Кумир Овечкина – силовик из Канады. Ови ставил Нолана даже выше великого Фёдорова

Нолан был выбран под первым номером за 14 лет до Овечкина, но так и не добрался хотя бы до финала конференции

Любимой командой Александра Овечкина в детстве был уж точно не «Вашингтон». Несмотря на то что команда в 1998-м сенсационно вышла в финал Востока, за «Кэпиталс» тогда болели разве что жители близлежащих к столице штатов и некоторые словаки — всё-таки в «Вашингтоне» играл Петер Бондра, лучший снайпер в истории страны.

Однако Овечкин не сделал предсказуемый выбор с условным «Детройтом» или хотя бы «Ванкувером» с Буре — его любимой командой детства был «Сан-Хосе». Несколько лет назад капитан «Вашингтона» вспоминал: «На кепке одного из моих партнёров по команде была акула — а я не знал, что это за команда. Он объяснил, что это «Сан-Хосе», и у меня тоже появились кепка и толстовка. Папа подарил мне джерси Ульфа Далена. Я болел за «Шаркс», а моим любимым игроком был Оуэн Нолан».

Канадский силовик провёл в лиге 1200 матчей, где набрал 885 очков. Он ещё успел пересечься с Овечкиным, хотя был на 13 лет старше. Как потом рассказывал Нолан, он узнал от Ови о том, что был его любимцем, когда два форварда стояли рядом, ожидая вбрасывание.

Нолан — редкий для НХЛ уроженец Северной Ирландии. Правда, в Соединённом Королевстве прожил меньше года. Он происходил из бедной семьи, на первую тренировку в жизни он выходил в коньках, купленных на блошином рынке — мать боялась, что уровень Нолана не окупит цену новой пары. Маленький Оуэн занял место в воротах, но там у него не получилось — а когда занял место в атаке, то забил трижды. После этого, конечно, позицию он уже не менял.

Как и Овечкин, Нолан был первым номером драфта. «Нолан — это тот тип игрока, который обычно является дефицитным: габаритный забивной вингер, который может играть жёстко», — писал в превью драфта журнал The Hockey News. Пьер Готье, директор «Квебека» по скаутингу, говорил: «Оуэн очень похож на Кэма Нили. Такие игроки — редкость для НХЛ, и каждый клуб мечтает иметь такого игрока».

Нили, который через несколько лет прославится эпизодической ролью в фильме «Тупой и ещё тупее», как раз весной 1990-го вывел «Бостон» в финал Кубка Стэнли, где «Мишки» с Нили и Рэем Бурком в составе считались фаворитами, но проиграли «Эдмонтону» уже без Гретцки. Соответственно, Нили-2 казался человеком, мимо которого проходить просто нельзя.

«Когда он находит свою игру, его просто невозможно остановить. Он может забить с любого расстояния — хоть с метра, хоть с десяти. Нолан довольно дерзкий игрок — но это комплимент. Его единственная проблема — иногда Оуэн чуть ленится. В целом ни один игрок с драфта не имеет такой комбинации жёсткости и таланта», — рассказывал об игре один из скаутов.

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Нолана выбрал «Квебек». «Нордикс» в начале девяностых, как «Эдмонтон» десять лет назад, собрали набор из трёх подряд первых общих выборов. До Нолана франкоязычный клуб выбрал Матса Сундина (его исторический гол на ЧМ-1991 «Чемпионат» вспоминал совсем недавно), после — Эрика Линдроса, который обещал, что не сыграет за «Нордикс», и своё обещание выполнил. Ещё до этого «Квебек» выбрал под 15-м номером Джо Сакика — в общем, это был отличный фундамент.

И если в 1990-м «Квебек» выиграл лишь 12 матчей в чемпионате, то через три года — в четыре раза больше. Помогли и все драфт-пики, и удачный обмен Линдроса, ради которого «Филадельфия» рассталась примерно с третью состава — бывшие «лётчики» помогли закрыть дыры в составе.

Однако Нолан не был в клубе на первых ролях. Первый сезон в «Квебеке» он просто провалил (13 очков в 59 играх), через два года пропустил почти весь чемпионат-1993/94 из-за травмы. За год до этого Нолан набрал 77 очков — но этого хватило лишь для того, чтобы стать пятым бомбардиром команды. Правда, без Нолана «Квебек» пропустил плей-офф.

О том, каким наглым игроком был новичок, можно понять по рассказу Валерия Каменского: «Едва ли не в первом сезоне в «Квебеке» мой одноклубник Оуэн Нолан умудрился подраться даже с тренером, который заставлял его крутить велосипед. Чуть ли не всей командой пришлось потасовку разнимать, но после той истории с Ноланом «Квебек» начал больше побеждать».

В укороченном сезоне 1995-го (последнем на старом месте) «Квебек» возглавил 33-летний эмоциональный тренер из АХЛ, которого звали Марк Кроуфорд. При нём «Нордикс» стали самой забивающей командой лиги — помог только приехавший из Европы Петер Форсберг, а вот защита и вратари провисали. «Квебек» был в типичной ситуации перестраивающихся команд, которых драфт молодых звёздочек под высокими номерами перекашивал в сторону атаки.

