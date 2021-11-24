«Макдэвид не суперзвезда, пока не выиграет Кубок Стэнли. Пусть хоть в финале пободается»

Алексей Житник – выдающийся защитник. Став олимпийским чемпионом в составе Объединённой сборной СНГ в 1992 году, он первым из российских защитников провёл 1000 матчей в НХЛ. На данный момент он является четвёртым среди бомбардиров-защитников в Национальной хоккейной лиге из России. В эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексей Николаевич обсудил старт сезона в НХЛ, рассказал, чем лига на рубеже веков нравилась ему больше нынешней, а также ответил на вопрос, сможет ли Александр Овечкин побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

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— «Флорида» начала довольно-таки весело, потом немножечко они остыли. – Алексей Николаевич начал со своих впечатлений о старте сезона. – В каждой команде есть и спады, и стабильная игра. Вообще стараюсь не судить до Нового года, потому что обычно в первой половине все команды вкатываются. Уже после начинается более принципиальная борьба за место в плей-офф. Поэтому на все игры я сейчас смотрю философски. Тот же «Сент-Луис», который выиграл Кубок Стэнли два года назад, в январе ещё был на последнем месте, а в июне выиграл Кубок.

Игроки «Сент-Луиса» после победы в финале Кубка Стэнли – 2019 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Поэтому в этом плане ничего экстраординарного сейчас не происходит. Команды играют – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Убрали пару тренеров в командах, где был полный аврал. «Аризона» проигрывает всё, что можно. «Чикаго» довольно-таки плохо выступал. Опять же, это всё может выровняться, и аутсайдеры станут фаворитами.

«Чем больше денег, тем больше давление от прессы и болельщиков. Капризов должен был это понимать»

— Справедливы ли были претензии к Капризову в первых матчах или же люди просто стали заложниками ожиданий, особенно после выдачи ему такого большого контракта?

— Всегда, если получаешь такие деньги, от тебя ожидают каких-то результатов. Согласен, он начал не очень впечатляюще, сейчас вроде бы набирает форму, догоняет, очко за игру зарабатывает. Чем больше денег, тем больше давление от прессы и болельщиков. Он должен был это понимать. Так будет всегда. Если ты хочешь быть лидером команды, то должен давать результат, вести команду за собой. Начал медленно, сейчас начинает добавлять. Сезон длинный. Главное, чтобы без травм было. Время покажет.

— Почему так слабо начал в НХЛ «Сиэтл», в отличие от того же «Вегаса»? Есть мнение, что клуб плохо поработал на драфте расширения.

— Когда «Вегас» только вошёл в лигу, это было больше исключением из правил, нежели нормальная ситуация. Обычно на драфт расширения выставляют игроков, которых не хотят защищать, то есть не топовых хоккеистов. У «Вегаса» так получилось, что они усилились очень хорошим вратарём. Считаю, что вратарь – это позиция номер один в команде. Поэтому в такой ситуации не думаю, что каждая новая команда должна играть в финале Кубка Стэнли. Для этого нужно два-три года, чтобы собрать игроков на драфтах, обменах, укомплектовать команду. Не вижу ничего такого.

Сейчас прошла только четверть сезона, ещё всё впереди. Всё будет зависеть от тренерского штаба, самих игроков. Не ожидал, что от «Сиэтла» будет какой-то сюрприз, потому что в других командах на Западном побережье те же «Эдмонтон», «Калгари» очень сильно укомплектованы по набору игроков. Очень сильная конкуренция, есть «Анахайм», «Лос-Анджелес». Насколько я вижу, пока ничего неординарного не происходит.

— Вы сказали, что вратарь — самая важная позиция в команде. Наверное, так же подумали и в «Чикаго», когда выменивали из «Вегаса» Марка-Андре Флёри. Однако пока он играет ниже своего уровня, как и весь клуб. Возможно, Флёри лукавил, когда говорил, что отошёл от шока и готов отдавать все силы «Блэкхоукс»? На старте сезона у него явно были проблемы с психологией.

