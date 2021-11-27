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Какие рекорды и когда побьёт Александр Овечкин в НХЛ, главные достижения Овечкина

Гонки Овечкина с легендами НХЛ. Какие рекорды побьёт Ови в этом сезоне и до конца карьеры?
Лев Лукин
Овечкин против рекордов НХЛ
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Фантастический сезон великого русского снайпера. Борется за топовые индивидуальные призы, между делом переписывая исторические достижения.

Александр Овечкин провёл очередной невероятный матч в этой регулярке, и мы уже как-то буднично констатируем, что в 36 лет капитан «Вашингтона» в блестящей форме и проводит лучший сезон в карьере. Он умудряется в почтенном для хоккеиста возрасте на протяжении четверти сезона выдерживать темп других звёзд лиги, которые значительно моложе Александра. Речь главным образом о дуэте из «Эдмонтона» — Драйзайтль-Макдэвид. «Нефтяные» машины по набору очков показывают потрясающую статистику, но Ови держит их на расстоянии вытянутой руки, а Макдэвиду так и вовсе ни в чём не уступает.

В гонке бомбардиров Александр делит с канадцем вторую строчку, четыре балла проигрывая Драйзайтлю.

ИгрокМатчиОчки
1Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)1940
2Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)1936
3Александр Овечкин («Вашингтон»)2136
4Евгений Кузнецов («Вашингтон»)2127

В гонке снайперов немец опережает Великую Восьмёрку лишь на 2 шайбы.

ИгрокМатчиГолы
1Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)1920
2Александр Овечкин («Вашингтон»)2118
3Крис Крайдер («Рейнджерс»)2015
4Эндрю Манджапане («Калгари»)2015

То есть мы сейчас всерьёз вынуждены говорить о том, что проводящий 17-й сезон в НХЛ Овечкин реально борется за то, чтобы по итогам чемпионата напичканной молодыми суперзвёздами лучшей лиги мира забрать не только любимого «Ришара» (приз лучшему снайперу регулярки), но и «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру. Какая-то фантастика.

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Впрочем, для нынешнего Ови это всё мелочи. Александр давным-давно утвердился в роли величайшего хоккеиста современности (хотите, отсчитывайте с локаута-2005, хотите — с начала века), и условное поражение в битве за награду лучшему снайперу сезона не будет ничего значить. Главное соперничество для Овечкина происходит с легендами прошлого, с хоккеистами, которые играли в те эпохи, когда заколачивать сумасшедшую статистику было гораздо проще: из-за низкого уровня конкуренции, из-за смешных по нынешним меркам размеров амуниции вратарей, из-за малого количества толковых защитников и голкиперов. Овечкину сложнее штамповать голы и очки (всё-таки прибавьте к этому возраст), однако россиянин всё равно почти каждый матч повторяет или превосходит чьё-нибудь достижение.

Цифр, которыми оперируют журналисты, рассказывая о подвигах Ови, так много, что пора бы их упорядочить. Рассказываем о главных гонках всех времён, в которых принимает участие великий русский снайпер.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

ИгрокМатчиГолы
1Уэйн Гретцки1487894
2Горди Хоу1767801
3Яромир Ягр1733766
4Александр Овечкин1218748

Главное противостояние для Овечкина, за которым следит, кажется, весь мир. На третье место в списке снайперов всех времён Александр должен выйти уже этой зимой, в следующем сезоне Ови попробует скинуть со второго места Горди Хоу. А дальше — великая заочная борьба с невероятным рекордом Гретцки.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

ИгрокМатчиОчки
1Уэйн Гретцки14872857
2Яромир Ягр17331921
3Марк Мессье17561887
4Горди Хоу17671850
5Рон Фрэнсис17311798
6Марсель Дионн13481771
7Стив Айзерман15141755
8Марио Лемье9151723
9Джо Сакик13781641
10Фил Эспозито12821590
26Александр Овечкин12181356

В этой номинации Овечкину, конечно, невозможно претендовать на повторение результата Гретцки, да и попадание даже в топ-7 лучших бомбардиров в истории НХЛ выглядит фантастикой. Но в десятку самых результативных хоккеистов всех времён россиянин пробраться точно должен. До Эспозито — 234 очка.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ

ИгрокМатчиПередачи
1Сергей Фёдоров1248696
2Евгений Малкин940680
3Сергей Зубов1068619
4Александр Овечкин1218608
5Павел Дацюк953604

В других ключевых статистических показателях Овечкин пока не претендует (и не будет претендовать) на крушение рекордов: по количеству сыгранных в НХЛ матчей Александр сейчас не входит даже в первую сотню, по голевым передачам находится на 89-м месте. Конечно, много сказано справедливых слов о том, что россиянин где-то после 30 лет добавил ещё и как плеймейкер, но тягаться с признанными мастерами паса для него вряд ли возможно.

