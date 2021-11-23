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«Нефтехимик» — СКА – 2:8, видео, голы, армейцы прервали рекордную серию поражений

СКА зря держал молодёжь в чулане. После ссылки в вышку она раскатала «Нефтехимик»
Елена Кузнецова
«Нефтехимик» — СКА – 2:8, видео, голы
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Марченко и Морозов вернулись из «Невы» с новым партнёром – Бардаковым. Это звено сходу забросило три шайбы (из восьми армейских).

СКА прилетел в Нижнекамск с багажом из шести поражений подряд. В такой ситуации петербуржцы оказались впервые за время выступления в КХЛ, и, естественно, не совершенно не хотели ухудшать свой антирекорд.
Все звенья, кроме первого, претерпели серьёзные изменения. Дмитрий Николаев, который два дня назад он вышел на замену в матче с ЦСКА и не пропустил ни одного гола, получил заслуженный первый старт в кэхаэловской карьере. Лео Комарова перевели на край в третье звено, а его место в центре второго занял Воробьёв. Четвёртое звено полностью обновилось – в него вошли Марченко, Морозов и Бардаков. Все трое только что вернулись из двухматчевой ссылки в ВХЛ, и если первые двое попали туда прямиком из основы, то 20-летний Бардаков, который летом перешёл в СКА из «Витязя» в результате обмена, вообще нигде не играл два месяца!

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 8
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Секстон, Галимов) – 04:00' (5x5)   1:1 Марченко (Бардаков, Камалов) – 10:51' (5x5)   1:2 Марченко (Бардаков) – 14:19' (5x5)   1:3 Грязнов (Гусев, Мичков) – 22:45' (5x5)   1:4 Бурдасов (Гусев) – 33:08' (5x4)   1:5 Кузьменко (Бурдасов, Гусев) – 36:12' (5x4)   1:6 Гусев (Воробьёв, Мичков) – 44:52' (5x5)   1:7 Бардаков (Морозов, Марченко) – 47:51' (5x5)   1:8 Кузьменко (Кемппайнен, Фантенберг) – 53:58' (5x5)   2:8 Хафизов – 57:13' (5x4)

В таком составе они выходили в последнем матче за «СКА-Нева» (и организовали гол), в таком же составе они и взвалили на себя миссию по спасению тонущих армейцев. Поначалу хозяева смотрелись предпочтительнее – обостряли при первой возможности, выигрывали борьбу за шайбу, в обороне блокировали броски и перехватывали потенциально опасные передачи.

Нижнекамцы открыли счёт. Мог забивать в пустые Хайруллин, но не попал по шайбе, а вскоре великолепную по геометрии атаку провело второе звено хозяев – на острие быстрого розыгрыша был Илья Попов, которого не смог удержать на пятачке Волков.

На этом успехи «Нефтехимика» закончились, и на сцену вышло четвёртое звено СКА. Бардаков отдавал Марченко, бросок с оттяжкой, и счёт уже равный. Через несколько минут пожар на пятачке у «Нефтехимика», ещё одна передача от Бардакова и Марченко, с колен, в борьбе лупит по шайбе несколько раз – 2:1!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Во втором периоде «Нефтехимик» расклеился окончательно и уже не был похож на команду, которая набрала мощный ход, была грозным соперником для кого угодно и в последнее время одерживала победы над «Трактором», «Авангардом» и «Локомотивом».

Четвёртое звено СКА было заметно в каждой смене, первое звено – то немногое, что у армейцев и не переставало работать, а в остальных тройках пошли изменения по ходу игры. Мичков стал выходить с Гусевым и Воробьёвым, и замечательно вписался к этим партнёрам. Вместе с Гусевым они стали ассистентами для первого гола защитника Григория Грязнова в КХЛ! Затем 16-летний вундеркинд мог забрасывать и сам, но тут уже Судницин спас.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Все топ-клубы буксуют на старте, но быстро возвращаются в лидеры. СКА выдержит удар? Все топ-клубы буксуют на старте, но быстро возвращаются в лидеры. СКА выдержит удар?

У СКА в Нижнекамске вдруг заработало всё, что не работало весь ноябрь. Наконец выстрелило большинство, да ещё и дважды! Сначала свой фирменный бросок расчехлил Бурдасов, а в следующем большинстве Антон уже отдавал на пятачок Кузьменко, которому оставалось только подправить шайбу в ворота.

В третьем периоде забил Никита Гусев – нападающий, от которого уже давно ждали голов. Вот у кого точно должна упасть гора с плеч! Воробьёв отдавал на пустые ворота, и отдельно надо отметить хитрую передачу Мичкова рикошетом от закругления ворот. Гусев наконец заиграл с партнёрами, которые с ним на одной волне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Бардаков довёл счёт до неприличного забросив свою первую шайбу за СКА. И зачем только армейцы зазря держали талантливую молодёжь в чулане? Мичков готов биться наравне с мужиками – он это доказывал и в начале сезона, и на Кубке Карьяла. Марченко с Морозовым вообще – железобетонные игроки основы и лидеры команды, а Бардаков вписался к ним настолько органично, что прямо сказка. Эта четвёрка дала армейцам глоток свежего воздуха, вышла после вышки и раскатала «Нефтехимик».

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