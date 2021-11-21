«Искусство чистой воды». Овечкин расчехлил свой фирменный бросок из офиса!

У капитана «Вашингтона» до этого момента не было ни одного гола в касание за сезон. Теперь есть.

«Вашингтон» продолжает непростой выезд на Запад. Они проиграли в овертайме «Анахайму» и там же потеряли Ларса Эллера, который угодил в ковид-протокол. Затем всухую обыграли «Лос-Анджелес», и теперь приехали в гости к «Сан-Хосе». Здесь «столичных» ждали хорошие новости – в состав после травм вернулись Ти Джей Оши и Ник Дауд.

Гостям удался отличный старт – уже на третьей минуте они провели быструю атаку. Спронг отдавал на Шири, которому вставляли клюшку в ноги, но он всё равно смог нанести прицельный бросок в падении. Первое очко в НХЛ заработал и белорусский нападающий Алексей Протас.

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В середине периода «Вашингтон» развил своё преимущество, а Александр Овечкин сделал то, что от него так долго ждали. Все уже успели соскучиться по голам Великой Восьмёрки, виданое ли дело, он не забивал больше недели! А его фирменного убойного броска в касание из круга вбрасывания мы вообще в этом сезоне ещё не видели. При том, что Овечкин начал чемпионат без раскачки и успел наколотить уже 12 шайб.

«Хорошо, что он забивает. В большинстве у него по-прежнему есть моменты. В сезоне во всём бывают взлёты и падения, в какой-то момент он начнёт заколачивать в большинстве. Может, при этом немного уменьшится количество голов в равных составах, то же самое может быть и со всей командой.

Овечкин здорово двигается, играет по 20 с лишним минут в каждом матче, даже когда игры идут подряд. Он в очень хорошей форме. В прошлом году он говорил мне, что подготовка к сезону была не такой, как обычно, потому что чемпионат начался позже, надо было соблюдать протоколы. В этом году он пахал, набирал форму, и приехал в тренинг-кэмп готовым играть. Мне кажется, он даже похудел», — говорил главный тренер Питер Лавиолетт.

«Не могу раскрывать все секреты, но, как я уже говорил, Овечкин становится всё более мотивированным, всё более голодным. Он – один из самых амбициозных игроков, что я встречал. Он хочет побеждать, хочет забивать голы, хочет быть лучшим в истории», — соглашался партнёр Овечкина по звену Том Уилсон.

Сегодня Ови расчехлил свою знаменитую пушку из офиса и забросил 743-ю шайбу в карьере, ещё на шаг приблизившись к Яромиру Ягру в списке снайперов всех времён. Эта шайба стала для россиянина 272-й в большинстве – до очередного рекорда НХЛ осталось всего две шайбы, лидером по голам в большинстве является Дэйв Андрейчук (274).

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«Овечкин. В своём офисе. Работает допоздна в субботу. Номер 743», — написал журналист Лиам Макхью.

«Никогда не догадаетесь, откуда Овечкин забросил свою 743-ю шайбу», — пошутили в «твиттере» NHL GIFs.

«Ови из своего офиса. Это искусство чистой воды», — отметил обозреватель The Athletic Кевин Курц.

Период «столичные» закончили, пропустив опаснейшую контратаку три в одного, но «Сан-Хосе» не смог ей воспользоваться. Зато второй период хозяева провели не в пример лучше первого – наседали на оборону, убегали в отрыв, давили, но Илья Самсонов спасал, иногда не без помощи штанги.

В концовке периода мог забивать Протас – точнее, он забил, но гол тут же отменили из-за помехи вратарю. В третьем периоде мог забивать Дмитрий Орлов, оказавшийся один на один с Хиллом, но вратарь сделал потрясающий сейв (https://t.me/hockeybz/1758). Следом Кузнецов попал в штангу, а через несколько секунд Шири уже не промахнулся. Сначала подправил наброс Карлсона, а затем был первым на добивании. Овечкин отметился второй передачей, а завершил матч дублем, попав в яблочко по пустым воротам из своей зоны. 744 в карьере, 22 до Ягра.