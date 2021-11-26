Два топ-клуба Востока имеют разные календари. КХЛ лояльна к «Трактору»?

Дополнительные игры у «Металлурга» сложнее, чем у челябинцев. Однако это не мешает ему идти на первом месте.

Тому, как проводит нынешний сезон магнитогорский «Металлург», многие команды могут только позавидовать. Несмотря на не самый благоприятный фон, который окружал команду в межсезонье – шум вокруг ухода Сергея Плотникова в ЦСКА, который был спровоцирован «тёплым» прощальным комментарием первого вице-президента и директора клуба Сергея Ласькова, и мнения болельщиков о сомнительной селекции – Илье Петровичу Воробьёву удалось построить классную команду, которая стабильнее остальных идёт по дистанции регулярного чемпионата. Да, уже в третьем матче «сталевары» получили серьёзную оплеуху от «Салавата», но пока, как и обещал Ласьков, то поражение остаётся «последним позором в сезоне».

Долгое время уфимцы вообще были единственными, кто мог сломить сопротивление «Магнитки». «Лисы» на крейсерской скорости проходили одного соперника за другим, пока в 15-м матче после сокрушительного поражения вновь не сели на мель в игре с командой Томи Лямся. Затем последовала семиматчевая победная серия, которая прервалась незадолго до ухода команд на международный перерыв. Последние же семь игр складываются для магнитогорцев далеко не так удачно – только три победы при четырёх поражениях. Однако этот небольшой спад абсолютно естественен, о чём ещё после встречи с «Авангардом» высказался Илья Воробьёв.

«Неприятная тенденция с поражениями у «Металлурга»? А что вы про тенденции не говорили, когда мы у всех подряд выигрывали? Вы думали, что мы 60 подряд выиграем? Знаете, я иногда удивляюсь. Вот по тому же Малкину в сезоне-2012/2013: он обыграет двоих, забьёт в «девятку», а мы говорим не о мастерстве Малкина, а о том, что защитники плохо сыграли и вратарь ближний угол не закрыл. Так и сейчас. Идёт сезон, мы много выигрывали, сейчас проигрываем в силу каких-то причин. Мы же не из НХЛ, из той же лиги, у нас тоже есть потолок зарплат, соперники хорошие. С защитничками сейчас небольшая проблема. Тут по-разному можно на ситуацию смотреть. Я тоже хочу выигрывать каждый матч, но легко не будет», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.

Одними из обидчиков «Металлурга» в этом промежутке были их соседи по дивизиону Харламова из «Трактора», вырвавшие победу в овертайме. Челябинцы являются едва ли не главным открытием текущего сезона. В распоряжении Анвара Гатиятулина, который уже давно успел зарекомендовать себя качественным специалистом, появился боеспособный состав, способный добиваться самых высоких целей. Результаты «Трактора» пока очень впечатляют – 105 голов в 35 матчах (больше только у «Магнитки» и московского «Динамо») и отставание от магнитогорцев всего два очка перед игровым днём 26 ноября.

Однако в лидерстве челябинцев есть несколько «но»:

Пока что у «Металлурга» есть два матча в запасе. «Трактор» очень много пропускает (85 голов – в первой восьмёрке Востока чаще пропускают только «Нефтехимик» — и то из-за недавнего разгрома в игре со СКА – и «Автомобилист»). Если сравнить календари «Трактора» и «Металлурга», то можно заметить один любопытный нюанс: как известно, каждая команда проводит по два матча с каждым соперником в сезоне и ещё по два дополнительных матча с пятью клубами. Но если «Магнитка» свои дополнительные матчи проводит с «Ак Барсом», «Автомобилистом», «Салаватом», «Авангардом» и «Барысом», то «Трактор» — с «Нефтехимиком», «Куньлунем», «Сибирью», «Амуром» и «Адмиралом».

Согласитесь, что соперники отличаются уровнем. Хотя и «Металлург», и «Трактор» позиционируют себя как топ-клубы. Неужели в КХЛ думают иначе? Или же лига более лояльна к челябинцам?

На самом деле, всё куда проще, и никаких подводных камней в разнице календарей для одних и для других нет. Расписание было составлено на основании итоговых мест команд в дивизионах по итогам прошлого сезона. Команды, занявшие первое и второе места в дивизионе, проводят дополнительные матчи с первой или второй, а также четвёртой командами своего дивизиона и с первой, второй и третьей командами соседнего по конференции дивизиона (исключение – первая и вторая команды дивизиона Тарасова, в прошлом сезоне состоявшего из пяти участников, проводят дополнительные матчи с первой, второй и четвёртой командами дивизиона Боброва).

Рассмотрим на примере дивизиона Харламова, который представляют «Металлург» и «Трактор».

1. «Ак Барс» – 90 очков

2. «Металлург» – 81

3. «Трактор» – 74

4. «Автомобилист» – 68

5. «Торпедо» – 67

6. «Нефтехимик» – 40

Место «Торпедо» по сравнению с прошлым сезоном занял «Куньлунь», поэтому при составлении расписания команды распределились следующим образом.

1. «Ак Барс» – 90 очков

2. «Металлург» – 81

3. «Трактор» – 74

4. «Автомобилист» – 68

5. «Нефтехимик» — 40

6. «Куньлунь» — 34

Первые два места в дивизионе Харламова заняли «Ак Барс» и «Металлург», поэтому соперники в дополнительных матчах у них одинаковые. Что касается «Трактора», то третьи места проводят свои дополнительные встречи с пятой и шестой командами своего дивизиона и четвёртым, пятым и шестым клубами параллельного. В данном случае таковым является дивизион Чернышова, итоговая таблица которого в предыдущей регулярке выглядела следующим образом:

1. «Авангард» — 84 очка

2. «Салават Юлаев» — 81

3. «Барыс» — 69

4. «Сибирь» — 58

5. «Амур» — 55

6. «Куньлунь» — 34 (теперь – «Адмирал»)

Таким образом, ни о какой лояльности КХЛ не может идти и речи. Календарь команды зависит не от её статуса, а от того, как она выступила в предыдущем сезоне. И даже несмотря на чуть более сложное расписание, «Металлург» всё равно опережает «Трактор».