— Может быть. Но никто же не может залезть в голову к человеку и посмотреть, что там происходит. Он поиграл довольно-таки много, выиграл довольно-таки много. У него были и великолепные, и слабенькие сезоны, но в принципе он доказал, что может играть на очень высоком уровне. Повторюсь, что вратарь – это номер один в команде. Если он играет и тащит на себе команду, не просто отражает, что должен, а выручает, то всегда в команде дух поднимается, потому что игроки знают: если кто-то ошибся, их вратарь вытащит. А если играешь и один, два, три, пять бросков залетают, то без вратаря вообще делать нечего.

Так было не только в последние годы – если в команде есть сильный вратарь, то всегда есть шансы выиграть, особенно в плей-офф. В тех же «Тампа-Бэй», «Детройте» они были. Когда я играл в «Баффало», у нас не было суперзвёзд в составе, был только Доминик Гашек. В течение пяти-семи лет мы постоянно были в плей-офф и обыгрывали команды, которые были далеко впереди нас. Поэтому вратарь – самая главная составляющая.

— Сейчас неубедительно начинает «Даллас», при этом прошлый сезон тоже сложился для команды неудачно. В США уже говорят о том, что Рик Боунесс теряет контроль над командой. Действительно ли дело в нём, стоит ли «Далласу» его менять?

— В принципе, от «Далласа» давно ожидали какого-то прорыва, особенно после выступления в финале Кубка Стэнли. У них довольно-таки хороший состав, но в последнее время ничего не получается. Это зависит от руководства клуба, потому что игроки моложе не становятся. С каждым годом ребята всё старше. Команде даётся четыре-пять лет, чтобы собрать состав и нацелиться на высокие достижения. В этом составе «Даллас» играет уже больше пяти лет, поэтому думаю, что будут изменения. Или в тренерском составе, или в игровом, пойдут на омоложение. Зависит от руководства – от президента, от владельца — как они видят своё будущее и собираются идти дальше.

— Финалисты Кубка Стэнли по-разному начали сезон. Понятно, что «Тампа» и без Кучерова должна выходить в плей-офф, а вот что происходит с «Монреалем»? Затяжная эйфория от первого за 28 лет выхода в финал? Поторопились с Дюшармом?

— В прошлом году никто не ожидал, что они попадут в финал, это раз. Сезон был укороченный, происходило непонятно что. Они выскочили весело в финал, но не думаю, что по составу они могут конкурировать. Хотя у каждой команды есть свой шанс продвинуться, но на сегодняшний день они очень неярко играют и в нападении, и в защите, и проблема с вратарём… Это всё накопилось. Монреаль, Торонто – это Мекка хоккея. Прошлый сезон был без зрителей, сейчас они возвращаются. Я бы судил уже в районе Нового года, кто в каком положении находится. Ещё месяц есть на раскачку, потом уже начнутся обмены, смены тренеров и так далее. Сейчас ставить на ком-то крест ещё рановато.

«Баффало» правильно сделал, что обменял Айкела»

— Вы много лет играли в «Баффало». Пристально ли следите за игрой команды? Осталась ли духовная связь?

— Стараюсь в целом следить за НХЛ. Я сейчас в Нью-Йорке, недавно прилетел, хочу попасть на игры «Рейнджерс», «Айлендерс», в Баффало съездить. Много ребят в клубе, которые работали ещё во время моего пребывания в команде, остались друзья в городе, с которыми общаюсь. Нет такого, чтобы была серьёзная ностальгия. Да, я там отыграл 10 лет, дети мои там родились, мы показывали неплохой хоккей. Всегда приятно туда приезжать.

Слежу в общем за хоккеем, не болею за какую-то отдельную команду. Просто интересно наблюдать тенденции развития, как всё движется. Стараюсь быть, как говорится, в тренде.

