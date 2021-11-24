«Автомобилист» богат и имеет крутой состав, но падает всё ниже в таблице. Что происходит?

В этом году «Автомобилист» ударно провёл межсезонье. Команда неплохо усилилась, особенно по части нападения. В Екатеринбург приехали Стефан Да Коста, Патрис Кормье, Шейн Принс, Райан Спунер, выздоровел Сергей Шумаков (на которого руководство явно рассчитывало) и другие. Плюс в уме держали надежду на возвращение Павла Дацюка — и держат до сих пор. Несмотря на подписание Джесси Блэкера, слабым звеном оставалась линия защиты, но наличие в воротах Якуба Коваржа спасало положение. Летом никто не думал, что один из сильнейших вратарей лиги в сезоне толком так и не выступит.

Некоторые специалисты, опираясь на проведённую клубом селекцию, в своих прогнозах ставили «Автомобилист» чуть ли не в первую тройку на Востоке. Другие были менее оптимистичны. Тем не менее очень многие (особенно болельщики) надеялись на сильный сезон, тем более что для команды с Урала он является юбилейным – 75 лет свердловскому хоккею.

По прошествии почти трёх месяцев чемпионата уже можно говорить, что надежды не оправдались. На данный момент клуб рискует вылететь из кубковой восьмёрки, находясь в турнирной таблице ниже команд, от которых мало кто ожидал успеха – «Сибири» и «Нефтехимика». «Автомобилисту» просто необходимо прибавить оборотов, если он хочет хотя бы попасть в плей-офф.

Фото: hc-avto.ru

В чем же причина столь вялого выступления? Однозначный ответ на этот вопрос не может дать даже руководство команды. Казалось бы, вполне обеспеченный клуб с богатой историей и более чем неплохим составом. Побороться за верхние строчки даже на непредсказуемом Востоке вполне реально.

По факту же проблемы у клуба начались ещё до старта сезона. Потеря железного первого номера в рамке серьёзно сказалась на боеспособности команды. Пробелы в обороне стали более заметны, когда рамку покинул Коварж. Шикин и Галкин выглядят как минимум сносно, но защита оставляет желать лучшего. Пока команда пропускает больше, чем забивает — на первый взгляд разница не бросается в глаза, но от этого поражения в одну-две шайбы становятся ещё более обидными.

Нападение, как было сказано, в «Автомобилисте» на уровне. Но игроки сильны, скорее, индивидуально и периодически упускают, казалось бы, стопроцентные моменты или выключаются на какое-то время из игры. А в матчах с системными командами эти огрехи караются в два счёта. Итог, как говорится, на табло. И если в предсезонных матчах «Автомобилист» смог побороться с оппонентами, в регулярке команда скисла.

Всё это реально было бы исправить, если бы в команде был баланс. Сейчас этот баланс не наблюдается. И это прежде всего ошибка менеджмента, которую он совершает на протяжении последней пары лет – набирает сильных индивидуалистов, которым под силу затащить команду в плей-офф, и на этом, пожалуй, всё. Наверное, руководству стоило бы обращать больше внимания на функционал игроков, а не только на статистику. Как показывает практика, кубок выигрывает та команда, у которой каждый хоккеист знает свою задачу.

Особняком в этой ситуации стоит главный тренер Билл Питерс. Именитый канадский специалист частенько «получает» от некоторых экспертов, а среди болельщиков (особенно в последнее время) и вовсе всё чаще звучит фраза «пора менять тренера». Временами эти нападки звучат абсурдно, но они есть. Тем не менее тренер имеет безоговорочный кредит доверия у руководства клуба. Вот только в настоящий момент он его совсем не оправдывает.

Фото: hc-avto.ru

Имея на руках вполне боевой состав, он не может «нащупать» те сочетания, которые будут приносить максимальную пользу не только в атаке, но и в обороне. У команды попросту не прослеживается «модель» игры, её философия. Все как-то хаотично, это замечают все – рядовые зрители, преданные болельщики и хоккейные эксперты. Однако менеджмент вряд ли станет менять тренера.

Так или иначе «Автомобилист» ещё обязательно поборется как минимум за попадание в плей-офф, и что-то нам подсказывает, что за заветную восьмёрку клуб сможет зацепиться. А вот как сложатся для него кубковые матчи – большой вопрос.