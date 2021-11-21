Василий помог красно-белым добить «Йокерит», однако это был лишь первый матч в сезоне, где он получил доверие.

Лучший русский с МЧМ-21 напомнил о себе в КХЛ. Но в «Спартаке» у Пономарёва не всё гладко

Несколько лет назад Василий Пономарёв удивил хоккейную Россию. Узкий круг хоккейных гиков, которые включают юниорские чемпионаты мира, приятно удивил его уровень игры. Более широкие круги с удивлением читали интервью хоккеиста. Даже с учётом того, что у нового поколения более подвешенный язык, чем у предшественников, мало кто привык, что спортсмен может глубоко рассуждать не только об игре, но и о книгах.

«Допустим, за время турнира дочитал «Триумфальную арку» Ремарка и начал читать «Жизнь взаймы». Из Ремарка больше всего понравились «Три товарища» – по-моему, пример того, какой должна быть дружба. Я считаю, что сейчас у меня есть такие друзья», — рассказывал он в интервью Sports.ru летом 2019-го. Тогда Василию даже не было 18.

Через год в интервью «Чемпионату» Пономарёв рассказывал о том, что он читал во время вынужденного сидения дома: «Из классической музыки слушаю Людовико Эйнауди и Яна Качмарека. Нравится группа «Кино». В этом году прочитал весь сборник книг Георгия Данелии. Первой была «Безбилетный пассажир», потом «Тостуемый пьёт до дна», «Кот ушёл, а улыбка осталась», «Кошмар на цыпочках».

Один из главных американских драфт-гуру Кори Пронмэн описывал Пономарёва перед драфтом: «Я могу вспомнить десяток эпизодов, которые он исполнил на по-настоящему элитном уровне, и они просто кричат о его большом таланте. Он один из лучших плеймейкеров драфта, и хотя при описании подобных игроков часто говорят, что они не пашут, Пономарев не такой – он много играет в меньшинстве и много отрабатывает».

Пономарёв на МЧМ-2021 Фото: Codie McLachlan/Getty Images

На МЧМ лучшим матчем Василия (впрочем, как и всей ларионовской молодёжи) стала игра с США, где центр отметился дублем, играя в четвёртом звене. Потом в четвертьфинале с немцами он не только забил красивый гол в меньшинстве, но и отрабатывал, что особенно отмечали эксперты TSN. «Посмотрите на того же Пономарёва: это крупный парень, он отчаянно борется за шайбу, бьётся у бортов, не даёт сопернику вздохнуть» — говорил обозреватель телекомпании Дэйв Томлинсон.

Этим летом Пономарёв наконец получил возможность попробовать себя во взрослом хоккее. Правда, он мог и не уезжать из России в лигу Квебека — на него претендовал «Авангард», но переход не состоялся, из-за чего громко возмущался лично Александр Крылов. Ещё перед отъездом форвард говорил, что его родные «Крылья Советов» живут в основном за счёт спартаковских денег — и то, что Василий надел джерси с ромбом, в этом плане удивительным не стало.

Подписанию центра не помешала полная смена руководства и чуть ли не всего персонала команды в целом, а также приход нового тренерского штаба во главе с не имевшим опыта работы главным в КХЛ Борисом Мироновым. «Я много слышал хорошего об этом тренере от Павла Порядина, который тоже, как и я, из Зеленограда. Мы вместе тренируемся, он что-то рассказывает. Они с Мироновым пересекались в Нижнекамске, и Паше всё понравилось. А раз Паше понравилось, то и мне точно понравится» — говорил летом Пономарёв.

Но в «Спартаке» к этому времени был очень забитый состав. Стиль нового спортивного директора Романа Беляева — подписывать множество хоккеистов на небольшие деньги, в «Тракторе» какое-то время тоже было шесть пятёрок, хотя и не таких сильных, как у СКА. Конкуренция за место в центральной оси была большой: Лехтеря, Локтионов, «бумажные» центры Петтерссон и Хохлачёв. Место в боттом-6 могли занимать боевой Данила Квартальнов и Глеб Шашков.

Пономарёв провел матч-открытие сезона с «Адмиралом» в четвёртом составе, но после этого месяц выходил в роли 13-го форварда, получая за игру лишь две-три смены. Потом последовал небольшой отрезок в начале октября — и снова роль лимитчика, а потом и отправка в Высшую лигу.

Пономарёв в составе «Химика» Фото: vhlru.ru

«Желание огромное, но пока у него не всё получается. Где-то иногда его перехлёстывают эмоции, он делает ненужные ошибки. Это придёт с опытом, будем потихоньку его подводить», — говорил тогда Борис Миронов. В ВХЛ Пономарёв выделялся весьма сильно: например, 3 ноября сделал дубль в ворота «Динамо» СПб, а за игру (по данным InStat) имел пять голевых моментов. Сам хоккеист позже говорил о «недопонимании» с Мироновым и лучшем взаимодействии со штабом фарм-клуба.

При этом форвард ясно показывал, кто для него самый важный тренер. В более ранних интервью он всегда отмечал босса U18 Сергея Голубовича, но работа с Ларионовым в U20, который давал Пономарёву творить, явно восхитила нападающего. Ещё после неудачного МЧМ Пономарёв призывал меньше критиковать тренера, а уход Ларионова в олимпийскую сборную и вовсе назвал кошмаром.

На этом фоне появились слухи об обмене Пономарёва — терять такой ценный актив в клубе вряд ли хотели. Возможно, вмешалось ещё и то, что на МЧМ молодёжка в теории могла поехать с почти необстрелянной осью центров — и Миронов, который ещё три дня назад говорил, что «к Пономарёву есть вопросы по обороне», вчера поставил 19-летнего форварда на матч с «Йокеритом».

По ходу матча Василий поднялся во второе звено к Виртанену и Дроздову — правда, из-за частых удалений сыграл не очень много, в спецбригадах он игрового времени ещё не получает. Пару раз форвард отметился обводками, но в целом больше думал об обороне, цепко висел на оппонентах при позиционной обороне и был готов приложить соперника к борту.

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Пришёл и первый в карьере гол в КХЛ — да, в пустые ворота, но форвард попал по ним почти что от своего пятака. Да и то, что Пономарёв вышел на решающие минуты против одного из лидеров Запада, уже говорит о том, что он получил доверие — и пока его оправдал.