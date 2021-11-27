Гонки Овечкина с легендами НХЛ. Какие рекорды побьёт Ови в этом сезоне и до конца карьеры?

Александр Овечкин провёл очередной невероятный матч в этой регулярке, и мы уже как-то буднично констатируем, что в 36 лет капитан «Вашингтона» в блестящей форме и проводит лучший сезон в карьере. Он умудряется в почтенном для хоккеиста возрасте на протяжении четверти сезона выдерживать темп других звёзд лиги, которые значительно моложе Александра. Речь главным образом о дуэте из «Эдмонтона» — Драйзайтль-Макдэвид. «Нефтяные» машины по набору очков показывают потрясающую статистику, но Ови держит их на расстоянии вытянутой руки, а Макдэвиду так и вовсе ни в чём не уступает.
В гонке бомбардиров Александр делит с канадцем вторую строчку, четыре балла проигрывая Драйзайтлю.
|№
|Игрок
|Матчи
|Очки
|1
|Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
|19
|40
|2
|Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|19
|36
|3
|Александр Овечкин («Вашингтон»)
|21
|36
|4
|Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
|21
|27
В гонке снайперов немец опережает Великую Восьмёрку лишь на 2 шайбы.
|№
|Игрок
|Матчи
|Голы
|1
|Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
|19
|20
|2
|Александр Овечкин («Вашингтон»)
|21
|18
|3
|Крис Крайдер («Рейнджерс»)
|20
|15
|4
|Эндрю Манджапане («Калгари»)
|20
|15
То есть мы сейчас всерьёз вынуждены говорить о том, что проводящий 17-й сезон в НХЛ Овечкин реально борется за то, чтобы по итогам чемпионата напичканной молодыми суперзвёздами лучшей лиги мира забрать не только любимого «Ришара» (приз лучшему снайперу регулярки), но и «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру. Какая-то фантастика.
Впрочем, для нынешнего Ови это всё мелочи. Александр давным-давно утвердился в роли величайшего хоккеиста современности (хотите, отсчитывайте с локаута-2005, хотите — с начала века), и условное поражение в битве за награду лучшему снайперу сезона не будет ничего значить. Главное соперничество для Овечкина происходит с легендами прошлого, с хоккеистами, которые играли в те эпохи, когда заколачивать сумасшедшую статистику было гораздо проще: из-за низкого уровня конкуренции, из-за смешных по нынешним меркам размеров амуниции вратарей, из-за малого количества толковых защитников и голкиперов. Овечкину сложнее штамповать голы и очки (всё-таки прибавьте к этому возраст), однако россиянин всё равно почти каждый матч повторяет или превосходит чьё-нибудь достижение.
Цифр, которыми оперируют журналисты, рассказывая о подвигах Ови, так много, что пора бы их упорядочить. Рассказываем о главных гонках всех времён, в которых принимает участие великий русский снайпер.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Матчи
|Голы
|1
|Уэйн Гретцки
|1487
|894
|2
|Горди Хоу
|1767
|801
|3
|Яромир Ягр
|1733
|766
|4
|Александр Овечкин
|1218
|748
Главное противостояние для Овечкина, за которым следит, кажется, весь мир. На третье место в списке снайперов всех времён Александр должен выйти уже этой зимой, в следующем сезоне Ови попробует скинуть со второго места Горди Хоу. А дальше — великая заочная борьба с невероятным рекордом Гретцки.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Матчи
|Очки
|1
|Уэйн Гретцки
|1487
|2857
|2
|Яромир Ягр
|1733
|1921
|3
|Марк Мессье
|1756
|1887
|4
|Горди Хоу
|1767
|1850
|5
|Рон Фрэнсис
|1731
|1798
|6
|Марсель Дионн
|1348
|1771
|7
|Стив Айзерман
|1514
|1755
|8
|Марио Лемье
|915
|1723
|9
|Джо Сакик
|1378
|1641
|10
|Фил Эспозито
|1282
|1590
|26
|Александр Овечкин
|1218
|1356
В этой номинации Овечкину, конечно, невозможно претендовать на повторение результата Гретцки, да и попадание даже в топ-7 лучших бомбардиров в истории НХЛ выглядит фантастикой. Но в десятку самых результативных хоккеистов всех времён россиянин пробраться точно должен. До Эспозито — 234 очка.
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Матчи
|Передачи
|1
|Сергей Фёдоров
|1248
|696
|2
|Евгений Малкин
|940
|680
|3
|Сергей Зубов
|1068
|619
|4
|Александр Овечкин
|1218
|608
|5
|Павел Дацюк
|953
|604
В других ключевых статистических показателях Овечкин пока не претендует (и не будет претендовать) на крушение рекордов: по количеству сыгранных в НХЛ матчей Александр сейчас не входит даже в первую сотню, по голевым передачам находится на 89-м месте. Конечно, много сказано справедливых слов о том, что россиянин где-то после 30 лет добавил ещё и как плеймейкер, но тягаться с признанными мастерами паса для него вряд ли возможно.
