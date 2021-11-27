Гонки Овечкина с легендами НХЛ. Какие рекорды побьёт Ови в этом сезоне и до конца карьеры?

Александр Овечкин провёл очередной невероятный матч в этой регулярке, и мы уже как-то буднично констатируем, что в 36 лет капитан «Вашингтона» в блестящей форме и проводит лучший сезон в карьере. Он умудряется в почтенном для хоккеиста возрасте на протяжении четверти сезона выдерживать темп других звёзд лиги, которые значительно моложе Александра. Речь главным образом о дуэте из «Эдмонтона» — Драйзайтль-Макдэвид. «Нефтяные» машины по набору очков показывают потрясающую статистику, но Ови держит их на расстоянии вытянутой руки, а Макдэвиду так и вовсе ни в чём не уступает.

В гонке бомбардиров Александр делит с канадцем вторую строчку, четыре балла проигрывая Драйзайтлю.

№ Игрок Матчи Очки 1 Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 19 40 2 Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 19 36 3 Александр Овечкин («Вашингтон») 21 36 4 Евгений Кузнецов («Вашингтон») 21 27

В гонке снайперов немец опережает Великую Восьмёрку лишь на 2 шайбы.

№ Игрок Матчи Голы 1 Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 19 20 2 Александр Овечкин («Вашингтон») 21 18 3 Крис Крайдер («Рейнджерс») 20 15 4 Эндрю Манджапане («Калгари») 20 15

То есть мы сейчас всерьёз вынуждены говорить о том, что проводящий 17-й сезон в НХЛ Овечкин реально борется за то, чтобы по итогам чемпионата напичканной молодыми суперзвёздами лучшей лиги мира забрать не только любимого «Ришара» (приз лучшему снайперу регулярки), но и «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру. Какая-то фантастика.

Впрочем, для нынешнего Ови это всё мелочи. Александр давным-давно утвердился в роли величайшего хоккеиста современности (хотите, отсчитывайте с локаута-2005, хотите — с начала века), и условное поражение в битве за награду лучшему снайперу сезона не будет ничего значить. Главное соперничество для Овечкина происходит с легендами прошлого, с хоккеистами, которые играли в те эпохи, когда заколачивать сумасшедшую статистику было гораздо проще: из-за низкого уровня конкуренции, из-за смешных по нынешним меркам размеров амуниции вратарей, из-за малого количества толковых защитников и голкиперов. Овечкину сложнее штамповать голы и очки (всё-таки прибавьте к этому возраст), однако россиянин всё равно почти каждый матч повторяет или превосходит чьё-нибудь достижение.

Цифр, которыми оперируют журналисты, рассказывая о подвигах Ови, так много, что пора бы их упорядочить. Рассказываем о главных гонках всех времён, в которых принимает участие великий русский снайпер.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

№ Игрок Матчи Голы 1 Уэйн Гретцки 1487 894 2 Горди Хоу 1767 801 3 Яромир Ягр 1733 766 4 Александр Овечкин 1218 748

Главное противостояние для Овечкина, за которым следит, кажется, весь мир. На третье место в списке снайперов всех времён Александр должен выйти уже этой зимой, в следующем сезоне Ови попробует скинуть со второго места Горди Хоу. А дальше — великая заочная борьба с невероятным рекордом Гретцки.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

№ Игрок Матчи Очки 1 Уэйн Гретцки 1487 2857 2 Яромир Ягр 1733 1921 3 Марк Мессье 1756 1887 4 Горди Хоу 1767 1850 5 Рон Фрэнсис 1731 1798 6 Марсель Дионн 1348 1771 7 Стив Айзерман 1514 1755 8 Марио Лемье 915 1723 9 Джо Сакик 1378 1641 10 Фил Эспозито 1282 1590 26 Александр Овечкин 1218 1356

В этой номинации Овечкину, конечно, невозможно претендовать на повторение результата Гретцки, да и попадание даже в топ-7 лучших бомбардиров в истории НХЛ выглядит фантастикой. Но в десятку самых результативных хоккеистов всех времён россиянин пробраться точно должен. До Эспозито — 234 очка.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ

№ Игрок Матчи Передачи 1 Сергей Фёдоров 1248 696 2 Евгений Малкин 940 680 3 Сергей Зубов 1068 619 4 Александр Овечкин 1218 608 5 Павел Дацюк 953 604

В других ключевых статистических показателях Овечкин пока не претендует (и не будет претендовать) на крушение рекордов: по количеству сыгранных в НХЛ матчей Александр сейчас не входит даже в первую сотню, по голевым передачам находится на 89-м месте. Конечно, много сказано справедливых слов о том, что россиянин где-то после 30 лет добавил ещё и как плеймейкер, но тягаться с признанными мастерами паса для него вряд ли возможно.

