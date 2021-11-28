Постарались Бучневич и Барбашёв, а Тарасенко сделал хет-трик — правда, из передач.

«Без русских эта команда была бы нигде». «Сент-Луис» вытащили два дубля наших игроков

«Сент-Луис» удачно стартовал в новом сезоне НХЛ — оборонительная система оставалась надёжной, Тарасенко забивал как в молодости, а прогресс Джордана Кайру и Роберта Томаса позволял команде достаточно забивать. Однако за последние три недели «Блюз» сыграли 12 игр — и проиграли восемь из них. Из-за ультраплотного календаря пошли и травмы.

Однако сегодня «Блюз» растоптали гостей из «Коламбуса» 6:3, попутно выжгли им пятак. Русские игроки «Сент-Луиса» приняли участие во всех голах, кроме одного. Обозреватель газеты «St Louis Post Dispatch» Том Тиммерман прокомментировал это кратко: «Без русских игроков эта команда была бы нигде».

Главным русским здесь остаётся Владимир Тарасенко — и еще совсем недавно говорилось, что он всё ещё хочет обмена. Журналист Джереми Рутерфорд, после статей которого многие летом и узнали о таком желании Русского Танка, сейчас пишет, что подобные переговоры на паузе. Во-первых, «Сент-Луис» считает, что он значит для клуба больше, чем то, что могут предложить в обмен. Во-вторых, Тарасенко подружился с Павлом Бучневичем и ему комфортно в среде соотечественников.

Два приятеля сегодня как раз играли в одном сочетании. Формально была заявлена привычная тройка Барбашёв — Томас — Тарасенко, но Ивана на фланге заменил Павел. Получилось роскошно: это звено сделало три гола, имело кучу моментов и ничего не дало сделать «Коламбусу».

Нарушим хронологию и сначала посмотрим на пятый гол «Сент-Луиса» — просто роскошное взаимодействие трёх нападающих, которое привело к красивейшей шайбе.

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При этом «Сент-Луису» сегодня пришлось отыгрываться — «Коламбус» открыл счёт в большинстве. Тарасенко умело ушёл от потенциального партнера по олимпийской сборной Владислава Гаврикова и отдал передачу Бучневичу, которому осталось только замкнуть на пустые ворота.

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Шайба Барбашёва, которая вывела «Блюз» вперед, была намного более простой: бросок Сундквиста и добивание в пустые.

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Наконец, добил соперника всё тот же Барбашев, который отличился после выхода на одинокого вратаря «Коламбуса»:

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Главным героем после матча, конечно, был Тарасенко, набравший 0+3. «Приятно играть с русским в одном звене, иногда мы можем общаться на родном языке. Думаю, Роберт Томас понимает, когда мы недовольны. Он уже знает плохие слова из русского языка, но мы попробуем обучить его и хорошим тоже».

Тарасенко, правда, был признан лишь третьей звездой матча — первой стал Бучневич, второй — Барбашёв. Но Владимир не против: «Круто видеть, когда у соотечественников всё идёт как надо» — сказал он после матча.