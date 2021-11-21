«Я облажался». Удивительный случай в НХЛ — тренер оспаривал гол, зная, что проиграет

НХЛ не перестаёт удивлять. Пока Александр Овечкин забивал свой первый (!) гол в касание в этом сезоне, в «Далласе» Роопе Хинц оформлял дубль в меньшинстве, в Эдмонтоне «нефтяники» почти пять минут не давали смениться защитникам гостей Калебу Джонсу и Коннору Мёрфи, а в Лас-Вегасе главный тренер «Коламбуса» брал запрос, хотя знал, что проиграет его. Зачем он так сделал?

«Был расстроен, эмоции взяли надо мной верх», — признался Брэд Ларсен. Его команда резво начала матч, была активнее «Вегаса», повела в две шайбы. Второй гол и вовсе получился на загляденье – Александр Тексье в меньшинстве объехал Марка Стоуна как стоячего и разобрался с Лораном Броссуа. Всё складывалось наилучшим образом, но наступил второй период, и игра развернулась на 180 градусов. «Коламбус» раз за разом проваливался в обороне и едва держался – в основном благодаря надёжной игре Элвиса Мерзликина, который отбивался даже при выходе «два в ноль». «Мы здорово провели первый период, именно так надо играть, чтобы победить. Но затем мы немного потерялись, отошли от своей игры и поплатились за это», — заявил защитник «мундиров» Зак Веренски.

Но в моменте с броском Колесара после того, как «Вегас» отобрал шайбу за воротами, голкипер был бессилен, а в третьем периоде «золотые рыцари» прибавили ещё и сравняли счёт своим голом в меньшинстве в исполнении Райлли Смита.

Только чудом «Коламбус» не напропускал в этом периоде целую авоську, а в третий раз Мерзликин капитулировал за шесть минут до финальной сирены. Тут над Ларсеном эмоции и взяли верх.

Маттиас Янмарк принял передачу в зоне атаки, когда находился в офсайде, лайнсмен находился в метре от него и поднёс свисток ко рту, но нападающий тут же вышел в среднюю зону, нивелировав положение вне игры, и судья в итоге переменил решение и развёл руки. Последовавший за этим вход в зону был чистым, и оспаривать было нечего. Но Ларсен в пылу эмоций всё равно решил оспорить, хотя прекрасно знал правило НХЛ, что судьи могут пересмотреть только последний вход в зону.

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«Это моя вина, 100%. Это офсайд. Судьи должны были его свистнуть, но как только шайба вышла из зоны, всё начинается заново. Я видел лайнсмена, он поднёс свисток ко рту, но не свистнул, хотя должен был. Он пропустил это нарушение, и шайба вернулась в зону. Я знаю правило, видеотренер был прав, он говорил мне, что мы проиграем запрос. Я был расстроен, не смог удержаться. Виноват. Облажался. Я знаю правило, но эмоции взяли верх», — заявил Ларсен после матча.

«Коламбус» проиграл тренерский запрос и проиграл матч, но не из-за судейства. Ларсен его и не винит: «У меня нет проблем с этим правилом, иначе как далеко можно отматывать момент? Правило верное», — сказал тренер.