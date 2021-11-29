Революция в «Монреале». Уволили генменеджера, приведшего клуб в финал Кубка Стэнли

25 июня 2021 года был один из самых радостных дней в жизни Марка Бержевена. В тот момент, когда шайба после броска Арттури Лехконена пересекла линию ворот «Вегаса», что ознаменовало первый за 28 лет финал Кубка Стэнли для «Монреаля», генменеджер «Хабс» в эйфории вскочил с кресла в своей ложе и выпустил все эмоции, которые у него накопились за долгие годы неудач. Спустя считанные минуты он делился ими с хоккеистами, которые доказали, что его труды были ненапрасными.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Монреаль Канадиенс».

Тогда Бержевен мог с уверенностью назвать себя самым счастливым человеком в мире. Обычно так говорят о себе новоиспечённые родители, которым только-только довелось испытать радость от отцовства или материнства. Марк, в свою очередь, на протяжении девяти лет растил своё детище – «Монреаль Канадиенс» — тщательно выстраивая состав, и привёл его к самому грандиозному успеху в тот момент, когда от него (соответственно, и от клуба тоже) этого абсолютно никто не ожидал.

В мае 2012-го он приходил в любимую команду детства (Бержевен – уроженец Монреаля), которая переживала не лучшие времена. «Канадиенс» впервые с 2007 года пропустили плей-офф, после чего владелец клуба решил целиком поменять управляющий состав. Для Марка переход в «Монреаль» стал серьёзным продвижением по карьерной лестнице – до этого он семь лет проработал в «Чикаго» в разных ролях, добравшись до должности ассистента генерального директора. В «Хабс» же он вдобавок стал вице-президентом.

За девять лет под его руководством состав «Канадиенс» поменялся коренным образом. Всего двое хоккеистов из обоймы «Монреаля» образца сезона-2012/2013 до сих пор выступают за команду – вратарь Кэри Прайс и нападающий Брендан Галлахер. Многие кадровые решения воспринимались болельщиками «Хабс» с большой долей скепсиса – к примеру, обмены любимчиков публики Пи Кея Суббэна и Макса Пасиоретти в «Нэшвилл» и «Вегас» соответственно подлили много масла в огонь негодования фанатов, недовольства политикой Бержевена с каждым годом становилось всё больше, ведь после успешного сезона-2013/2014, когда «Монреаль» добрался до финала Восточной конференции, команда остановилась в развитии.

Однако активы, которые «Канадиенс» получили взамен, сыграли большую роль в выходе «Хабс» в финал Кубка Стэнли – перешедший из «Предаторз» Ши Уэбер был ключевым защитником команды, особенно при игре в меньшинстве, а форвард Ник Судзуки, являющийся одним из двух игроков, пополнивших состав клуба в результате обмена с «Голден Найтс», стал лучшим бомбардиром «Монреаля» в постсезоне. И даже несмотря на проигрыш в финале, сезон для «Канадиенс» получился крайне успешным, в чём есть немалая заслуга Бержевена.

Казалось, в межсезонье Марк, которого в одночасье вновь полюбил весь Монреаль, тоже провёл неплохую работу – продлил контракты с Судзуки, Лехконеном и Армиа и подписал Савара, Хоффмана и Дворака. К серьёзным потерям можно было отнести разве что уход Филлипа Дано, но ещё до старта сезона стало известно, что Уэбер пропустит целый год и вообще может закончить карьеру, а затем проблемы личного характера возникли у Прайса.

В результате финалисты Кубка Стэнли выдали худший старт в истории «Монреаля»», после чего в клубе полетели головы. Вчера стало известно, что Бержевен, его помощник Тревор Тимминс и старший вице-президент Пол Уилсон были освобождены от своих должностей.

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Бержевен, чей контракт с клубом действовал до конца нынешнего сезона, начал задумываться об уходе ещё летом, поскольку попросту морально устал. Сообщалось, что владелец «Канадиенс» Джефф Молсон пытался провести переговоры с Марком, но они, судя по всему, зашли в тупик, и Молсон, дабы не терять времени, решил сделать ключевой ход уже сейчас. «Хабс» уже пригласили к себе экс-генменеджера «Рейнджерс» Джеффа Гортона, который будет занимать пост вице-президента по хоккейным операциям.

Фото: Vitor Munhoz/Getty Images

В своём прощальном заявлении Бержевен поблагодарил руководство, игроков и болельщиков «Монреаля», а также пожелал клубу удачи в будущем: «В 2012 году я с гордостью принял вызов повести «Монреаль Канадиенс» к 25-му Кубку Стэнли. Несмотря на то что я всегда говорил, что нашей задачей было попасть в плей-офф и сделать там всё возможное, настоящей целью всегда было привезти Кубок в Монреаль. Эта мысль стояла за каждым моим решением с первого дня в организации. Предыдущий сезон позволил нам вплотную подобраться к заветной цели, но нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы добраться до Священного Грааля. Несмотря на это, я горд тем, чего мы достигли. Искренне надеюсь, что рано или поздно клуб доберётся до этой вершины.

Монреаль – город, где я впервые встал на коньки и научился руководить самой успешной франшизой НХЛ. Город и организация всегда будут занимать особое место в моём сердце. Хотя это приключение подходит к концу, я горжусь тем наследием, которое здесь оставляю. Как показывают результаты, эта команда стала гораздо лучше, и я убеждён, что мои преемники смогут принять вызов. С высоко поднятой головой и незабываемыми воспоминаниями я покидаю пост генерального менеджера «Монреаль Канадиенс». Желаю организации и моему преемнику всего наилучшего в будущем. Спасибо. Марк».

В «Монреале» произошла революция. Многие болельщики уже давно хотели ухода Бержевена, но всё произошло лишь сейчас, когда Марк закрепил за собой звание самого успешного генменеджера «Канадиенс» в XXI веке. И даже он не смог добыть для команды и города 25-й Кубок Стэнли, и теперь этим будет заниматься другой человек.