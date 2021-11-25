Андрей Свечников «накормил» кулаками защитника «Сиэтла». Учись, старший брат!

Удивительно, как иногда складывается судьба. Ещё в прошлом сезоне Евгений Свечников практически безвылазно сидел в фарм-клубе переживавшего не лучшие времена «Детройта» и едва ли не всеми российскими любителями хоккея был отправлен обратно в Россию. Однако старший брат звезды «Каролины» Андрея Свечникова получил шанс в «Виннипеге», которым воспользовался сполна. Теперь Евгений – стабильный игрок основного состава «Джетс», которые вполне неплохо начали сезон, хоть и подсдулись в последних трёх матчах. Да и у «Ред Уингз», к слову, дела тоже идут неплохо.

«Реактивщики» же приехали исправлять ситуацию в Коламбус, где их ждали набравшие хороший ход «Блю Джекетс». Долгое время игра шла на равных. Команды часто бросали по воротам, но голкиперы Элвис Мерзликин и Коннор Хеллебайк были непогрешимы. Однако за несколько минут до конца первого периода американский вратарь дал-таки слабину. Форвард «мундиров» Макс Доми перехватил шайбу в своей зоне, проехал через всю площадку и, собрав на себя троих игроков «Виннипега», отдал шайбу Грегори Хофману, который направил её в «домик» Хеллебайку.

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До начала третьего периода игра затихла, и именно Доми, который благодаря своей взрывной скорости помог зажечь свет за воротами «Виннипега» в первой двадцатиминутке, решил вновь «взорвать» и «зажечь», но уже другим способом. Одна из атак «Коламбуса» на первых минутах заключительной трети была остановлена линейным арбитром, зафиксировавшим положение вне игры, однако Макс уже вошёл в кураж и был твёрдо намерен поразить ворота Мерзликина, что и сделал спустя секунду после свистка.

Естественно, что игрокам «Джетс» такое дерзкое поведение канадца пришлось не по нраву, из-за чего они практически всей находившейся на льду пятёркой решили объяснить Доми, почему он неправ в этой ситуации. Хотя нападающий «Коламбуса» наверняка и сам прекрасно это понимал.

Однако отступать было некуда, поэтому Макс решил нанести удар первым. Под его руку попал именно Евгений Свечников, который сначала просто обменивался любезностями с форвардом «Блю Джекетс». Как мы помним, в этом сезоне Свечников особо не был настроен драться – Брендан Лемье из «Лос-Анджелеса» не даст соврать. Но сегодня Доми попросту не оставил ему выбора.

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Он схватил Евгения за воротник, после чего получил удар по лицу. Со стороны нападающего «Джетс» он оказался единственным – судья тут же начал удерживать Свечникова, а Доми стал его атаковать. Поэтому драки как таковой не получилось – произошедшее вполне подходит под термин «избиение».

Однако позитиву Евгения можно только позавидовать – едва Макс отправился в штрафной бокс, россиянин тут же поднялся на ноги и с издевательской улыбкой передал «привет» 26-летнему нападающему, помахав ему рукой.

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На этом поводы для радости у Свечникова, как и у всего «Виннипега», закончились, ведь «Коламбус» довёл-таки дело до победы. Голы Зака Веренски и Эндрю Пика закрепили преимущество «мундиров», проведших первый сухой матч в этом сезоне. Для «Виннипега» же продолжается неудачная серия – «Джетс» потерпели уже четыре поражения подряд.

Чуть позже на Западном побережье началась встреча «Сиэтла» и «Каролины». Там зрители тоже увидели три заброшенные шайбы, но немного в другой пропорции. Гости открыли счёт в первом периоде – сработала связка бывших защитников «Рейнджерс» Тони Деанджело – Брендан Смит.

В начале второй двадцатиминутки Джаред Макканн сравнял счёт, и долгое время на табло сохранялось равенство. Возможно, одним из ключевых моментов матча стала драка, одним из участников которой был… Свечников! Младший брат Евгения решил не отставать и тоже нашёл себе соперника для кулачного боя. Им стал защитник Винс Данн, с которым Андрей что-то не поделил в углу площадки. Свечников-младший в потасовке оказался гораздо лучше и оппонента, и старшего брата, которому стоило бы поучиться у форварда «Каролины» – игрок «Кракен» только и делал, что пытался выдержать натиск ударов россиянина, продолжавшего «кормить» его кулаками, и не атаковал сам, пока судьи не начали удерживать Свечникова (это уже начинает походить на тенденцию!).

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Драка благоприятнее повлияла на хоккеистов «Сиэтла» — хозяева площадки воодушевились и усилиями Маркуса Юханссона неожиданно вырвали победу у одного из лидеров Восточной конференции.