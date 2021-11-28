Злой сгусток энергии. Свечников без конца дерётся и хитует, напоминая молодого Овечкина

Минувшим летом нападающий «Каролины» Андрей Свечников подписал на данный момент главный контракт в своей игровой карьере. 21-летний форвард сорвал настоящий куш, поставив подпись под восьмилетним соглашением на общую сумму $ 62 млн. Начало регулярного чемпионата россиянин провёл максимально ударным образом, с первых матчей принявшись подтверждать правомерность выписанного ему контракта. В семи матчах на старте регулярки 21-летний форвард отметился семью заброшенными шайбами, демонстрируя результативность на уровне гола за игру.

Казалось, что россиянин с большим запасом перекроет личные рекорды по голам и результативным передачам в этом сезоне, но в какой-то момент Свечников словно свернул не на ту дорожку в своей игре. Вместо того чтобы продолжать заниматься своим прямым делом – приносить победы «ураганам» благодаря набору очков – россиянин начал демонстрировать свои силовые умения. Нет, никто не спорит с тем, что для игры в НХЛ нужно уметь постоять за себя и всегда быть готовым применить силовой приём против соперника. Но игра Андрея поменялась слишком стремительным и радикальным образом. На протяжении практически всего последнего месяца имя молодого форварда в новостных сводках ассоциировалось исключительно с проявлением силовой составляющей хоккея.

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30 октября в одном из моментов матча нападающий «ураганов» в борьбе за шайбу «припечатал» защитника «Чикаго» Сета Джонса к борту, повалив игрока обороны на лёд. 10 ноября 21-летний форвард провёл жесткий силовой приём против защитника «Тампа-Бэй» Райана Макдоны. Игрок «Тампы» улетел в борт, а судьи оставили эпизод без внимания. Наконец всё завершилось тем, что 25 ноября Свечников и вовсе скинул краги, чтобы заняться выяснением отношений с защитником «Сиэтла» Винсом Данном. Примечательно, что форвард начал драку сам и нанёс несколько ударов сопернику. В результате «Каролина» осталась в меньшинстве за 10 минут до конца третьего периода в матче, в котором она уступала в счёте (1:2), а сам Свечников вывел себя из игры в общей сложности на семь минут.

«Это было не лучшее решение, потому что такое удаление выводит нашего лидера из игры. Я не знаю, как Андрей умудрился получить дополнительные две минуты в том эпизоде, что мы остались в меньшинстве. Всё складывалось против нас. Причём на старте чемпионата всё получалось удачно и легко. А сейчас мы переживаем один из тех периодов, когда нужно бороться за каждое турнирное очко, сжав зубы и проявляя терпение», — главный тренер «Каролины» Род Бриндамор не скрывал своего разочарования действиями одного из лидеров своей команды.

Примечательно, что уже в следующем матче россиянин продолжил выступать крушителем, на этот раз за гранью дозволенного сыграв против форварда «Филадельфии» Скотта Лоутона. Россиянин произвёл удар коленом в колено и травмировал канадского игрока. На счастье Андрея, арбитры не увидели здесь нарушения правил и не удалили российского нападающего, но уже спустя некоторое время Департамент по безопасности игроков НХЛ выписал Андрею денежный штраф на сумму в $ 5 тыс. за грубый силовой приём.

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За ноябрь напоминающий злой сгусток энергии 21-летний нападающий отметился всего одной заброшенной шайбой, заработав при этом 21 минуту штрафного времени. А как уже было замечено выше, удалений было бы ещё больше, если бы арбитры правильно трактовали силовой приём Андрея на Лоутоне. Россиянин играет в очень агрессивной манере, порой вызывая воспоминания о молодом Александре Овечкине, который так же никогда не чурался силового хоккея и всегда был готов смести любого соперника со своего пути. Возможно, именно такую модель поведения сам Свечников-младший выбрал примером для себя после знаменитой драки с лучшим российским снайпером в истории НХЛ, которая произошла в апреле 2019 года.

Но получающий $ 7,75 млн в год россиянин занимает второе место в списке самых высокооплачивамых игроков «Каролины», уступая только финскому форварду Себастьяну Ахо, и такие деньги руководство американского клуба платит своему игроку явно не за то, чтобы он в каждом матче занимался проведением силовых приёмов. Для этой роли можно было бы подписать условного Райана Ривза, и его услуги обходились бы примерно в семь раз дешевле.

От Свечникова в первую очередь ждут чудес на льду и проявления бомбардирских качеств, а не устрашения соперников, о чём и говорит главный тренер «ураганов» в своих интервью. К тому же такой стиль хоккея рано или поздно может закончиться и травмой самого Свечникова, когда ему попробуют отомстить за его манеру игры.