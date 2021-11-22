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«Сиэттл» — «Вашингтон» — 5:2, видео, голы, 745-я шайба Овечкина в карьере, обзор матча НХЛ

Овечкин сразу раскусил «Сиэтл»! Забил 745-й гол в НХЛ и обошёл очередную легенду
Елена Кузнецова
«Сиэттл» — «Вашингтон» — 5:2, видео, голы
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Арена «Кракена» стала 40-й в НХЛ, где отличался Александр Великий.

Семь матчей за 11 дней, конец непростого четырёхматчевого выезда на западное побережье, второй матч за два дня, травмы. Перед сегодняшней игрой с повреждениями выбыли Конор Шири и Ти Джей Оши, и Питеру Лавиоллетту пришлось ставить на игру семь защитников и 11 нападающих. В «Сиэттл» «Вашингтон» приехал уставшим.

Самое стабильное (и единственное здоровое) звено «столичных» нарисовало гол уже на четвёртой минуте игры. Евгений Кузнецов пошёл за ворота, отобрал шайбу у Джереми Лозона и одной рукой выдал пас на Тома Уилсона, который расстрелял Филипа Грубауэра.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

На этом силы у «столичных» закончились, и в следующие два периода «Сиэттл» был быстрее, свежее и удачливее. За четыре минуты до перерыва при игре в большинстве серьёзное давление хозяев на ворота воплотилось в первый гол – шайба скакала на пятаке, и Джаред Маккан с неудобной пробил Витека Ванечека.

Во втором периоде «Сиэттл» реализовал отложенное удаление – Джейден Шварц подкараулил отскок на дальней штанге. И уже в следующей смене – ещё одна пробоина. Первое звено «Вашингтона» выдохлось в атаке, «Кракен» убежал два в одного, и Адам Ларссон сделал счёт 3:1. Это был его первый гол в сезоне!

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Кузнецов) – 03:34' (5x5)   1:1 Макканн (Шварц, Гики) – 15:58' (5x4)   2:1 Шварц (Суси, Блэквелл) – 26:17' (5x5)   3:1 Ларссон (Гурд, Йернкрок) – 27:00' (5x5)   4:1 Йернкрок (Шварц) – 33:51' (5x5)   4:2 Овечкин (Орлов, Уилсон) – 43:09' (5x5)   5:2 Гурд (Танев, Шварц) – 59:31' (en)

Через несколько минут ещё один игрок хозяев открыл счёт своим голам в этом году – Калле Ярнкрок отличился в очередной контратаке. Команда, которая проиграла шесть предыдущих матчей, очень быстро и очень значительно повысила свои шансы прервать неудачную серию.

«Кэпс» всё-таки встрепенулись в третьем периоде и естественно, энергии им добавил не кто иной, как Александр Овечкин. А кто ещё, если не капитан и лучший бомбардир команды? Уилсон отобрал шайбу в средней зоне, Орлов отпасовал Овечкину, Александр ворвался в зону атаки и пальнул с кистей над плечом Грубауэра, точно в девятку!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Есть номер 745 в карьере и номер 15 в сезоне! Медленно, но верно Овечкин продолжается приближаться к рекорду Уэйна Гретцки. Плюс ко всему, это очко стало для него 1350-м в карьере, россиянин вышел на чистое 28 место в списке бомбардиров всех времён, обойдя очередную легенду Матса Сундина.

Россиянин раскусил «Кракен» с первой попытки, эта арена стала 40-й в НХЛ, где забивал Овечкин.

«Первый (но точно не последний) раз, когда Овечкин забивает в Сиэттле», — отметили в «твиттере» «Вашингтона».

«Овечкин забил «Сиэттлу». Это обряд посвящения для любого клуба НХЛ», — пошутил автор EPRinkside Дмитрий Филипович.

«Экстренное (хотя и очевидное) сообщение. Овечкин снова забил», — написали в «твиттере» The Hockey News.

«Комментаторы только что сказали, что это лучший старт в карьере будущего члена Зала славы Овечкина. Это его 17-й сезон. Ему 36. 15 голов в 19 матчах. Овечкин – Бенджамин Баттон, и вы меня не переубедите», — написала ведущая NHL Network Джейми Херш.

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В это трудно поверить, но Овечкин в 36 лет действительно выдаёт лучший старт в карьере. В далёком сезоне-2009/2010 он забил больше голов в первых 19 матчах сезона (17), но ещё ни разу не набирал 30 очков — именно столько сейчас в его активе. Он – третий бомбардир НХЛ, впереди только гораздо более молодые Драйзайтль и Макдэвид.

Гол Овечкина открыл «Вашингтону» второе дыхание. Команда (преимущественно усилиями первого звена) бросила все силы в атаку, давила, копала на пятачке. Преимущество по броскам было запредельным – 23-8 в третьем периоде! Овечкин практически не уходил со льда, но «Кракену» удалось сдержать финишный рывок соперника.

«Вашингтон» проиграл, но все матчи всё равно не выиграешь. Характер показали, Овечкин забил, команда наконец-то едет домой, чего ещё можно желать?

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