— Как относитесь к тому, что происходит с командой в последние 10-15 лет? После Президентского кубка в 2007 году у «Баффало» абсолютно ничего не клеится.

— Да, согласен. Последний раз был там года три-четыре назад, может, даже больше, когда под своды поднимали свитер Доминика Гашека (в январе 2015 года. – Прим. «Чемпионата»). Непонятно, почему это происходит. Вроде и тренеров меняют, и на драфте высоко выбирают. Недавно обменяли свою суперзвезду Джека Айкела в Лас-Вегас. Считаю, что надо идти от печки. Надо создавать вратарскую линию, потом линию обороны, потом атаку. Ведь, как говорится, нападение выигрывает матчи, а оборона – войну. В этом в клубе немножечко недоработали. Последнее время там один и тот же владелец. Он должен принимать решения, чего и как.

Владелец «Баффало» Терри Пегула Фото: Michael Reaves/Getty Images

Деньги есть, город хоккейный. Там только две большие команды – «Биллс», играющая в американский футбол, и хоккейная «Сэйбрз». Баскетбола там нет, бейсбольная команда во втором дивизионе. Поэтому один вид спорта зимой – это хоккей. Со временем всё должно у клуба получиться. Но опять же в НХЛ сейчас все в равных условиях – потолок, пол зарплат. Пожалуйста – тратьте, экономьте деньги, набирайте игроков. Всё зависит от менеджмента. Тому пример «Тампа» — два года подряд в такое тяжёлое время выиграла Кубок Стэнли. Поэтому есть на что равняться и куда стремиться.

— Город, может, и хоккейный, но по посещаемости «Баффало» — абсолютно худшая команда НХЛ. Можно ли понять болельщиков, у которых после стольких лет неудач лопнуло терпение и они отвернулись от клуба, или же нужно оставаться с командой до конца?

— Не скажу, что они отвернулись. Просто такое время, последние пару лет тяжёлая ковидная ситуация с карантином. Если команда будет играть, народ будет ходить. Это сто процентов. Потому что «Айлендерс» тоже сейчас валится, но сезонные абонементы у них были раскуплены ещё до того, как построили новый дворец. Народу тоже не очень хочется ходить, когда команда валится.

Хоть и говорили, что этот Айкел, которого поменяли в «Лас-Вегас», суперзвезда, но он не показывал того, что должен. Им нужна какая-нибудь хоккейная личность, тогда пойдёт народ и будут победы. Получится замкнутый круг: народ пойдёт – будут победы, будут победы – пойдёт народ. Есть над чем работать.

— Конец истории с Джеком Айкелом — груз с плеч для «клинков»?

— Да. Парень молодой, видел его пару раз живьём, но он не того масштаба, чтобы вести команду за собой. Да, он хороший игрок, думающий, игровик, но он не вождь, так сказать. Вся эта ситуация с позвоночником никому не давала двигаться в правильном направлении. «Баффало» правильно сделал, что его обменял. Время покажет, кто прав, кто виноват. Клубу надо сфокусироваться на другом направлении, других моментах. Всё это уже в прошлом.

«Нью-йоркские фанаты любят ходить не просто на хоккей, а на шоу»

— Вы сейчас живёте в Нью-Йорке. Как часто ходите на хоккей? Куда чаще — на игры «Рейнджерс» или «Айлендерс»?

— В последние два-три года больше живу в Киеве, а в Нью-Йорк прилетаю на месяц-два четыре раза в году. Раньше ходил в «Нассау Колизеум», сейчас «Айлендерс» построили новый дворец, только открыли, ещё ни разу не был там. Думаю, на днях, когда будет игра, попаду. А так и в «Мэдисон Сквер Гарден» ходил. Понятно, что не на каждую игру. Если есть время, желание и команды играют дома, то почему нет?

— У какого из нью-йоркских клубов публика горячее?

