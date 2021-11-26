Кудашов вернул «Динамо» на победные рельсы. В чём секрет преображения команды?

Сезон московского «Динамо» на данный момент напоминает катание на американских горках. Старт регулярного чемпионата выдался лучшим для бело-голубых за последние 28 лет. Динамовцы впервые в XXI веке начали регулярку с восьми побед подряд, захватив уверенное лидерство в Западной конференции КХЛ. Но октябрь у московской команды откровенно не задался – в 13 матчах подопечные Алексея Кудашова потерпели восемь поражений, в результате чего динамовцы рухнули вниз по турнирной таблице и в какой-то момент их отставание от лидеров Запада – «Йокерита» и СКА — доходило до восьми очков.

Одним из самых тревожных элементов в этой серии поражений стал тот факт, что динамовцы раз за разом уступали своим принципиальным конкурентам. Дважды подряд бело-голубые проиграли СКА, ещё несколько неудач последовали в играх с «Магниткой», ЦСКА, «Локомотивом» и «Трактором». До кучи динамовцы проиграли ещё и двум клубам, находившимся на тот момент и находящимся сейчас вне зоны плей-офф – на домашнем льду последовало поражение от «Витязя» (2:5), а в гостях со счётом 1:4 уступили рижскому «Динамо».

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На этом фоне в прессе начали циркулировать слухи о готовящейся распродаже лидеров команды. Активно муссировалась информация о возможном уходе из «Динамо» лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ Вадима Шипачёва, а также защитников Вячеслава Войнова и Андрея Педана, а также нападающего Станислава Галиева. И если фамилии Педана и Галиева в этот список затесались случайным образом, то риск ухода Шипачёва и Войнова действительно существовал.



Советник президента клуба Андрей Сафронов пытался претворить в действие свою старую идею о равенстве четырёх звеньев и отсутствии значительного перекоса по зарплатам внутри раздевалки. Функционер, приводивший «Динамо» к двум Кубкам Гагарина, остался верен своим принципам и не заметил, что времена в хоккее сильно изменились. Сейчас уже невозможно представить, что в четвёртом звене могут играть такие хоккеисты, как находившийся девять лет назад в прайме чех Марек Квапил, Денис Мосалёв или Дмитрий Пестунов. В 2012 году динамовцы действительно обладали отличной глубиной состава, но сейчас список качественных хоккеистов стремительно сокращается. И на трансферном рынке просто невозможно найти столько игроков хорошего уровня, как это было десятилетием раньше. Не работают уже и бесконечные собрания, бесконечные накачки и запугивания звёзд своей команды. Другие времена. Другие нравы. И работать нужно по-другому.

Результаты московского «Динамо» пошли вверх после официальных заявлений, последовавших сначала от генерального директора Михаила Тюркина, а затем и от президента клуба Виктора Воронина, который взял ситуацию в свои руки и пресёк странные разговоры о возможном расставании с Вадимом Шипачёвым. Функционер выступил в прессе утром 7 ноября, за несколько часов до начала матча с «Авангардом», выразив полное доверие тренерскому штабу Алексея Кудашова и заверив болельщиков, что никто даже не помышляет ни о какой распродаже. С тех пор динамовцы не проиграли ни одного матча. Совпадение? Не думаю. Психологический фон вокруг хоккейной команды порой влияет на результаты гораздо сильнее, чем физическое состояние игроков в отдельно взятый день.

«Сегодня же написали хорошую новость обо мне. То, что было, уже ничего не помню. Живём сегодняшним днём. Сегодня написали — и всё отлично. Готовимся хорошо провести неделю без игр: будут тренировки, будут выходные. Попрём дальше с новыми силами», — говорил Шипачёв после переломной победы в матче с «Авангардом» (3:1).

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В паузе на первый этап Евротура удачно сработал и тренерский штаб бело-голубых, в полной мере воспользовавшись неделей без игр. По словам игроков «Динамо», в паузе главный тренер провёл большую работу над донесением тактических нюансов, посвящённых правильным построениям на льду в средней зоне и зоне защиты. И вся эта работа не могла не отразиться в позитивном ключе на команде.



После возвращения с паузы динамовцы выиграли пять матчей кряду, последовательно обыграв четыре топ-клуба КХЛ – «Йокерит» (3:1), ЦСКА (3:2 Б), «Салават Юлаев» (3:1) и «Трактор» (7:6 ОТ). Мимоходом был обыгран и «Куньлунь Ред Стар» (4:1), но победы над перечисленными четырьмя командами дают повод для оптимизма бело-голубой торсиде. В отличие от октября, динамовцы наконец-то стали обыгрывать большие команды. «Йокерит» занимает первое место на Западе, ЦСКА – третье, «Трактор» идёт вторым на Востоке, а «Салават» располагается на четвёртой позиции.

Что касается самого Шипачёва, то он набрал очки в каждом из матчей после Кубка Карьяла. В последнем матче Вадим отметился 2 (1+1) результативными действиями, в очередной раз вписав своё имя в летопись клубных рекордов. 34-летний нападающий достиг отметки в 270 очков и вошёл в топ-5 бомбардиров за всю историю клуба, превзойдя результат Александра Харитонова (268). Уже в самое ближайшее время Вадим ворвётся в тройку лучших, опередив Сергея Светлова (272) и Владимира Юрзинова (275).

Одним из ключевых элементов в игре «Динамо» стал вернувшийся в строй шведский центрфорвард Оскар Линдберг. Когда речь заходит о московском клубе, ассоциация с Шипачёвым всегда и абсолютно заслуженно первой приходит на ум, но недооценивать значение для команды Линдберга просто невозможно. Не самый заметный и не самый распиаренный швед является одним из самых качественных иностранцев в КХЛ. Линдберг хорош во всех ипостасях игры – от действий на вбрасываниях до подыгрыша партнёрам.



Оскар получил тяжёлую травму ещё на самом старте регулярки, выбыв из строя на несколько месяцев. Во время ноябрьской паузы 30-летний Линдберг наконец-то закончил своё восстановление и в пяти матчах после Евротура набрал очки в каждой встрече, в общей сложности записав на свой счёт семь результативных передач. На данный момент динамовцы не проиграли ни одного матча в этом сезоне, в которых Оскар принимал участие. И это не просто случайный факт.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

В некотором роде позавчерашний матч с «Трактором» выбивается из общей массы удачных результатов «Динамо». Ведя 5:1 по ходу матча, бело-голубые позволили сопернику отыграться и перевести игру в овертайм. Неудивительно, что славящийся своими требованиями к системному хоккею Кудашов честно признал — такие матчи не могут его радовать. Но если говорить о позитивной стороне вопроса, то важно заметить, что динамовцы не сломались после серии пропущенных шайб и нашли в себе силы на организацию победной шайбы. И такие яркие победы порой значат для становления команды даже больше, чем убедительные разгромы. Серия побед вернула «Динамо» на второе место в Западной конференции, а отставание от «Йокерита» сократилось с восьми очков до всего одного. Но самое главное, что уже никому не приходит в голову поднимать вопрос о возможных глобальных изменениях в составе команды.