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Нолан мог стать участником обмена, который перевернул бы историю НХЛ. Осенью 1995-го генменеджер «Монреаля» Серж Савар планировал обменять главную звезду команды Патрика Руа на Нолана. Савар писал в мемуарах: «Патрик стал чрезмерно важным для клуба, он стал слишком влиятельным в раздевалке. Я безмерно уважаю его за Кубки в 1986-м и 1993-м, но команда слишком сильно от него зависела. Ради общего блага ему надо было сменить обстановку».

Кроме Нолана, «Монреаль» мог получить 25-летнего вратаря Стефана Фисе. Однако обмен не состоялся — Савара уволили после нескольких неудачных матчей. Новый генменеджер «Канадиенс», впрочем, всё равно через пару месяцев обменял Руа, вступившего в прямую конфронтацию с руководством клуба, в «Колорадо», но на другой пакет.

А Нолана через несколько дней после увольнения Савара обменяли в «Сан-Хосе» — на Сандиса Озолиньша. «Шаркс», которыми только начал интересоваться Овечкин, провели первые годы жизни совсем мрачно, жизнь в них вдохнула только связка Ларионов — Макаров. Первого обменяли в «Детройт», второй де-факто закончил — и «Сан-Хосе» из зоны плей-офф снова ухнул куда-то вниз.

Нолан был тем форвардом, которого и хотел заполучить генменеджер «Акул», хотя выбор при обмене Озолиньша у него был широчайшим. Впрочем, самый яркий момент первых лет Нолана в команде не связан с матчем, который бы мог дать его команде очки в таблицу. Речь идёт о Матче звёзд — 1997, который проходил в Сан-Хосе — Нолан был единственным представителем домашней команды.

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Команда Западной конференции проигрывала Востоку 4:10, и без того почти бессмысленный матч катился к скучному концу — но будущий капитан «акул» включился и сделал хет-трик. Самым известным стал третий гол — Нолан показал Доминику Гашеку, который защищал ворота Востока, куда бросит, бросил туда и, конечно же, забил.

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«Многие до сих пор говорят мне, что это их любимый хоккейный момент». На тот момент партнёры Нолана, которым уже не было смысла бороться за проигранный шоу-матч, делали всё, чтобы вывести Оуэна на хет-трик, но Гашек останавливал все броски форварда. Чех капитулировал только за две минуты до конца матча. Позже Нолан рассказывал: «Я никогда не был в эпицентре землетрясения, но в этот момент казалось, что это оно и есть — было ощущение, что крыша арены рухнет».

Правда, после этого момента Нолан уже сильно реже попадал в заголовки новостей. У «Шаркс» появились новые молодые лидеры, а нестарый ещё Оуэн два года подряд выдал блёклые сезоны с 40 очками — слабенько для «второго Нили». Весной 1999-го «Сан-Хосе» вылетел в первом раунде от «Колорадо», а их капитан набрал лишь два очка.

Большую часть лета Нолан провёл в тренажерном зале, занимался маунтинбайком и перед сезоном говорил, что давно не был в такой хорошей форме. «Сан-Хосе» начал сезон с восьми побед в девяти играх, а Нолан стал заколачивать голы так, как было в первых сезонах в лиге. В чемпионате-1999/2000 он забил 44 гола — больше было только у Буре во «Флориде» (58). «Он вселяет страх в защитников соперника, и те расстаются с шайбой чуть раньше обычного», — говорил звёздный центр Нолана Венсан Дамфусс.

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В плей-офф «Шаркс» попали на лучшую команду регулярки, которая также меньше всех пропустила, — «Сент-Луис». Фавориты начали серию с неожиданных 1-3, потом легко выиграли два следующих матча — казалось, после такого в седьмом матче дома надо было брать серию. Однако Нолан за 10 секунд до конца первого периода забил свой второй самый знаменитый гол в карьере, прошив Романа Турека броском почти что из центрального круга вбрасывания. От такого «Сент-Луис» не оправился, проиграв серию, а карьера самого Турека после этого гола резко спикировала.

Возможно, это был пиковый момент карьеры Нолана. Через два года он вошёл в канадскую олимпийскую сборную, но на первых ролях там не был. «Сан-Хосе» при Нолане так и не прошёл дальше второго раунда, да ещё и начались травмы, которые были почти неизбежны при стиле игры Оуэна.

Весной 2003-го проваливавший сезон «Сан-Хосе» обменял капитана в «Торонто», который тогда еще претендовал на Кубок Стэнли. Плей-офф, однако, Нолан опять провалил — лишь два очка в семи матчах. Как потом говорил форвард, одно из главных сожалений в его карьере — то, что болельщики «Торонто» не увидели пикового Оуэна Нолана.

Нолан играл и после локаута, но уже не на ведущих ролях в командах, которые находились на периферии внимания публики — в «Финиксе», «Миннесоте». В 2010-м Нолан провёл один сезон в Швейцарии, неудачно съездил на просмотр в «Ванкувер», не получив полноценной сделки, а потом завершил карьеру — наверное, не реализовав свой потенциал хотя бы на две трети.

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Всё это не мешает Овечкину не только фанатеть от Нолана, но и крайне высоко его котировать. Осенью 2013-го капитан «Вашингтона» говорил: «На первое место среди величайших игроков НХЛ я бы поставил Марио Лемье. Второй – Оуэн Нолан, третий – Сергей Фёдоров».

Наверное, сам Овечкин и стал тем игроком, которым должен был стать Нолан. Возможно, ещё в детстве он моделировал свою будущую игру, глядя на любимого игрока.