— Не сказал бы, что у кого-то горячее, ведь в Нью-Йорке и без того есть чем заняться и куда пойти. Начиная от Бродвей-шоу и всего остального. Есть противостояние «Айлендерс» — «Рейнджерс», которое идёт с 1980-х годов. Когда они играют между собой, то бои хорошие происходят. А так у каждой команды есть свои сектора болельщиков. Кто живёт на Лонг-Айленде – те за «Айлендерс» болеют, кто на Манхэттене – за «Рейнджерс». И те и другие выигрывали Кубок Стэнли. Поэтому не скажу, что есть большая разница.

— У «островитян» тяжёлое начало сезона — 13 матчей подряд на выезде, многие лидеры заразились коронавирусом. Сможет ли команда оправиться после такого? В Столичном дивизионе в этом году серьёзная конкуренция.

— Ситуация точно будет получше, потому что проводить первые 13 игр на выезде не очень комфортабельно. Да, они проиграли первые домашние игры, особенно «Торонто» — 0:3. Первый раз за 75 матчей, когда «Мэйпл Лифс» в гостях обыграли их всухую. Люди ходят, поддерживают, плюс новый дворец, который будет одним из лучших в лиге.

Ю-Би-Эс-Арена — новый стадион «Айлендерс» Фото: Steven Ryan/Getty Images

Жизнь в Нью-Йорке налаживается, снова полные стадионы. Как я уже сказал, обычно сужу к Новому году, как кто выступает. Тогда где-то что-то уже просматривается. Да и можно проиграть пять матчей, потом выиграть семь подряд – и ты уже на коне. Плюс все эти ковидные протоколы… Понятно, что все находятся в одинаковой ситуации. У кого-то получается справиться, у кого-то нет.

— «Рейнджерс» изменили вектор развития клуба в межсезонье. Стоило ли так рубить сплеча?

— Мне кажется, что изначально клубу можно было найти человека более уважаемого, чем Дэвид Куинн. Потому что «Рейнджерс» играют в мегаполисе, это не какая-то команда с окраины. У них всегда большие амбиции, зарплаты упираются в потолок, подписывают звёзд, потому что нью-йоркские фанаты любят ходить не просто на хоккей, а на шоу. Если бы был результат, одно дело, но его не было. Разу уж руководство решило менять – надо менять. Посмотрим, что будет.

— Команду возглавил Жерар Галлан – человек, у которого звёзды не забалуют и который может дать результат в короткие сроки, как это было в том же «Вегасе» и в сборной Канады на недавнем ЧМ. Может ли это принести плоды уже сейчас или пока рано ждать повышения результатов?

— Галлан – уважаемый человек в хоккейном мире. Тренера прежде всего должны уважать. Не бояться, а именно уважать. У него есть авторитет, но «Рейнджерс» не хватает парочки хороших игроков – нападающего, защитника, который хорошо играл бы в большинстве. Думаю, у них хорошее будущее. Но в лиге такая конкуренция, что каждый может обыграть каждого. И здесь стабильность – признак мастерства. Чем команда более стабильна, тем больше у неё шансов на выигрыш. Если «Рейнджерс» будут стабильны, выигрывать, скажем, семь игр из 10, то перспективы хорошие. Если же 50/50, то руководство будет думать.

«Чемпионское окно для «Бостона» закрылось»

— Ещё пару лет назад «Филадельфия» была одной из сильнейших команд на Востоке, сейчас их откровенно штормит. В чём причина?

— Для меня «Филадельфия» больше ассоциируется с 1980-ми или 1990-ми, когда играли Эрик Линдрос, Джон Леклер и Микаэль Ренберг – Doom Line (Legion of Doom – «Роковой легион». – Прим. «Чемпионата»). И вот где-то с 2006-2007 года на протяжении 15 лет она особо не блещет. Почему – непонятно. То же самое с «Нью-Джерси». У них был костяк в 1990-х, когда там играли Стивенс, Нидермайер, Бродо. Три Кубка Стэнли выиграли. После этого они всего единожды сыграли в финале в 2012 году с «Лос-Анджелесом» и проиграли. После этого то же самое.