Но это если рассматривать всех игроков. В том случае, если к этой статистике применить российский фильтр, то окажется, что у Овечкина великолепные шансы стать не только лучшим бомбардиром и снайпером, но и лучшим ассистентом среди наших соотечественников в НХЛ. Ближайшая цель — Сергей Зубов, а к концу карьеры Ови может покориться результат и Малкина, и Фёдорова. Центрфорвард «Питтсбурга», конечно, ещё не закончил с хоккеем и может скоро обойти легенду «Детройта», но здоровье вряд ли позволит Евгению уйти в такой отрыв, который не смог бы покрыть Овечкин.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве

№ Игрок Матчи Голы в большинстве 1 Дэйв Андрейчук 1639 274 2 Александр Овечкин 1218 273 3 Бретт Халл 1269 265

Ови уже первый в истории НХЛ по голам в овертаймах, а до абсолютного лидерства в номинации «Голы в большинстве» Александру осталось всего два точных броска при реализации лишнего. Нет сомнений, что произойдёт это событие в нынешнем сезоне, Дэйв Андрейчук уже может записывать поздравление.

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Лидеры НХЛ по победным голам

№ Игрок Матчи Победные голы 1 Яромир Ягр 1733 135 2 Горди Хоу 1767 121 3 Фил Эспозито 1282 118 4 Александр Овечкин 1218 117 5 Бретт Халл 1269 110

В матче с «Флоридой» Ови забил 117-й победный гол в карьере за «Вашингтон», следующая шайба россиянина, которая принесёт успех «столичным», позволит Александру догнать Фила Эспозито. А там уже и до Горди Хоу рукой подать, ну а результат Ягра — это вполне достижимая к концу карьеры цель.

Лидеры НХЛ по количеству матчей с двумя и более голами

№ Игрок Матчи Матчи с 2+ голами 1 Уэйн Гретцки 1487 189 2 Бретт Халл 1269 158 3 Марио Лемье 915 154 4 Александр Овечкин 1218 153

В последние годы у Овечкина стало меньше матчей с дублями и хет-триками, но всё равно пушка Алекса продолжает иногда постреливать двойными и тройными ядрами. Второе место по количеству матчей с двумя и более голами в карьере Овечкину по-хорошему должно покоряться уже к концу этого сезона, а затем погоня за снайперским рекордом Гретцки должна помочь россиянину потеснить великого канадца и в этой номинации.

Лидеры НХЛ по количеству хет-триков

№ Игрок Матчи Хет-трики 1 Уэйн Гретцки 1487 50 2 Марио Лемье 915 40 3 Майк Босси 752 39 4 Бретт Халл 1269 33 5 Фил Эспозито 1282 32 6 Бобби Халл 1063 28 7 Александр Овечкин 1218 28 8 Марсель Дионн 1348 28

С хет-триками посложнее. Гретцки в космосе, до Босси и Лемье дотянуться можно, но уж слишком много обстоятельств должно сложиться. Объективно по матчам с успешно исполненным трюком со шляпой Александр может забраться только на четвёртое место в истории НХЛ. Хотя Ови уже не раз показывал, что в его исполнении невозможное возможно.

Лидеры НХЛ по количеству огорчённых вратарей

№ Игрок Число пробитых вратарей 1 Яромир Ягр 178 2 Патрик Марло 177 3 Марк Мессье 164 4 Рон Фрэнсис 157 5 Уэйн Гретцки 155 6 Дэйв Андрейчук 154 7 Майк Гартнер 152 8 Теэму Селянне 152 9 Александр Овечкин 151

Номинация, в которой не всё зависит от Овечкина. Но чем больше тренеры других команд будут ставить вратарей-дебютантов на матчи с «Вашингтоном», тем больше шансов будет у Александра подняться в гонке самых массовых «киллеров» НХЛ.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота

№ Игрок Всего голов Голы в пустые ворота 1 Уэйн Гретцки 894 56 2 Александр Овечкин 748 42 3 Мариан Госса 525 40

А вот и номинация, в которой Овечкин уже заочно сражается один на один с Гретцки. В пустые ворота Александр кладёт достаточно стабильно, его регулярно выпускают на площадку, когда соперник «Вашингтона» меняет голкипера на шестого полевого, так что этот рекорд Гретцки должен пасть гораздо раньше основного.

И, повторимся, это только основные рекорды. В Северной Америке обожают статистику и ведут Овечкина по всем возможным номинациям, желая лишний раз подчеркнуть величие россиянина. Хотя оно и так уже для всех очевидно.