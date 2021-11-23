Фёдоров — умница, но его прогрессу мешает упрямство ветеранов ЦСКА? Что происходит в КХЛ

Традиционно представляем свой взгляд на некоторые события прошедшей недели в российском хоккее.

Фёдоров растёт в ЦСКА. Но от него продолжают требовать невозможного

Сергей Фёдоров долго оставался одним из самых критикуемых тренеров нынешнего сезона. С одной стороны, это было справедливо — его ЦСКА шёл где-то в середине кубковой восьмёрки Запада, часто выдавал невнятные, скучные матчи, проигрывал «Куньлуню» и «Амуру», по результативности уступал командам, идущим далеко за границей плей-офф. Как тут не трогать тренера?

С другой — к Фёдорову изначально нужно было относиться с изрядной долей снисходительности. Он впервые в жизни встал на мостик в роли главного тренера, сразу же получил в руки команду с большими традициями и амбициями и как-то должен был одновременно учиться, осваиваться в новой роли и давать результат. У меня сразу было ощущение, что ЦСКА будет сильно болтать в регулярке, пока Фёдоров, никогда не тренировавший даже детей, разберётся, что к чему на этой сложной кухне, а некоторые победы армейцы будут добывать исключительно за счёт мощного состава. Так и вышло, но Фёдорова почему-то принялись кусать за отсутствие атакующего хоккея, хотя смену курса в середине лета провозгласил вовсе не новый коуч армейцев, а его лоббисты из наблюдательного совета ЦСКА.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прошло время, и к концу ноября Фёдоров как будто выправил ситуацию. Его ЦСКА сейчас делит второе место в конференции с московским «Динамо», отставая от лидера «Йокерита» всего на 2 очка, а в последних 10 матчах у армейцев 8 побед. В их числе — две уверенные разборки со СКА, которые точно прибавили очков Фёдорову, и не только внутри ЦСКА. Но вот парадокс — армейские ветераны даже на позитивной волне результатов команды продолжают гнуть свою линию. Почитайте только Бориса Михайлова — прославленному советскому хоккеисту подавай не просто победы, а красивые победы. Кажется, теперь точно стало ясно, с чьей подачи из клуба убрали Игоря Никитина.

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Фёдорову хочется пожелать не слишком акцентировать внимание на словах своих боссов. Атакующий хоккей — это прекрасно, но на некоторых отрезках матча необходимо уметь играть в откат ради результата, снижать обороты и действовать по счёту. Я уж не говорю про иные планы на дебют матчей, выездные модели и прочее. Это современная реальность, которую, возможно, просто отказывается понимать тот же Михайлов. Во времена Бориса Петровича не было такого сумасшедшего календаря, а его ЦСКА был гегемоном в советском хоккее, который мог позволить себе играть идеологически правильно на постоянной основе.

Сейчас успешный тренер должен быть гибким, хитрым. И, кстати, в Фёдорове в этом плане виден потенциал. Он не боится принимать непопулярные решения (отправка Окулова в запас на несколько матчей), не боится рисковать (овертайм матча с «Динамо»), небанально рассуждает даже на послематчевых пресс-конференциях, показывая свежесть идей и мыслей. Так что если VIP-ложа армейцев оставит Фёдорова в покое и не будет тюкать его за «развалившийся атакующий хоккей в третьем периоде», то есть шанс, что Сергей Викторович вырастет в очень хорошего наставника, а ЦСКА всерьёз повоюет с тренером-дебютантом в плей-офф уже в этом году.

«Нефтехимик» — открытие сезона. Команда без звёзд и денег уверенно идёт в зоне плей-офф

Какую команду можно назвать главным открытием первой половины сезона КХЛ? На поверхности — «Северсталь», и череповчане во главе с Андреем Разиным действительно красавцы. Но хочется обратить внимание и на «Нефтехимик». Клуб с одним из самых низких бюджетов (меньше тратят на зарплаты игроков только в «Адмирале» и рижском «Динамо»), с составом, основу которого составляют местные воспитанники при поддержке нескольких легионеров-ноунеймов, управляемый тренером-новичком КХЛ, достаточно уверенно идёт в зоне плей-офф, занимая шестое место на Востоке, если учитывать потерянные очки.

Олег Леонтьев (тот самый тренер-дебютант) построил в Нижнекамске очень симпатичную команду, которую тащит не тройка самых ярких игроков (как, например, «Витязь»), а командная игра. В смысле организации и дисциплины «Нефтехимик» очень похож на «Северсталь», и для нижнекамцев не составляет труда добиваться успеха в матче с топ-соперниками за счёт терпения и правильного выполнения тренерского задания, как бы банально это ни звучало. В нынешнем сезоне «волки» уже успели перебороть «Авангард», «Локомотив», «Трактор», «Йокерит», при этом и свои очки «Нефтехимик» собирает достаточно исправно.

