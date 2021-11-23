Что с русскими из «Далласа»? Радулов сдулся, Гурьянов не забивает, Худобин не спасает

Год назад наши парни сияли в финале Кубка Стэнли, а сейчас сильно сдали. Впрочем, как и вся команда «Старз».

Год назад «Даллас» стал главной сенсацией Кубка Стэнли. Команда, которая вроде бы уже прошла свой пик, а за несколько месяцев уволившая главного тренера из-за алкоголизма, крайне мало забивавшая, внезапно для многих прошла в финал, выбив котировавшихся намного выше «Колорадо» и «Вегас».

Важную роль в кубковом прорыве сыграли три русских игрока. Антон Худобин был стеной в воротах, заменив Бена Бишопа, который очень плохо выглядел в «пузыре». Денис Гурьянов, который до приостановки сезона расцвёл, выстреливал покером. Наконец Александр Радулов, как всегда, был комком ярости, энергии и плей-оффных эмоций (если выражать это цифрами — 18 очков в 27 играх).

На старте сезона разочаровывает весь «Даллас» коллективно и чуть ли не половина игроков, но каждый из русских точно играет ниже своих возможностей. Худобин — один из худших вратарей на старте сезона, снайпер Гурьянов идет по графику 10 голов за сезон, Радулов был переведён в четвёртое звено. Что происходит?

Худобин проводит худший сезон в карьере. Но ещё в прошлом году к киперу были вопросы

После финала Кубка Стэнли Добби был одним из самых желанных лотов на рынке свободных агентов. 34-летний голкипер, который большую часть своей карьеры либо мотался по фармам, либо был уверенно вторым кипером, должен был получить последний большой контракт своей карьеры. Претендентов был достаточно — но Худобин пробыл в статусе свободного агента буквально пару часов, после чего продлил соглашение с «Далласом» на довольно умеренных условиях ($ 10 млн на три года).

Давайте сначала проанализируем статистику Худобина. В сезоне-2019/2020 он был лучшим вратарём лиги по проценту сейвов в равных составах (94,7%). Однако при этом хорошо работала и общекомандная защита в целом — оборона «Далласа» не позволяла обстреливать Антона и других киперов «Далласа» с опасных позиций. И по количеству допущенных опасных бросков, и по количеству допущенных быстрых отрывов «Даллас» при Худобине в воротах — в десятке лучших.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Прошло два года — и в ситуации «пять на пять» Худобин отражает лишь 90,3% бросков. При этом защита «Старз» всё ещё допускает крайне малое количество опасных моментов и редко даёт сопернику делать «подборы» на пятаке — по всем этим показателям команда Худобина всё ещё в десятке лучших. Но результата нет.

Перед сезоном анонимная панель экспертов The Athletic, на опрос которой мы часто ссылались в прошлых текстах, оценила Антона лишь 28-м стартовым голкипером в лиге. «Да, он трудолюбивый парень, всегда старается, но он гораздо больше подходит на роль второго вратаря, которому можно дать 35 игр в год. Его нельзя назвать полноценным первым вратарём», — сказал один из источников.

Неназванный помощник главного тренера вообще заявил, что Худобин может оказаться третьим. Причины говорить это были — летом «Даллас» подписал Брэйдена Холтби, дав ему шанс после невзрачных сезонов в «Вашингтоне» и полного провала в «Ванкувере». Рос Джейк Эттингер, который был выбран в первом раунде драфта — теоретически такой прогноз мог и сбыться.

Но почему же Худобин сейчас испытывает проблемы? Вратари в целом — это люди, психологический фактор в игре которых играет более важную роль, чем у полевых, поэтому чистый анализ здесь работает не всегда. Возможно, Антону комфортнее психологически в роли бэкапа. Возможно, его великий плей-офф был чистым куражом — помните, как Эндрю Хэммонд в одно лицо вытащил «Оттаву» в кубковую весну и пропал?

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

А может быть, есть совсем простая причина — в прошлом году Боунесс оштрафовал Худобина за нарушение дисциплины. «Всё дело в коммуникации. Нужно понимать, что приемлемо, что нет. У меня мало правил, но, чёрт возьми, им лучше следовать», – возмущался главный тренер. Нарушение было невероятно банальным — Худобин проспал.

Гурьянова просят играть проще и чаще лезть на ворота. Пока не получается

В 2015-м парень из Тольятти неожиданно для многих был выбран под 12-м общим номером драфта — конечно, Гурьянов уверенно котировался на первый раунд, но не на «лотерейный» пик. Генменеджер «Далласа» Джим Нилл заработал репутацию русофила после работы в «Детройте» и драфта Валерия Ничушкина, и этим выбором он тогда её подтвердил.

Гурьянов на драфте-2015 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Путь Гурьянова в НХЛ был долгим — сначала игра в КХЛ (10 минут в среднем за игру, правда), потом долгое оттачивание в фарме — полноценным игроком основы Денис стал только в сезоне-2019/2020, когда забросил 20 шайб и стал лучшим снайпером «Звёзд» в регулярке. Потом были геройства в плей-оффном пузыре: незабываемый покер против «Калгари», ассистентский хет-трик против «Колорадо».

Укороченный сезон Гурьянов начал с 11 очков в 11 играх и какое-то время был вторым русским бомбардиром лиги. Однако потом последовала восьмиматчевая серия без очков — несмотря на неё, Денис закончил сезон с 30 очками. Но нынешний сезон пока опять разочаровывает — Гурьянов давно играет серийно и на старте этого сезона пока тормозит — пять очков в 16 играх.