Но это если рассматривать всех игроков. В том случае, если к этой статистике применить российский фильтр, то окажется, что у Овечкина великолепные шансы стать не только лучшим бомбардиром и снайпером, но и лучшим ассистентом среди наших соотечественников в НХЛ. Ближайшая цель — Сергей Зубов, а к концу карьеры Ови может покориться результат и Малкина, и Фёдорова. Центрфорвард «Питтсбурга», конечно, ещё не закончил с хоккеем и может скоро обойти легенду «Детройта», но здоровье вряд ли позволит Евгению уйти в такой отрыв, который не смог бы покрыть Овечкин.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве

ИгрокМатчиГолы в большинстве
1Дэйв Андрейчук1639274
2Александр Овечкин1218273
3Бретт Халл1269265

Ови уже первый в истории НХЛ по голам в овертаймах, а до абсолютного лидерства в номинации «Голы в большинстве» Александру осталось всего два точных броска при реализации лишнего. Нет сомнений, что произойдёт это событие в нынешнем сезоне, Дэйв Андрейчук уже может записывать поздравление.

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Лидеры НХЛ по победным голам

ИгрокМатчиПобедные голы
1Яромир Ягр1733135
2Горди Хоу1767121
3Фил Эспозито1282118
4Александр Овечкин1218117
5Бретт Халл1269110

В матче с «Флоридой» Ови забил 117-й победный гол в карьере за «Вашингтон», следующая шайба россиянина, которая принесёт успех «столичным», позволит Александру догнать Фила Эспозито. А там уже и до Горди Хоу рукой подать, ну а результат Ягра — это вполне достижимая к концу карьеры цель.

Лидеры НХЛ по количеству матчей с двумя и более голами

ИгрокМатчиМатчи с 2+ голами
1Уэйн Гретцки1487189
2Бретт Халл1269158
3Марио Лемье915154
4Александр Овечкин1218153

В последние годы у Овечкина стало меньше матчей с дублями и хет-триками, но всё равно пушка Алекса продолжает иногда постреливать двойными и тройными ядрами. Второе место по количеству матчей с двумя и более голами в карьере Овечкину по-хорошему должно покоряться уже к концу этого сезона, а затем погоня за снайперским рекордом Гретцки должна помочь россиянину потеснить великого канадца и в этой номинации.

Лидеры НХЛ по количеству хет-триков

ИгрокМатчиХет-трики
1Уэйн Гретцки148750
2Марио Лемье91540
3Майк Босси75239
4Бретт Халл126933
5Фил Эспозито128232
6Бобби Халл106328
7Александр Овечкин121828
8Марсель Дионн134828

С хет-триками посложнее. Гретцки в космосе, до Босси и Лемье дотянуться можно, но уж слишком много обстоятельств должно сложиться. Объективно по матчам с успешно исполненным трюком со шляпой Александр может забраться только на четвёртое место в истории НХЛ. Хотя Ови уже не раз показывал, что в его исполнении невозможное возможно.

Лидеры НХЛ по количеству огорчённых вратарей

ИгрокЧисло пробитых вратарей
1Яромир Ягр178
2Патрик Марло177
3Марк Мессье164
4Рон Фрэнсис157
5Уэйн Гретцки155
6Дэйв Андрейчук154
7Майк Гартнер152
8Теэму Селянне152
9Александр Овечкин151

Номинация, в которой не всё зависит от Овечкина. Но чем больше тренеры других команд будут ставить вратарей-дебютантов на матчи с «Вашингтоном», тем больше шансов будет у Александра подняться в гонке самых массовых «киллеров» НХЛ.

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота

ИгрокВсего головГолы в пустые ворота
1Уэйн Гретцки89456
2Александр Овечкин74842
3Мариан Госса52540

А вот и номинация, в которой Овечкин уже заочно сражается один на один с Гретцки. В пустые ворота Александр кладёт достаточно стабильно, его регулярно выпускают на площадку, когда соперник «Вашингтона» меняет голкипера на шестого полевого, так что этот рекорд Гретцки должен пасть гораздо раньше основного.

И, повторимся, это только основные рекорды. В Северной Америке обожают статистику и ведут Овечкина по всем возможным номинациям, желая лишний раз подчеркнуть величие россиянина. Хотя оно и так уже для всех очевидно.

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