Всё зависит от руководства. Кто принимает решения, тот за них и отвечает. На сегодняшний день «Тампа» более успешна, в 2010-х годах были «Чикаго» и «Лос-Анджелес», а остальные находились в тени. Сейчас все ожидают прорыва от «Эдмонтона», потому что Макдэвид и Драйзайтль там ведут процесс. Тем сейчас и интересна НХЛ, что любая команда может претендовать на выигрыш. Раньше претендовали 5-7-10 команд, сейчас есть 20 команд, которые могут побиться. В этом плане НХЛ движется в правильном направлении.

— Раз уж заговорили о Макдэвиде. Класс драфта-2015 считается одним из сильнейших, но про второго номера, Айкела, вы сказали, что он не может повести команду за собой. Может ли Макдэвид?

— Пока ты не вывел команду в финал Кубка Стэнли или же, дай бог здоровья, не выиграл его – ты не суперзвезда. Например, Овечкин был и есть классный игрок, но как только он выиграл Кубок Стэнли… Для Северной Америки это показатель. Можно выиграть Олимпиаду, чемпионат мира, но им это фиолетово. Если же выигрываешь Кубок Стэнли – это показатель.

Да, Макдэвид классный игрок, молодой, талантливый, рвёт. Но пока он не выиграет Кубок Стэнли, он не будет считаться суперзвездой. Ты хотя бы в финал попади и там пободайся. Все люди, которые высоко котируются в хоккее или попали в Зал славы, были в финале или выигрывали Кубок Стэнли.

— Закрылось ли чемпионское окно для «Бостона»? Ушёл Раск, не молодеют Бержерон и Маршан. Пока команда совсем не впечатляет, Пастрняк мало забивает, а больше стабильно это делать почти некому.

— По большому счёту да. Им надо было начинать омоложение уже года два назад. Обычно команде даётся четыре-шесть лет, чтобы собрать боевой состав, понять, что он может, проверить на деле. А когда это затягивается на десятилетие… Понятно, что игроки классные, но прежней «химии» уже нет. Надо что-то менять. Не говорю, что это произойдёт в этом или следующем году, но этот процесс занимает не один месяц и не один год. Они немножечко запоздали с этим, начнут чуть позже.

Хотя у каждого клуба есть свои взгляды, как и вокруг кого собирать коллектив. Такая группа, вокруг которых собирается состав, есть в каждой команде. В «Эдмонтоне» это Макдэвид и Драйзайтль, в «Детройте» раньше были Фёдоров и Айзерман, в нынешней «Тампе» это Кучеров, Василевский, Стэмкос. Три-пять человек, вокруг которых собирают команду. Сегодня у «Бостона» такого центра нет, поэтому они будут обновляться и собирать команду на будущее.

Брэд Маршан, Патрис Бержерон и Давид Пастрняк Фото: Steve Babineau/Getty Images

— «Оттава» уходила на карантин и, похоже, заразила всю лигу. Практически каждый день поступают новости о том, что какой-то игрок попал в ковид-протокол. Насколько велика угроза, что из-за этого НХЛ откажется от поездки на Олимпиаду? Или же лига просто блефует?

— Лиге блефовать незачем. Это контора, которая ни от кого не зависит, частная организация, зарабатывающая деньги. Им фиолетово, что они подумают за океаном или в Америке. Это чисто бизнес. Что касается «Оттавы», то надо прививаться. Если бы было 100-процентное или хотя бы 90-процентное прививание, то ничего такого не было бы. Мы же в XXI веке живём, пока ничего другого не придумали. Есть положение, протокол. Если заболел, всё – ты в протоколе. Команда пропускает и переносит игры.

