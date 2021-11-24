«Экстрасенс поработал с Третьяком, а он пропустил 8 раз». Как Тихонов шёл к первому титулу

Семь лет назад ушёл из жизни великий Виктор Тихонов. Самый успешный тренер в истории советского и международного хоккея сейчас воспринимается однозначно живой легендой. Если в перестроечные времена это был символ советской системы, которого в это время критиковали нещаднее всего, то сейчас Виктор Васильевич символизирует почти все сильные качества советской школы.

Но всегда ли Тихонов был тем самым Тихоновым? В 1977-м он приходил в сборную, которая находилась во временном кризисе (два года без побед для тех времён — ЧП), и вряд ли кто-то мог подумать, что тренер рижского «Динамо» долгих пятнадцать лет будет выигрывать один чемпионат за другим. Вспомним, как Тихонов только начинал в сборной.

Весной 1977-го рижское «Динамо» под руководством Тихонова заняло четвёртое место в чемпионате СССР — на тот момент лучшее для себя в истории. Тихонов за год до этого возил команду на Кубок Канады — но тогда в СССР к этому турниру отнеслись примерно так, как сейчас к Евротуру. Тренер вспоминал, что в «Советском спорте» его очень точно назвали «старшим тренером советской команды» — это была что именно команда, а не сборная.

Фото: РИА Новости

В перестройку, как упоминалось, Тихонова обвиняли в том, что его хоккей машинообразен и построен на чистой физике. Но как минимум в Риге тренер был настоящим новатором — например, в начале 70-х стал разбирать игры на видео. Легендарный «Капитан Видео» Роджер Нельсон, который стал пионером видеразборов в НХЛ, начал работать в лиге только через несколько лет. «Если сначала игроки воспринимали просмотр видеозаписей как забаву, то вскоре видеомагнитофон стал их злейшим врагом — тут уже не отговоришься» — писал в мемуарах Тихонов.



Другое, уже гораздо более известное новшество — переход на четыре тройки. Смысл понятен — команда могла получить преимущество за счёт перераспределения сил и повышения интенсивности игры. Однако осуществить это было не так просто, как кажется — после Тихонова на четыре звена перешел чемпион страны «Спартак» и сразу же рухнул на рекордно низкое шестое место. Советские журналисты объясняли, что в такой тактике каждый игрок обязан знать все свои передвижения — и не каждый мог это объяснить так, как Тихонов.

После ухода Всеволода Боброва из сборной сборная при драматических обстоятельствах выиграла Олимпиаду в Саппоро (про матч против ЧССР вспоминают до сих пор). а потом проиграла два ЧМ. Один раз споткнулись на поляках в Катовице (4:6), ещё через год дважды уничтожили вернувшихся на мировое первенство канадцев, но не смогли взломать плотную оборону чехов и шведов. Сборной тогда руководиол тренер «Крыльев» Борис Кулагин.



Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывал: «Сперва адмирал Шашков меня уговаривал принять ЦСКА, далее отправили к Андропову. И у него в кабинете упирался. Объясняю, что не могу занять место Локтева – тот с ЦСКА выиграл чемпионат Союза. Как ребята ко мне после такого будут относиться? Тут как раз Зимянин, секретарь ЦК, звонит по селектору. Мне все слышно. Андропов говорит: «Тихонов отказывается«. – «Скажи ему, что в этом здании еще никто не отказывался!«



Валерий Харламов потом в биографии писал: «Старики, а я отношу уже себя к их числу, играли так, как могли, — ровно, без взлетов, поражающих воображение зрителя и соперников, молодые тоже не вспыхивали. Снизу нас, ведущих, никто не подпирал, борьбы за право попасть в сборную не было, а прежние успехи нашептывали: «Хватит!».

Фото: РИА Новости

Звёздные лидеры сначала не воспринимали «динамовского тренера», как называли Тихонова. «Первая тройка действительно приняла Тихонова не сразу. Потому что он еще ничего особенного никому не доказал. И тем более у него была абсолютно новая методика тренировочной работы, которая не так просто переносилась теми же Михайловым, Петровым. Потому что легкую атлетику они не очень любили» — рассказывал для книги о Харламове Сергей Гимаев-старший.



