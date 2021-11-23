У российской молодёжки третий тренер за пять недель. Что творится в нашем хоккее?

Не успели мы переварить новость о переходе Игоря Ларионова на работу из молодёжной сборной России в олимпийскую (не ту, которая поедет на Олимпиаду в Пекин) и назначение на его пост Олега Браташа, как подоспели очередные перемены в тренерском штабе молодёжки.

Сегодня было объявлено, что главным тренером команды назначен Сергей Зубов. Олег Браташ переведён на должность помощника главного тренера.

Тренерский штаб молодёжной сборной для подготовки и выступления на МЧМ-2022 выглядит следующим образом:

Сергей Зубов – главный тренер;

Олег Браташ – старший тренер;

Александр Титов, Владимир Филатов – тренеры;

Андрей Комиссаров – тренер вратарей;

Олег Знарок – тренер-консультант.

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«Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — прокомментировал своё назначение Зубов.

Дал свой комментарий и Олег Браташ, который остался в штабе молодёжки, но понизился в должности.

«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодёжном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык.

В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех», — заявил Браташ.

Действительно, подобная рокировка не выглядит какой-то сенсацией. Собственно говоря, подобное решение напрашивалось изначально.

Всё говорит именно за назначение Зубова. Огромный авторитет в хоккейном мире, свободное знание английского, долгие годы, проведённые в Северной Америке, и умение работать в тамошних реалиях.

Зубов – имя в хоккее, человек, введённый в Зал хоккейной славы и дважды выигравший Кубок Стэнли. Есть у Сергея Александровича и большой опыт работы главным тренером в клубах КХЛ. Достаточно вспомнить, как при нём взбодрилась Рига и во что превратилась сразу после его ухода.

В свою очередь, Браташ – идеальный помощник, но для должности рулевого на столь ответственный турнир, как молодёжный чемпионат мира, Олег Владимирович объективно не дотягивает. Нет харизмы и нужного опыта.

Таким образом, у российской молодёжки в третий раз за пять недель сменился главный тренер. Олег Браташ и вовсе проработал главным тренером ровно один матч: на этапе Евротура (Кубке Карьяла) с финнами. После него специалист покинул расположение сборной по семейным обстоятельствам, а руководил командой уже Сергей Зубов. И, кстати, обыграл чехов, а Мичков при Зубове организовал лакросс-гол в ворота шведов.

Посмотрим, как легендарный в прошлом защитник, а ныне хоккейный тренер Сергей Зубов справится с возложенными на него обязанностями. Будет сложно, канадцы и американцы по-прежнему сильны, но куда деваться? Не будем забывать, что рядом будет и харизматичный Олег Знарок. Нашей команде нужно выходить, биться и выигрывать МЧМ-2022.