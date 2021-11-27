Вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеист системы «Динамо» ушёл из жизни в 16 лет

С чего всё началось

Итак, первоначальная официальная информация со стороны московского «Динамо» выглядела следующим образом. В данном случае важно опираться именно на факты и официальные заявления.

«21 ноября, во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва со своей стороны оказывает полную поддержку Валентину Родионову. Здоровьем юного динамовца занимаются лучшие врачи города Москвы.

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Обращаем внимание, что никакие сборы средств в поддержку не ведутся. Клуб полностью берёт на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению.

Руководство, игроки и тренерский штаб желают игроку скорейшего выздоровления.

Московское «Динамо» будет дополнительно сообщать об изменении состояния здоровья Валентина Родионова», — говорилось в сообщении клуба.

Конечно, эта новость потрясла всех хоккейных болельщиков. Мы ещё не забыли, как во время матча МХЛ несовместимую с жизнью травму получил экс-капитан клуба «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов, которому в голову попала шайба. И вот теперь в отечественном хоккее случился новый эксцесс.

Была надежда, что Валентин Родионов придёт в себя, а его молодой организм сможет выкарабкаться. Молодого человека сразу на носилках унесли со льда и на скорой отправили в больницу. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти молодого парня, но сегодня пришли печальные новости…

Сегодня Валентина Родионова не стало

Сегодня вечером поступили печальные новости.

«На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало…

Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами…» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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Главный тренер молодёжной команды «Динамо» Ярослав Люзенков прокомментировал смерть Родионова.

«Сейчас мне очень сложно что-то говорить… Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу… Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда в нём не видел никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень», — цитирует Люзенкова «Спорт-экспресс».

Уже официально объявлено, что все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, которые пройдут 28 ноября, начнутся с минуты молчания в память об умершем хоккеисте системы московского «Динамо» Валентине Родионове. В нынешнем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4». В октябре игрок обороны вызывался в состав юниорской сборной России U17 на серию матчей со сборными Словакии и Чехии, где отметился одной результативной передачей.



Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования всем родственникам, близким и друзьям Валентина Родионова.