Хитрющий канадец взбесил Панарина фразой про Россию. Не зря Маршана называют Крысой

«Нью-Йорк Рейнджерс» сегодня ночью (если брать в расчёт московское время) обыграл «Бостон», а главным героем матча в составе «синерубашечников» стал Артемий Панарин. В конце первого периода россиянин отметился роскошной голевой передачей на Райана Строума, а в середине третьего отрезка забил победный гол.

Кроме того, в самом конце поединка Панарин оказался в центре конфликта: за 12 секунд до сирены он запустил перчаткой в известного провокатора и мастера трэш-тока Брэда Маршана, словно вызывая того на бой. В послематчевом общении с прессой по горячим следам мотивы такого поступка Артемия не были раскрыты, а кое-кто из североамериканских журналистов даже обвинил россиянина в подлости.

Вот только на того ли покатили бочку репортёры? «Однажды всё тайное станет явным», — загадочно прокомментировал ситуацию одноклубник Панарина Райан Строум, и, кажется, белые пятна в этой истории закрылись очень быстро. Как пишет журналист «Нью-Йорк Пост» Ларри Брукс, «два источника подтвердили, что Брэд Маршан выкрикивал оскорбления в адрес Панарина со скамейки запасных «Бостона» в конце основного времени. При этом Маршан упомянул имя Владимира Путина и предположил, что ни одному россиянину не нравится форвард «Рейнджерс».

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Выходит, Панарин взбесился из-за фразы Маршана про Россию? Остаётся только гадать, какой был точный контекст, но источникам Брукса охотно верится. Хитрющий канадец — мастер провокаций и, вероятно, самый ненавидимый хоккеист в НХЛ, для которого не существует каких-либо морально-этических рамок в поведении на льду. Не зря же его прозвище — Крыса. За свою карьеру Маршан не раз оказывался в центре скандалов: удары клюшкой в пах и удары локтем в челюсть, грязные силовые со спины, удары клюшкой наотмашь по ногам, облизывание соперников. И уж конечно, Маршан никогда не лез за словом в карман. Вот и в случае с Панариным Брэд, видимо, решил поддержать свою репутацию, вывести из себя оппонента, а заодно подсластить пилюлю поражения «мишек».

После игры Артемий был недоступен для комментариев, Маршан же в привычном стиле отделался шуткой: «Что произошло между нами? Он немного застал меня врасплох. Мы говорили о том, кто что кушал на обед в честь Дня благодарения. Ему не понравилось то, что я ел».

Сразу после инцидента осуждению подвергся именно Панарин за свой бросок краги, но сейчас, когда правда выплывает наружу, Артемия наверняка амнистируют. Как в медиа, так и в лиге, которая при иных обстоятельствах могла выписать россиянину штраф. Более того, по информации всё того же Брукса, «Рейнджерс» сами обратились в НХЛ с просьбой дать оценку поведению Маршана. Впрочем, журналист сразу же оговаривается, что это бесперспективное занятие. «Представьте себе, что лига вмешивалась бы каждый раз, когда Шон Эвери открывал рот», — отмечает Брукс.