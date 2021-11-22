От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин плодотворно завершил самый западный выезд в регулярном чемпионате НХЛ. Накануне 36-летний форвард отгрузил дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (4:0), а сегодня однажды отличился в матче с «Сиэтл Кракен» (2:5). Теперь на счету российского нападающего стало уже 745 голов за карьеру в НХЛ, и он продолжает активное преследование Яромира Ягра, занимающего третье место в списке снайперов времён. До показателя чешской легенды остаётся всего 21 точный бросок, и темп, которым забивает Овечкин в этом сезоне позволяет надеяться, что результат Ярдо падёт ещё до олимпийской паузы.

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Матч с «Сиэтлом» стал первым в карьере Александра Великого, ведь «кракены» проводят свой дебютный сезон в НХЛ. И Овечкин не стал затягивать с закрытием последней мишени в списке команд, которым он ещё не забивал в лиге. Собственно «Сиэтл» оставался в этом ряду единственным клубом, если вынести за скобки «Вашингтон», против которого Александр никогда не играл. Сильнее всего от лучшего российского снайпера в истории НХЛ натерпелась «Тампа», в чьи ворота он отгрузил уже 49 шайб. Следом располагается «Атланта»/«Виннипег» (48), а топ-3 замыкает «Каролина» (43). Полный список жертв Ови выглядит следующим образом.

Во вчерашнем матче с «акулами» пополнился и список жертв Александра среди голкиперов НХЛ. Российский форвард впервые в карьере поразил ворота Эдина Хилла. Таким образом канадский вратарь «акул» стал 151-м голкипером, которому Овечкин забил в североамериканской лиге. До начала сезона в список входили 147 вратарей, но уже на старте регулярки к ним присоединились Даниэль Владарж («Калгари»), Филип Густафссон («Оттава»), Спенсер Найт («Флорида») и собственно Хилл.



Только восемь игроков в истории забивали большему количеству вратарей – Ягр (178), Патрик Марло (177), Марк Мессье (164), Рон Фрэнсис (157), Уэйн Гретцки (155), Дэйв Андрейчук (154), Майк Гартнер и Теэму Селянне (по 152). До главного «киллера» по этому показателю Александру остаётся найти ещё 27 вратарей, которым он ранее не забивал, но подняться в район четвёртого места ему по силам уже в этом сезоне.

№ Игрок Количество пробитых вратарей 1 Яромир Ягр 178 2 Патрик Марло 177 3 Марк Мессье 164 4 Рон Фрэнсис 157 5 Уэйн Гретцки 155 6 Дэйв Андрейчук 154 7 Майк Гартнер 152 8 Теэму Селянне 152 9 Александр Овечкин 151

Из перечисленных игроков только Овечкин продолжает карьеру в НХЛ и имеет все шансы сильно улучшить свои позиции в данном рейтинге. Формально 42-летний Марло ещё не объявлял об уходе из профессионального спорта, но после того, как в прошлой регулярке Патрик побил рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в НХЛ, мотивации продолжать карьеру у канадца заметно поубавилось.

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Что касается Овечкина, то больше всего среди голкиперов от него пропустили швед Хенрик Лундквист и канадец Марк-Андре Флёри (по 24 пропущенных гола). В топ-10 также входят Кари Лехтонен и Кэри Прайс (по 22), Райан Миллер и Ондржей Павелец (по 19), Кэм Уорд (18), Сергей Бобровский (13), Деван Дубник (12) и Крэйг Андерсон (10).

№ Вратарь Количество пропущенных шайб 1 Хенрик Лундквист 24 2 Марк-Андре Флёри («Чикаго») 24 3 Кари Лехтонен 22 4 Кэри Прайс («Монреаль») 22 5 Райан Миллер 19 6 Ондржей Павелец 19 7 Кэм Уорд 18 8 Сергей Бобровский («Флорида») 13 9 Деван Дубник 12 10 Брайан Эллиотт («Тампа-Бэй») 11

Если Лундквист и Лехтонен уже завершили карьеры, то Флери и Прайс продолжают свои выступления за океаном. А то означает, что уже в этом сезоне топ-3 самых пропускавших вратарей от Александра может претерпеть заметные изменения. С «Чикаго» столичные сыграют 3 и 16 декабря, а с «Монреалем» матчи состоятся 25 ноября, 5 января и 17 апреля. И если в первом матче команд в регулярке Прайс на льду появится на вряд ли (на данный момент Кэри только набирает форму после возвращения в расположение команды), то в начале 2022 года он уже должен быть первым номером «Канадиенс». И в этом случае Александр получит новый шанс огорчить его как минимум один, а то и несколько раз за встречу.