«Рейнджерс» и «Баффало» выдали невероятный матч в Нью-Йорке. Удивительно, но до рекорда всё равно не дошло.

Как это возможно?! В НХЛ забили 4 гола за 82 секунды и победную шайбу за 0,4 до сирены

Прошло меньше месяца с тех пор, как «Автомобилист» и «Витязь» установили немыслимый рекорд КХЛ, забросив четыре шайбы за 88 секунд игрового времени. В этом сезоне такой скорострельности могли позавидовать даже в НХЛ – до сегодняшнего дня.

В одном из прошедших накануне матчей Национальной хоккейной лиги встречались «Рейнджерс» и «Баффало» — команды не самые результативные, в отличие от екатеринбуржцев (конечно же, по меркам КХЛ), которым принадлежит большая часть заслуги в недавнем историческом событии. Поэтому ожидать голевой феерии не приходилось.

Да и первые заброшенные шайбы зрители, пришедшие в «Мэдисон Сквер Гарден», увидели только ближе к концу первого периода. Соперники обменялись голами в большинстве – на точный бросок форварда «клинков» Расмуса Асплунда «рейнджеры» ответили усилиями связки Панарин – Крайдер. Действовали по старой схеме «Артемий отдаёт – Крис забивает».

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К середине второго периода команды вновь по разу огорчили друг друга. Хозяевам ещё раз пришлось отыгрываться после гола Винни Хинострозы. И снова в ответе «Рейнджерс» поучаствовал Артемий Панарин, который помог отличиться Джейкобу Трубе. Через четыре минуты Панарин оформил ассистентский хет-трик, став одним из соавторов гола Каапо Какко.

Это взятие ворот стало началом настоящего безумия. 50 секунд спустя Тейдж Томпсон точнейшим броском отправил шайбу в верхний угол ворот Александра Георгиева. Ещё через 15 секунд автором гола стал Расмус Далин, который в предыдущем эпизоде ассистировал Томпсону. Теперь уже Тейдж выступил в качестве одного из помощников, поборовшись за шайбу у ворот «Рейнджерс». Затем Виктор Олофссон доставил игровой снаряд соотечественнику, который щелчком в третий раз вывел «Баффало» вперёд.

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«Рейнджерс» и «Баффало» забросили четыре шайбы всего за 82 секунды! Это самый быстрый результат с 2017 года, когда «Сан-Хосе» и «Миннесоте» хватило на это 64 секунды. Примечательно, что первый и последний голы тогда были на счету Патрика Марло. Но даже это не является рекордом НХЛ, который принадлежит «Сент-Луису» и «Далласу». В 2015 году им потребовалось всего 49 секунд игрового времени, чтобы четырежды зажечь красный свет за воротами.

«Рейнджеры» и «клинки» же надолго успокоились, а перед началом третьего периода Жерар Галлан произвёл замену голкипера, выпустив вместо Георгиева Игоря Шестёркина. Конечно, можно сказать, что замена сработала, ведь Шестёркин до конца матча оставил свои ворота в неприкосновенности. Но «Сейбрз» нанесли всего четыре броска и особо не претендовали на победу в основное время, пытаясь хоть как-нибудь дотянуть до овертайма.

Они практически справились со своей задачей, однако натиск «синерубашечников» сделал своё дело. Игроки «Баффало» попытались прижать шайбу к борту в своей зоне, чтобы убить время, но за две секунды до конца потеряли концентрацию. «Рейнджерс» этого времени хватило сполна – Крайдер выцарапал шайбу и передал её Фоксу, тот подключил Зибанеджада, который в касание нашёл Линдгрена. Райан просто не мог промахнуться.

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Как это вообще возможно?! На табло застыли 0,4 – именно столько не хватило «клинкам», чтобы перевести игру в овертайм. Но их проблемы в Нью-Йорке уже никого не волновали – весь «Мэдисон Сквер Гарден» в едином порыве праздновал победу .5:4 – абсолютно сумасшедшая игра «Рейнджерс» и «Сейбрз» точно войдёт в список лучших матчей сезона.