Но это если рассматривать всех игроков. В том случае, если к этой статистике применить российский фильтр, то окажется, что у Овечкина великолепные шансы стать не только лучшим бомбардиром и снайпером, но и лучшим ассистентом среди наших соотечественников в НХЛ. Ближайшая цель — Сергей Зубов, а к концу карьеры Ови может покориться результат и Малкина, и Фёдорова. Центрфорвард «Питтсбурга», конечно, ещё не закончил с хоккеем и может скоро обойти легенду «Детройта», но здоровье вряд ли позволит Евгению уйти в такой отрыв, который не смог бы покрыть Овечкин.
Лидеры НХЛ по голам в большинстве
|№
|Игрок
|Матчи
|Голы в большинстве
|1
|Дэйв Андрейчук
|1639
|274
|2
|Александр Овечкин
|1218
|273
|3
|Бретт Халл
|1269
|265
Ови уже первый в истории НХЛ по голам в овертаймах, а до абсолютного лидерства в номинации «Голы в большинстве» Александру осталось всего два точных броска при реализации лишнего. Нет сомнений, что произойдёт это событие в нынешнем сезоне, Дэйв Андрейчук уже может записывать поздравление.
Лидеры НХЛ по победным голам
|№
|Игрок
|Матчи
|Победные голы
|1
|Яромир Ягр
|1733
|135
|2
|Горди Хоу
|1767
|121
|3
|Фил Эспозито
|1282
|118
|4
|Александр Овечкин
|1218
|117
|5
|Бретт Халл
|1269
|110
В матче с «Флоридой» Ови забил 117-й победный гол в карьере за «Вашингтон», следующая шайба россиянина, которая принесёт успех «столичным», позволит Александру догнать Фила Эспозито. А там уже и до Горди Хоу рукой подать, ну а результат Ягра — это вполне достижимая к концу карьеры цель.
Лидеры НХЛ по количеству матчей с двумя и более голами
|№
|Игрок
|Матчи
|Матчи с 2+ голами
|1
|Уэйн Гретцки
|1487
|189
|2
|Бретт Халл
|1269
|158
|3
|Марио Лемье
|915
|154
|4
|Александр Овечкин
|1218
|153
В последние годы у Овечкина стало меньше матчей с дублями и хет-триками, но всё равно пушка Алекса продолжает иногда постреливать двойными и тройными ядрами. Второе место по количеству матчей с двумя и более голами в карьере Овечкину по-хорошему должно покоряться уже к концу этого сезона, а затем погоня за снайперским рекордом Гретцки должна помочь россиянину потеснить великого канадца и в этой номинации.
Лидеры НХЛ по количеству хет-триков
|№
|Игрок
|Матчи
|Хет-трики
|1
|Уэйн Гретцки
|1487
|50
|2
|Марио Лемье
|915
|40
|3
|Майк Босси
|752
|39
|4
|Бретт Халл
|1269
|33
|5
|Фил Эспозито
|1282
|32
|6
|Бобби Халл
|1063
|28
|7
|Александр Овечкин
|1218
|28
|8
|Марсель Дионн
|1348
|28
С хет-триками посложнее. Гретцки в космосе, до Босси и Лемье дотянуться можно, но уж слишком много обстоятельств должно сложиться. Объективно по матчам с успешно исполненным трюком со шляпой Александр может забраться только на четвёртое место в истории НХЛ. Хотя Ови уже не раз показывал, что в его исполнении невозможное возможно.
Лидеры НХЛ по количеству огорчённых вратарей
|№
|Игрок
|Число пробитых вратарей
|1
|Яромир Ягр
|178
|2
|Патрик Марло
|177
|3
|Марк Мессье
|164
|4
|Рон Фрэнсис
|157
|5
|Уэйн Гретцки
|155
|6
|Дэйв Андрейчук
|154
|7
|Майк Гартнер
|152
|8
|Теэму Селянне
|152
|9
|Александр Овечкин
|151
Номинация, в которой не всё зависит от Овечкина. Но чем больше тренеры других команд будут ставить вратарей-дебютантов на матчи с «Вашингтоном», тем больше шансов будет у Александра подняться в гонке самых массовых «киллеров» НХЛ.
Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота
|№
|Игрок
|Всего голов
|Голы в пустые ворота
|1
|Уэйн Гретцки
|894
|56
|2
|Александр Овечкин
|748
|42
|3
|Мариан Госса
|525
|40
А вот и номинация, в которой Овечкин уже заочно сражается один на один с Гретцки. В пустые ворота Александр кладёт достаточно стабильно, его регулярно выпускают на площадку, когда соперник «Вашингтона» меняет голкипера на шестого полевого, так что этот рекорд Гретцки должен пасть гораздо раньше основного.
И, повторимся, это только основные рекорды. В Северной Америке обожают статистику и ведут Овечкина по всем возможным номинациям, желая лишний раз подчеркнуть величие россиянина. Хотя оно и так уже для всех очевидно.
- 27 ноября 2021
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