полгода — и Егор стал главным разочарованием команды на старте сезона.

Хотя в первых четырёх матчах чемпионата белорус набрал три очка, после этого последовало долгое молчание. 19 октября против «Сиэтла» он сыграл почти 20 минут, а уже 6 ноября против «Сан-Хосе» — лишь девять. Падение оказалось поразительно быстрым. Конечно же, американские болельщики, которым хватает и девяти игр без очков, стали массово паниковать, а некоторые даже сравнивать Шаранговича с Никитой Гусевым, который второй сезон в «Девилс» провалил полностью.

Но журналист The Athletic Кори Мэсисак недавно призвал их не паниковать: «Главный тренер Линди Рафф дал понять, что проблемы Шаранговича в голове. Возможно, дело в том, что в прошлом сезоне он проделал путь от игрока нижних звеньев АХЛ до места в топ-6 НХЛ и любимца фанатов, и это могло сказаться на тренировочном процессе летом. Конечно, вряд ли он ничего не делал всё это время, но ощущение «Я уже добился» могло засесть внутри. Кстати, это касается и некоторых его одноклубников».

Рафф искал Шаранговичу новых партнеров — и сегодня он сделал дубль в игре против «Тампы», выходя в двух разных тройках. Сначала белорусу помог седьмой номер прошлогоднего драфта Александр Хольц — Шарангович оказался один в «слоте» перед открытым Василевским, и ему надо было только подождать передачи. Она пришла.

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Во второй шайбе белоруса диспозицию для шайбы создал другой швед — Йеспер Братт после сольного прохода смог отдать передачу с неудобной, и Шарангович сделал дубль. Как оказалось, это была победная шайба «Девилз», которые проигрывали 1:3, но забросили три шайбы за восемь минут.

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Между этими голами была еще и передача на Доусона Мерсера — так что за одн матч с чемпионами Шарангович удвоил количество своих набранных очков в этом сезоне. После матча Линди Рафф сказал: «Очень важные голы и для команды, и для него. Мы реально рассчитываем на этого парня в атаке. В последних матчах он прибавил и был за это вознаграждён».