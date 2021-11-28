«Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца

Пострадавший Ткачук выдал гневную тираду, но ему ли не знать, что провокаторам в НХЛ всегда было место.

Конфликт между Артемием Панариным и Брэдом Маршаном заставил вспомнить о провокаторах в хоккее — канадец вывел Хлебушка из себя фразой про Россию.

А на следующий игровой день в лучшей лиге мира снова себя показал хоккеист жанра трэш-ток. Форвард «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье в конце основного времени матча «королей» с «Оттавой» сцепился в драке с Брэди Ткачуком. Поединок проходил абсолютно нормально, но в тот момент, когда судьи уже перевели его в партер, Лемье взял и укусил оппонента за руку! Да так сильно, что у того пошла кровь.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Возмущённый Ткачук продемонстрировал необычное повреждение арбитрам, те провели проверку и выписали Лемье дополнительные пять минут штрафа. После игры капитан «Сенаторз» выдал гневную тираду в адрес форварда «Кингз».



«Это была самая глупая вещь, которую кто-либо мог сделать. С этим парнем — вы можете спросить любого его партнёра по команде — никто никогда не хочет играть вместе, он плохой человек и плохой товарищ, он всё время сосредоточен на себе. Этот парень — просто шутка, он не должен быть в НХЛ, ни одна другая команда не хочет его видеть. Я даже не могу выразить это.

Его сегодняшний поступок возмутительный. Так делают только младенцы. Я даже не знаю, о чём он думал, он просто полная тупица. У него в голове ничего нет», — распалялся Ткачук.

Недовольство Ткачука вполне понятно — он не ожидал закончить игру с прокушенной ладонью. Однако Брэди как никто другой должен понимать, что провокаторам в хоккее всегда есть место — его отец Кит в своё время был одним из самых ненавистных хоккеистов НХЛ, а по стопам родителя пошёл старший брат Мэттью, играющий за «Калгари». Да и сам Брэди — далеко не пай-мальчик, никогда не сглаживающий острые углы.

Но укус соперника — это, конечно, не метод Ткачуков. Зато вполне себе метод для носителя фамилии Лемье. Легендарный Марио, разумеется, здесь ни при чём — речь об отце Брендана и однофамильце звезды «Питтсбурга» Клоде Лемье.



Клод — великолепный хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, но при этом один из самых раздражающих и грязных игроков всех времён. В своё время телеканал ESPN поставил Лемье на второе место в подобном списке (сразу после Шона Эйвери), и большое влияние на такую оценку Клода оказал эпизод из 90-х, когда Лемье во время драки в матче плей-офф между его «Монреалем» и «Калгари» укусил за палец форварда «огоньков» Джима Пеплински.



«Никогда раньше не думал, что НХЛ допустит такое», — заявил тогда Пеплински. А мы в 2021 году констатируем, что стремление укусить соперника на хоккейной площадке — наследственное явление, Лемье-младший пошёл по стопам отца.



И вот ещё одна забавная историческая параллель. Драка Ткачука с Лемье не первая в истории. Отцы Брэди и Брендана сцепились во время матча Кубка мира Канада — США в 1996 году.



ВИДЕО.



Классная, мобильная драка, в которой, кстати, обошлось без укусов.