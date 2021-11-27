Америка увидела дерзкого мужика из Коркино. Панарин хотел драки с Маршаном!

Если ты звезда, от тебя ждут максимального уровня игры в каждом матче. Если ты самый высокооплачиваемый российский игрок в НХЛ, от тебя ждут подвигов в каждой игре. Артемий Панарин подходил к матчу с «Бостоном» в статусе самого результативного игрока «Рейнджерс» – в 19 матчах на его счету было 19 (4+15) результативных действий. Но даже гроссмейстерский показатель очко за матч не спасал 30-летнего форварда от критики по обе стороны океана. В вину Хлебушку ставили малое количество заброшенных шайб. Артемий действительно недосчитался голов в первой четверти регулярного чемпионата, но все, кто внимательно смотрел игры «Рейнджерс», понимали, что россиянин набирает оптимальные кондиции и с каждым матчем постепенно приближается к своему пиковому уровню.

Матч с «Бостоном» стал одним из лучших для Артемия в нынешнем сезоне. Уже в первом периоде Панарин отметился эффектной голевой передачей на канадского центрфорварда Райана Строума. С неудобной руки россиянин выполнил отличный пас, найдя Строума в убойной позиции на пятаке, и тот с близкого расстояния не промахнулся по воротам Джереми Свеймана.

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Во втором периоде Артемий не отметился результативными действиями, но уроженец Коркино находился на льду, когда счёт в матче сравнивал Драйден Хант. Зато третий отрезок превратился в настоящий бенефис Панарина. В середине отрезка он удачно приехал на пятак и завершил эффектную комбинацию с участием Жюльена Готье и всё того же Строума. В этом эпизоде невозможно не отметить Готье, который сначала показал отличную футбольную технику, обработав шайбу коньком, а затем выложил конфету на Артемия.

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Этот гол стал для 30-летнего россиянина 170-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этой шайбе Панарин обогнал Игоря Ларионова по голам за карьеру в НХЛ. Артемий забил 170 голов в 453 матчах, тогда как Ларионов в 921 матче только 169 раз поразил чужие ворота. По этому показателю Артемий поднялся на 23-е место в истории лиги среди российских хоккеистов.

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Затем за дело взялся первый номер драфта НХЛ 2020 года Алекси Лафренье, идеальным броском завершивший контратаку «Рейнджерс». Вторую результативную передачу в матче на свой счёт записал вышеупомянутый Готье. Канадец стал настоящим ключом к победе «Рейнджерс». Окончательный счёт установил Джейкоб Труба, поразивший пустые ворота «Бостона» броском из своей зоны.

Казалось, что матч спокойно завершится и команды спокойно отправятся по своим раздевалкам, но на последней минуте на льду вспыхнули страсти, которые продолжили развиваться уже на скамейках. В центре конфликта оказались один из главных провокаторов в истории НХЛ Брэд Маршан и Панарин. Всё началось, когда защитник «мишек» Чарли Макэвой ударил в колено нападающего «синерубашечников» Кевина Руни. За Кевина заступились его партнёры, а особо активным был Баркли Гудроу, отомстивший Макэвою ударом в спину.

Оба хоккеиста получили по две минуты штрафа и были отправлены в штрафные боксы, но остальные игроки продолжали выяснять отношения. За 12 секунд до конца матча Панарин запустил перчаткой в Маршана, словно вызывая соперника на бой. Но драки случиться не могло, ведь оба игрока находились на своих скамейках. За такое проявление эмоций арбитры наградили россиянина дисциплинарным штрафом. Впрочем, аналогичный штраф получил и Маршан.



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«Что произошло между нами? Он немного застал меня врасплох. Мы говорили о том, кто что кушал на обед в честь Дня благодарения. Ему не понравилось то, что я ел», — в своём стиле пошутил Маршан в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с Панариным.

«Подлый поступок. Панарину должны позвонить из офиса НХЛ», — гораздо серьёзнее был настроен клубный журналист «Бостона» Джо Хаггерти.

В свою очередь, у одноклубников Панарина была своя правда в этой ситуации. «Без комментариев. Однажды всё тайное станет явным», — напустил тумана Строум. Впрочем, Райан сказал достаточно, чтобы мы могли сделать выводы по случившемуся. Практически наверняка Маршан что-то сказал в адрес Панарина, что вывело нашего форварда из себя и он не смог сдержаться. Всем известно, что канадец из «Бостона» является мастером трэш-тока.

Теперь, скорее всего, 30-летний россиянин действительно получит звонок из Департамента по безопасности НХЛ и даже будет оштрафован на некую денежную сумму. Но гораздо важнее для «Рейнджерс», что Артемий стал автором гола, который принёс им важную победу. «Синерубашечники» продолжают удачное выступление в этом сезоне, а Панарин по-прежнему является их главной звездой и лучшим бомбардиром команды.