Сам Тихонов писал в своей книге, изданной ещё до перестройки: «Кому-то надо было изменять традиционные навыки. Кому-то надо было отказаться от привычного, сложившегося. Но кому? Команде, где два с лишним десятка спортсменов? Или одному тренеру? Ответ не так прост, как представляется на первый взгляд.



Динамовцы Риги не были чемпионами страны, не составляли костяк сборной СССР. Значит, на тренера рижан обратили внимание по каким-то другим соображениям. Видимо, показалась интересной, перспективной моя работа. Видимо, заинтересовало отношение к делу».



Чемпионат страны ЦСКА, конечно же, выиграл — причём с отрывом в 13 очков от «Динамо» (это при 36 играх в лиге и двухочковой системе). Но в сборной Тихонов начал с того, что проиграл «Приз «Известий» — причём чехам, которые уже выигрывали два ЧМ подряд и были уверены в том, что возьмут и третий, который планировался в Праге.

Виктор Жлуктов и Иван Глинка Фото: ice-hockey-stat.com

Счёт московского матча был совсем неприличным — 3:8. Тихонов в интервью «СЭ» вспоминал: «Тогда перед матчем напросился в команду экстрасенс. Я, говорит, могу поработать с Третьяком – он ни одной не пропустит. А Владик таких восемь шайб получил, каких в жизни не запускал. Потом экстрасенс исчез, я его не видел больше».

Более того, история могла пойти бы по совсем другому пути. Тихонов вспоминал: «Когда на «Известиях« проиграли чехам, вызвал меня начальник Спорткомитета Павлов. У него в кабинете сидел Тарасов. Павлов неожиданно обратился к Тарасову: «Помогите Виктору Васильевичу в Праге. Все-таки для него это первый чемпионат мира«. Тарасов покачал головой: «Нет, вот после Праги – согласен«.



На первом этапе пражского ЧМ советская сборная побеждала, но спотыкалась: победа против американцев, несмотря на девять забитых голов, была трудной, так как американцы постоянно отыгрывались. Хозяевам команда Тихонова проиграла 4:6.



В книге Тихонов рассказывал: «Игра шла на равных до того момента, когда в нашем составе начались удаления, когда снова и снова оставались мы в меньшинстве. Когда уже казалось, что наша команда берет инициативу в свои руки, несдержанность какого-нибудь игрока снова приводила к удалению с поля».

Игра СССР — ЧССР Фото: ice-hockey-stat.com

О ходе остальных матчей ЧМ можно прочитать в статье ниже, пересказывать лишний раз их не стоит. Больше очков советская сборная не теряла — в заключительной встрече чемпионата против ЧССР надо было обыгрывать хозяев с разницей в две и больше шайбы, чтобы выиграть ЧМ по разнице шайб. Получилось как надо — советская сборная вела 3:0, пропустила одну шайбу в концовке, но потом отбилась от бесконечных атак чехословаков.

«Советские хоккеисты проявили образец упорства, бесстрашия и дисциплинированности. Решающую роль сыграло первое звено нашей команды. Михайлов и Петров неизменно выходили на лёд при удалениях наших хоккеистов — хотя сами они нарушили правила лишь раз, но шесть раз расплачивались игрой в меньшинстве за нарушения других пятёрок. Ветераны не только смогли отстоять свои ворота, но и забили гол численно превосходящему сопернику» — подводил итоги журнал «Спортивные игры».



В статье отмечалось, что работа Тихонова и его помощника Владимира Юрзинова помогла преодолеть недостатки, которые присутствовали в начале ЧМ, а потом и победить в турнире. «Сборная от игры к игре набиралась сил, в отличие от чемпионата в Вене» — писали журналисты. Вячеслав Колосков, руливший тогда Управлением хоккея Спорткомитета, говорил, что команду в этот раз не стали перегружать — накануне решающего матча сборная СССР вообще отправилась в пражский зоопарк. Между играми тоже были лёгкие тренировки.

Хельмут Балдерис Фото: ice-hockey-stat.com

«Победой на чемпионате мира я не обольщался. Мы немало сделали, но еще больше нам нужно было сделать. Мы были еще только на полпути к себе. Впереди нас ждали не только счастливые победы. Вовсе не исключены были и неудачи, поражения. Но мы знали, что идем к высокой цели» — писал потом Тихонов, напоминая, что многие журналисты тогда посчитали эту победу случайностью.



Как выяснилось потом, они ошибались.