Вот версия происходящего от Рика Боунесса: «Мы пытаемся заставить его перестать останавливаться в средней зоне, потому что в таком случае он теряет свои главные достоинства: габариты, силу и скорость. Вспомните, как два года назад он забивал голы. Он просто летел вперёд, резал угол и выходил к воротам. И мы долго просили его вернуться к этой манере игры».

Буквально вчера босс «Далласа» высказался в этом же духе: «Гурьянов генерирует намного больше опасности, когда идёт вперед к воротам. Таким образом, он использует свои лучшие качества: габариты, физическую мощь и скорость». И цифры говорят, что Боунесс прав: в своём самом успешном сезоне Денис входил в десятку по попыткам быстрых отрывов — сейчас только 132-й.

Версия статистическая: Гурьянова убрали от финна Роопе Хинца. Хинц — не самый звёздный игрок «Далласа», но они вместе с нашим снайпером в одной связке играли ещё в АХЛ. Это игроки схожего плана, у них есть синергия — в том же сезоне-2019/2020 Денис из своих 20 голов забил семь именно с передач финна. На старте успешного прошлого года эти двое играли вместе — сейчас их увели друг от друга. Продвинутая статистика говорит, что у обоих игроков в связке количество созданных моментов выше, чем при игре по отдельности.

Фото: Tom Pennington/Getty Images

Наконец, Гурьянов мало забивает в большинстве, хотя у «Далласа» четвёртый процент реализации в лиге. Нельзя сказать, что Денис — редко используемая опция в большинстве, но процент успешных бросков хромает — в отличие от того же Павелски.

Радулов пока сам не свой после травмы

Прошлый сезон Радулов, как и весь «Даллас», начал здоровски — 11 очков в 8 матчах. Потом он выбыл из состава после «небольшой» травмы — сообщалось, что он скоро вернётся на лёд, но на самом деле перерыв в играх составил целый месяц. После трёх матчей в марте, где Радулов снова брызгал энергией, он получил травму — и на этот раз пропустил весь остаток сезона, в котором финалисты не вышли в плей-офф.

Фото: Tom Pennington/Getty Images

В предыдущих сезонах Раду пропускал не так много матчей, а чемпионат-2017/2018 откатал полностью. Надо понимать, что делает Радулова таким крутым игроком — его не просто так зовут Тасманским Дьяволом, это зажигалка, сгусток энергии и желания, который взбадривал даже снулых в последнее время Бенна и Сегина. Александр не так часто хитует, как обычные силовые игроки лиги, но зато компенсирует это гиперактивностью в игре и единоборствах, которая часто приводит к лишним удалениям (даже в сверхуспешном плей-офф-2020 ему за это прилетало от фанатов).

Всегда ли игроки подобного плана удерживают такой уровень долго? Есть исключения — лет 10 назад многие канадские эксперты ждали, что Овечкин к моменту написания этого поста уже и в НХЛ играть не будет, но он имеет исключительное тело. Один из лучших силовиков и провокаторов постлокаутной лиги Милан Лучич сдулся просто в момент. Схожий по стилю Кэм Нили в начале 90-х клал 50 голов за 49 матчей, а через два года завершил карьеру — тоже очень неожиданно.

Пока точно непонятно, как травмы и восстановление от них повлияли на Радулова (а ещё не забудем про громкий нехоккейный скандал, связанный с тем, что деньги игрока пропали в банке без лицензии), но хоккеист выглядит на льду так, как будто реально сбавил в желании и драйве. Возможно, он тоже перешёл в энергосберегающий режим — но это хорошо делать, когда у тебя есть элитное чувство паса или топовый бросок. Сильные качества Радулова всё-таки другие.

Возможно, перевод в четвёртое звено на этой стадии карьеры Александра не будет таким уж плохим. Выше уже упоминался Лучич, который кончился как форвард для ведущих звеньев, но на ограниченной роли в четвёртом звене в стиле Дэррила Саттера снова ожил — конечно, он не напоминает себя времён чемпионского «Бостона», но точно играет на крепком уровне НХЛ.

По крайней мере, с точки зрения всё той статистики у Радулова всё нормально — он создаёт достаточно опасных моментов, но с реализацией пока не всё ладно. Ещё одна возможная причина плохого старта наших форвардов, о которой можно было упомянуть и в пункте о Гурьянове — низкая результативность «Звёзд» в целом: за четыре последних сезона команда на 26-м месте в лиге по голам, ниже только команды в перестройке. Возможно, скоро в ней окажется и «Даллас».

Летом руководству команды предстоит принять много важных решений. Прямо сейчас «Даллас» — самая возрастная команда лиги (средний возраст 30 лет). На рынок свободных агентов летом выходят Радулов, Павелски, Клингберг, Холтби, а потолок Бенна и Сегина на огромных контрактах, судя по всему, уже позади.

Генменеджер Джим Нилл Фото: Bruce Bennett/Getty Images

При этом есть Хейсканен, который уже давно утвердился в качестве топ-защитника, молодой Робертсон и ещё не достигшие пика Хинц и Гурьянов — возможно, в Техасе решат просто освежиться и через пару лет пойти в ещё один поход. Однако его судьба будет зависеть от формы и русских игроков.