НХЛ себе оставила возможность до 10 января изменить решение, и я считаю, что это правильно, чтобы не было потом никаких недоразумений. У каждой сборной должны быть план А и план Б. Если НХЛ едет – план А, если же не едет, то план Б. Все в одинаковых условиях. Понятно, что хотелось бы знать заранее. Но зрителей иностранных в Китае не будет, только местные. Пока непонятно, как они там будут. Остальное в такой дымке, тумане.

Если смотреть на летние Олимпийские игры, то можно какое-то сравнение провести, но не думаю, что НХЛ так уж жаждет куда-то поехать. Будут смотреть по финансовой ситуации. В прошлом году зрителей не было, все потеряли деньги, из-за эскроу минус у хоккеистов. Все игроки хотели бы хоть раз в жизни выступить на Олимпиаде, но НХЛ – это большая корпорация с миллиардными оборотами, и в такой ситуации им по большому счёту фиолетово. В прошлом году был минус, в этом возвращаются болельщики, есть телевидение, ажиотаж. Если поедут в Китай, хорошо, если нет, то никто с этим ничего не сделает.

— В том и дело, что за несколько дней до начала чемпионата Билл Дэйли сказал, что в лиге не привились всего 10-15 хоккеистов.

— Этих нюансов не знаю, как не знаю и того, какие положения в ковид-протоколе. Это внутренняя кухня НХЛ, у них свои правила. Понятно, что можно быть носителем и получить положительный тест, будучи привитым. Тогда игрок тоже заносится в протокол и должен пропустить игры, чтобы никого не заразить. Здесь лучше спросить у представителей клубов или лиги. Они знают конкретнее.

«Овечкин — реальный человек, который может побить рекорд Гретцки»

— Перед началом сезона многие эксперты практически единогласно отдавали «Колдер Трофи» Коулу Кофилду, который отлично играл в прошедшем плей-офф в «Монреале». Но сейчас на виду больше другие игроки – дуэт из «Детройта» Лукас Рэймонд – Мориц Зайдер, Боуэн Байрэм из «Колорадо», Коул Силлинджер из «Коламбуса», набирают обороты Егор Чинахов и Василий Подколзин. Кого-нибудь из них можете выделить?

— Скажу честно, из молодых – вообще никого. Сейчас отлично играет парень, который на чемпионате мира играл за Канаду, 15 голов уже забил, до этого вообще не знали, кто он такой (речь об Эндрю Манджапане из «Калгари». – Прим. «Чемпионата»). А у ребят, которые ещё не стали солидными игроками, будут спады. В конце сезона выберут того, кто больше заслужил, кому больше повезло. Того, кто сейчас так сильно выделялся бы, я вообще не вижу.

В прошлом году отлично вошёл Капризов. Был короткий сезон, он выделялся, получил «Колдер». Сейчас длинный сезон, как молодые проявят себя, как у них всё получится – неизвестно. Сейчас даже не думал бы, кто из них станет лучшим.

— Вопрос, который в сегодняшних реалиях, пожалуй, невозможно не задать – обгонит ли Александр Овечкин, отлично начавший этот сезон, Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ?

— Как говорят мои друзья-боксёры: главное – не как начать, а как закончить. Сейчас он идёт на скорости 62 гола за сезон, но как это будет в конце, никто не знает. Что такое забить ещё 100-150 голов? Для кого-то это много, для кого-то реально. На сегодняшний день Александр – реальный человек, который может побить этот рекорд. Легко ли это будет? Очень тяжело. Когда останется голов 30-40, тогда можно будет говорить, что он близок. Но когда 100-140 – это очень большие цифры. Александр в классной форме себя поддерживает, всё нормально, но всё-таки ему не 25 лет уже. Будет тяжеловато, но шансы у него есть. Зависит от травм, удачи.

