Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Необычный случай в НХЛ — тренер «Коламбуса» оспаривал гол соперника, зная, что проиграет запрос

«Я облажался». Удивительный случай в НХЛ — тренер оспаривал гол, зная, что проиграет
Елена Кузнецова
Тренер «Коламбуса» оспаривал гол соперника
Комментарии
Брэд Ларсен так расстроился из-за изначальной ошибки судьи, что не смог сдержаться. Его не смогли переубедить даже помощники.

НХЛ не перестаёт удивлять. Пока Александр Овечкин забивал свой первый (!) гол в касание в этом сезоне, в «Далласе» Роопе Хинц оформлял дубль в меньшинстве, в Эдмонтоне «нефтяники» почти пять минут не давали смениться защитникам гостей Калебу Джонсу и Коннору Мёрфи, а в Лас-Вегасе главный тренер «Коламбуса» брал запрос, хотя знал, что проиграет его. Зачем он так сделал?

«Был расстроен, эмоции взяли надо мной верх», — признался Брэд Ларсен. Его команда резво начала матч, была активнее «Вегаса», повела в две шайбы. Второй гол и вовсе получился на загляденье – Александр Тексье в меньшинстве объехал Марка Стоуна как стоячего и разобрался с Лораном Броссуа. Всё складывалось наилучшим образом, но наступил второй период, и игра развернулась на 180 градусов. «Коламбус» раз за разом проваливался в обороне и едва держался – в основном благодаря надёжной игре Элвиса Мерзликина, который отбивался даже при выходе «два в ноль». «Мы здорово провели первый период, именно так надо играть, чтобы победить. Но затем мы немного потерялись, отошли от своей игры и поплатились за это», — заявил защитник «мундиров» Зак Веренски.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нюквист (Бин, Веренски) – 00:45' (5x5)   0:2 Тексье (Бин, Веренски) – 08:42' (4x5)   1:2 Колесар (Лешишин) – 27:07' (5x5)   2:2 Смит – 44:45' (4x5)   3:2 Янмарк (Хаг, Колесар) – 53:53' (5x5)

Но в моменте с броском Колесара после того, как «Вегас» отобрал шайбу за воротами, голкипер был бессилен, а в третьем периоде «золотые рыцари» прибавили ещё и сравняли счёт своим голом в меньшинстве в исполнении Райлли Смита.

Только чудом «Коламбус» не напропускал в этом периоде целую авоську, а в третий раз Мерзликин капитулировал за шесть минут до финальной сирены. Тут над Ларсеном эмоции и взяли верх.

Маттиас Янмарк принял передачу в зоне атаки, когда находился в офсайде, лайнсмен находился в метре от него и поднёс свисток ко рту, но нападающий тут же вышел в среднюю зону, нивелировав положение вне игры, и судья в итоге переменил решение и развёл руки. Последовавший за этим вход в зону был чистым, и оспаривать было нечего. Но Ларсен в пылу эмоций всё равно решил оспорить, хотя прекрасно знал правило НХЛ, что судьи могут пересмотреть только последний вход в зону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин впечатал канадца головой в борт. Этот момент перевернул матч и вызвал много споров Овечкин впечатал канадца головой в борт. Этот момент перевернул матч и вызвал много споров

«Это моя вина, 100%. Это офсайд. Судьи должны были его свистнуть, но как только шайба вышла из зоны, всё начинается заново. Я видел лайнсмена, он поднёс свисток ко рту, но не свистнул, хотя должен был. Он пропустил это нарушение, и шайба вернулась в зону. Я знаю правило, видеотренер был прав, он говорил мне, что мы проиграем запрос. Я был расстроен, не смог удержаться. Виноват. Облажался. Я знаю правило, но эмоции взяли верх», — заявил Ларсен после матча.

«Коламбус» проиграл тренерский запрос и проиграл матч, но не из-за судейства. Ларсен его и не винит: «У меня нет проблем с этим правилом, иначе как далеко можно отматывать момент? Правило верное», — сказал тренер.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021