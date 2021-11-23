СКА зря держал молодёжь в чулане. После ссылки в вышку она раскатала «Нефтехимик»

Марченко и Морозов вернулись из «Невы» с новым партнёром – Бардаковым. Это звено сходу забросило три шайбы (из восьми армейских).

СКА прилетел в Нижнекамск с багажом из шести поражений подряд. В такой ситуации петербуржцы оказались впервые за время выступления в КХЛ, и, естественно, не совершенно не хотели ухудшать свой антирекорд.

Все звенья, кроме первого, претерпели серьёзные изменения. Дмитрий Николаев, который два дня назад он вышел на замену в матче с ЦСКА и не пропустил ни одного гола, получил заслуженный первый старт в кэхаэловской карьере. Лео Комарова перевели на край в третье звено, а его место в центре второго занял Воробьёв. Четвёртое звено полностью обновилось – в него вошли Марченко, Морозов и Бардаков. Все трое только что вернулись из двухматчевой ссылки в ВХЛ, и если первые двое попали туда прямиком из основы, то 20-летний Бардаков, который летом перешёл в СКА из «Витязя» в результате обмена, вообще нигде не играл два месяца!

В таком составе они выходили в последнем матче за «СКА-Нева» (и организовали гол), в таком же составе они и взвалили на себя миссию по спасению тонущих армейцев. Поначалу хозяева смотрелись предпочтительнее – обостряли при первой возможности, выигрывали борьбу за шайбу, в обороне блокировали броски и перехватывали потенциально опасные передачи.

Нижнекамцы открыли счёт. Мог забивать в пустые Хайруллин, но не попал по шайбе, а вскоре великолепную по геометрии атаку провело второе звено хозяев – на острие быстрого розыгрыша был Илья Попов, которого не смог удержать на пятачке Волков.

На этом успехи «Нефтехимика» закончились, и на сцену вышло четвёртое звено СКА. Бардаков отдавал Марченко, бросок с оттяжкой, и счёт уже равный. Через несколько минут пожар на пятачке у «Нефтехимика», ещё одна передача от Бардакова и Марченко, с колен, в борьбе лупит по шайбе несколько раз – 2:1!

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Во втором периоде «Нефтехимик» расклеился окончательно и уже не был похож на команду, которая набрала мощный ход, была грозным соперником для кого угодно и в последнее время одерживала победы над «Трактором», «Авангардом» и «Локомотивом».

Четвёртое звено СКА было заметно в каждой смене, первое звено – то немногое, что у армейцев и не переставало работать, а в остальных тройках пошли изменения по ходу игры. Мичков стал выходить с Гусевым и Воробьёвым, и замечательно вписался к этим партнёрам. Вместе с Гусевым они стали ассистентами для первого гола защитника Григория Грязнова в КХЛ! Затем 16-летний вундеркинд мог забрасывать и сам, но тут уже Судницин спас.

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У СКА в Нижнекамске вдруг заработало всё, что не работало весь ноябрь. Наконец выстрелило большинство, да ещё и дважды! Сначала свой фирменный бросок расчехлил Бурдасов, а в следующем большинстве Антон уже отдавал на пятачок Кузьменко, которому оставалось только подправить шайбу в ворота.

В третьем периоде забил Никита Гусев – нападающий, от которого уже давно ждали голов. Вот у кого точно должна упасть гора с плеч! Воробьёв отдавал на пустые ворота, и отдельно надо отметить хитрую передачу Мичкова рикошетом от закругления ворот. Гусев наконец заиграл с партнёрами, которые с ним на одной волне.

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Бардаков довёл счёт до неприличного забросив свою первую шайбу за СКА. И зачем только армейцы зазря держали талантливую молодёжь в чулане? Мичков готов биться наравне с мужиками – он это доказывал и в начале сезона, и на Кубке Карьяла. Марченко с Морозовым вообще – железобетонные игроки основы и лидеры команды, а Бардаков вписался к ним настолько органично, что прямо сказка. Эта четвёрка дала армейцам глоток свежего воздуха, вышла после вышки и раскатала «Нефтехимик».