При этом нижнекамцы не всегда действуют от печки, это точно не «Сибирь». По заброшенным шайбам «Нефтехимик» опережает, например, «Ак Барс» и ЦСКА, руки форвардов не связаны, и при необходимости они вольны творить. В этой атмосфере здорово раскрывается Марат Хайруллин (14+11 в 30 матчах), в последнее время заявляет о себе Евгений Митякин.

В общем, совершенно беззвёздная и молодая команда из Нижнекамска — приятное откровение этого сезона. Сейчас «Нефтехимик» вообще горяч — три подряд победы над «Автомобилистом», «Трактором» и «Локомотивом». Сегодня «волки» принимают СКА, и я затрудняюсь назвать фаворита в этой встрече, учитывая ком проблем в петербуржском клубе.

Мартемьянов подружился с «Сибирью». В игре команды ноль эстетики, зато великолепный результат

Всё-таки Андрей Мартемьянов — тренер с очень большой выдержкой. Вот кто точно смог бы работать в СКА под постоянным давлением! В позапрошлом сезоне в Екатеринбурге Мартемьянов «выжил» после длительной серии поражений, фоном которой шло максимальное неудовольствие со стороны фанатов и прессы. Сейчас — вытащил из глубочайшей ямы «Сибирь», хотя, надо сказать, туда её загнал вовсе не он один.

Мартемьянов — тренер, уважающий атакующий, быстрый, доминирующий хоккей — принял в этом сезоне команду, которая могла добиваться какого-то результата исключительно в рабоче-крестьянском стиле за счёт терпения, самоотверженности, надрыва и характера. Чтобы синхронизироваться со своими подопечными и изменить привычному стилю, Мартемьянову понадобилось немаленькое время, за которое его едва не отправили в отставку. Но в «Сибири» не стали делать резких шагов и получили награду. Новосибирцы заиграли продуктивно, хотя с эстетической точки зрения смотреть на них стало ещё тяжелее. Но болельщики потерпят, а на остальных всё равно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С 20-х чисел октября «Сибирь» просто великолепна с точки зрения результата. 12 матчей, 10 побед, лишь одна игра без набранных очков. И вот уже у «снежинок» железное место в зоне плей-офф, а до топ-5 Востока — лишь 5 баллов. Вполне допускаю, что «Сибирь» по ходу этой регулярки ещё ждёт спад, потому что добывать очки стабильно можно только на классе, а его у состава новосибирцев нет. Но в плей-офф «Сибирь» будет вот такой, как сейчас. И вряд ли кто-то из топов обрадуется попаданию на этот клуб в первом раунде — вытянут всю душу.

Михайлис-младший — третий бомбардир в КХЛ. Примет ли форвард «Барыса» новый вызов после конца сезона?

«Барыс» под руководством Михайлиса-старшего неважно выглядит в нынешнем сезоне, но есть у казахстанской команды отдушина — игра Михайлиса-младшего. Казахстанский форвард впервые громко заявил о себе ещё в сезоне-2018/2019, когда набрал 35 очков в регулярке. В следующем чемпионате Никита почти повторил этот результат, и казалось, что после ухода Скабелки из «Барыса» Михайлиса непременно ждёт продолжение карьеры в топ-клубе.

Но форвард остался, чтобы играть в команде отца, забил 19 шайб в прошлом сезоне, а сейчас уже набрал 32 очка. До повторения личного рекорда — всего три балла, а ведь играть ещё полсезона. Михайлис очень хорош и на уровне всей КХЛ: в списке бомбардиров лиги Никита идёт на третьем месте, уступая только Шипачёву и немножко О'Ниллу.

Михайлису 26 лет, его контракт с «Барысом» истекает в конце этого чемпионата, и я не вижу варианта, при котором по-настоящему топовый по меркам КХЛ форвард, не являющийся легионером, останется в Нур-Султане. Может, конечно, Никиту попробуют завалить деньгами вместо откровенно сдавшего Дица, но зачем это нужно будет самому Михайлису? Форварду надо расти, пробовать себя в клубах, где есть шанс выиграть трофей, иначе же можно повторить судьбу Романа Старченко, который так и остался широко известен только в узких кругах, так и не попробовав себя вне зоны комфорта. Пожалуй, за Михайлиса уже сейчас ведут борьбу менеджеры топ-клубов. Интересно, какое решение Никита примет весной-летом.