Если бы мне сказали, что кто-то может догнать Гретцки по очкам, а у него их 2800 (2857. – Прим. «Чемпионата»), ближайший от него отстаёт на 1000 (у Яромира Ягра 1921 очко. – Прим. «Чемпионата»), то понятно, что столько набрать не-ре-аль-но вообще. Этот рекорд никогда не побьют. Но по голам – да, человек приближается. Если три-четыре года будет забивать по 30-40, то у него есть шанс. Получится ли у него? Теоретически – может быть, практически – посмотрим. Удачи всем, но главное, чтобы здоровье было.

— Следите ли за КХЛ?

— Не пристально, только по новостям. Кто кого обыграл, кто идёт впереди, кто в яме, кто нормально выступает. По мере возможности. Мне больше нравится период плей-офф, когда что-то решается. Если бы я болел за какую-нибудь команду, я бы за ней следил. А так я знаю, у кого спады, где тренера поменяли, где хотят поменять. Но НХЛ я больше интересуюсь.

«Меня много раз обменивали, не спрашивая моего желания. Так здесь ведётся бизнес»

— Признаюсь, я уже давно отдельно слежу за «Баффало» и начинал интересоваться командой, когда вы ещё были в составе. Но совсем скоро, в 2005 году, у вас закончился контракт, после чего вы перешли в «Айлендерс». Было ли тогда предложение от «клинков»?

— Было. Тогда маячил локаут. Мне «Баффало» сделал предложение на четыре года. Я сказал: «Давайте подождём», потому что никто не знал, как будет в следующем сезоне, не было коллективного соглашения между профсоюзом и владельцами. Мне ответили: «Не можем рисковать, будем тебя менять». И я говорю: «Меняйте». В конце сезона я сломал ключицу, выбыл из-за травмы, обменять меня не удалось.

Алексей Житник в составе «Баффало» в сезоне-2003/2004 Фото: Rick Stewart/Getty Images

Потом мне сделали предложения «Колорадо», «Монреаль», «Айлендерс» и «Баффало». «Островитяне» сделали лучшее предложение, а «Баффало» ничего не сделал. И тогда я подписал контракт с «Айлендерс». При этом если бы я сделал это до локаута, я бы потерял 20 или 25 процентов от зарплаты, ведь тогда все действующие контракты сократили. Я признателен «Баффало», огромное спасибо за всё, классная команда. Но бизнес есть бизнес, поэтому дальше мы пошли своими путями.

— При этом в следующие два года ни в «Айлендерс», ни в «Филадельфии» вы не играли в плей-офф, а «Баффало» в 2007-м выдало лучший сезон в XXI веке. Не было ли обидно с игровой точки зрения?

— Нет, такого не было. Мы с «Баффало» хорошо играли в течение семи лет, были в финале Кубка Стэнли, обыгрывали лучшие команды, когда никто от нас этого не ожидал. С тренером, который сейчас в «Нью-Джерси», Линди Раффом, у нас тоже были нормальные отношения. Он человек прямой – если игрок где-то накосячил, он об этом скажет, если классно сыграл, то похвалит. У меня к команде вообще никаких претензий. Это бизнес, так получилось. Меня много раз обменивали, не спрашивая моего желания, поэтому я к этому отношусь философски. Если я принял решение, то поступаю так, как считаю нужным. С командами то же самое. Так здесь делается бизнес.

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«Когда я играл в 1990-х – 2000-х, — заканчивает наш разговор Алексей Николаевич, — в НХЛ было больше «мясорубки», «рубиловки». Сейчас много правил, которые больше защищают игроков. Становится меньше физических контактов — жёстких, грязных. Я называю это «фигурное катание». Конечно, это не фигурное катание, но всё смягчилось. Для меня было намного интереснее играть тогда, когда была «мясорубка». Но каждому своё. Понятно, что время меняется, правила меняются, взгляды на хоккей меняются. Но для того хоккея я родился, как говорится, в правильном месте и в правильное время».