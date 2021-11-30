«Автомобилист» наконец уволил канадского тренера. Но отставкой Питерса этот клуб не спасти

Сегодняшнее утро дало большинству екатеринбургских болельщиков и примкнувшему к ним Александру Кожевникову одну радостную новость — «Автомобилист» уволил Билла Питерса. Случилось то, во что уже мало кто верил, потому что неделю назад коллеги передавали о неудачной попытке увольнения главного тренера.

Урало-сибирский уроборос поражает воображение. Андрей Мартемьянов, которого из «Автомобилиста» фактически уволил бывший помощник Николай Заварухин, своей победой с «Сибирью» увольняет тренера, который стал работать после Мартемьянова, и продвигает Заварухина на царство. Клубы из Екатеринбурга и Новосибирска в последние два года сплелись как два клана в латиноамериканской мелодраме.

Уже почти никто не помнит, но начинал Питерс в Екатеринбурге отлично. В октябре 2020-го «Авто» лидировал на Востоке, забивал чуть ли не больше всех в лиге и имел одну из лучших бригад большинства. Но и тогда клуб много пропускал (и со здоровым Коваржем в воротах), а результат во многом определяла первая тройка Алексей Макеев — Павел Дацюк — Анатолий Голышев.

Говорить, что у «Автомобилиста» спад начался только недавно, не стоит. Прошлогодняя предсезонка получилась без особых нагрузок — и из-за коронавируса, и из-за подхода канадца. После первой же паузы на Евротур «Авто» начал еле волочить ноги, проиграл десять игр подряд, где команда выглядела так, будто таскала баллоны за полчаса до игр. Из зоны плей-офф вылететь было невозможно — и задел за первые 25 игр был огромным, и три команды на Востоке отвалились ещё в первый месяц.

Фото: photo.khl.ru

Однако весной Питерса убирать не стали. На поражение в матче с «Авангардом» клуб отреагировал публичной истерикой с вычурными словесными оборотами, обвинив во всём судей. Селекционная политика в межсезонье полностью прошла под диктовку главного тренера, который ещё зимой дал клубу списки желаемых легионеров и натурализованных канадцев. Почти всех удалось подписать, только вместо Кормье мог приехать обладатель казахского паспорта Кёртис Волк.

Состав, собранный весной, был очень странным. В «Автомобилисте» как будто набрали команду на Матч звёзд — в отличие от той же «Магнитки», которая игровиков разбавила качественными силовиками и двусторонними форвардами, здесь защищаться было толком некому. Кажется, все деньги в этом направлении потратили на Кормье, который с зарплатой в 55 миллионов не поднимается выше третьего звена.

После трансферной кампании, учитывая прошлогодний развал по ходу сезона, мне казалось, что эта команда может повторить судьбу «Магнитки»-2019/2020. Помните, как Геннадий Величкин потратил огромные деньги на всех заметных свободных агентов типа Козуна, Локтионова и О’Делла, а команды не получилось?

Тем не менее количество таланта, собранного в этой команде, было достаточным для того, чтобы бороться за топ-4 Востока. Да, она не выглядела построенной для кубкового успеха, но чисто за счёт атакующих игроков эта команда могла обыгрывать всех середняков и аутсайдеров и стабильно собирать очки. Но «Автомобилист» уже полтора месяца не побеждал команды из зоны плей-офф.

Фото: photo.khl.ru

Я ещё в прошлом году не понимал, что хочет видеть от команды Питерс, почти везде команда полагалась на индивидуальные действия. В этом году такие рассуждения стали общим местом у экспертов и журналистов. Смотреть на количество шайб и говорить, что команда играет в атаку, не совсем корректно, потому что стабильные 5-6-8 шайб аутсайдерам раздули статистику. Против системных команд «Автомобилист» был системно никаким. В обороне клуб делал среднюю зону проходной и допускал чудовищное количество бросков по воротам.

И невероятно сложно найти что-то положительное в этих полутора годах. Есть тренеры, которые проигрывают, но при них растут игроки. Кто вырос при Питерсе? Отметить можно разве что проход в основу молодого силовика Владимира Кузнецова. Галкин заиграл в воротах от безысходности и из-за неудачных игр Шикина, Щемеров тянул уровень основной команды и год назад.

Теперь вытаскивать команду придётся Николаю Заварухину, который чуть ли не сразу приходил в команду на роль официального преемника. Ему предстоит очень сложная задача — буквально за пару недель надо научить команду играть почти что с нуля. Из лёгких соперников впереди только «Адмирал» — скоро у «Авто» адовая выездная серия, где почти каждый матч с грандами или с исторически неудобными соперниками.

Николай Заварухин Фото: photo.khl.ru

Но главный вызов для Заварухина — раздевалка. Если проблемы в ней были и до Питерса, то канадец их ещё и усугубил. Дело не только в ожидаемом расколе «русские — легионеры», который оформился почти сразу. Питерс по старой энхаэловской традиции жёстко начал делить команду на любимчиков и тех, кто отправлялся в «doghouse» — это американское название для положения игроков, попавших в немилость. Например, в этой «конуре» уже давно находится Захар Арзамасцев.

Сможет ли Заварухин создать правильный микроклимат в команде? Судя по его второму сезону в «Сибири», это большой вопрос. Тренер слишком много позволял Руохомаа, который хоть и стал лучшим бомбардиром, сильно разлагал командную атмосферу. Если новый босс «Автомобилиста» за лето не стал жёстче, то никакие тактические секреты и физподготовка команду не спасут. А ведь в «Авто» людей со сложным характером больше, чем в прошлогодней «Сибири».

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Но одна отставка не должна заслонять проблем всей организации. Этот сезон Заварухину спасти будет сложно из-за причин, указанных выше. Если команда всё-таки зацепится за плей-офф, который ещё никто не гарантировал, то вряд ли навяжет борьбу — готовность этого состава биться в матчах на вылет сомнительна.

Директор клуба Максим Рябков в комментариях после отставки не раз проговорил, что селекция велась в полном соответствии с пожеланиями Питерса. Скорее всего, ни один из предшествующих российских тренеров в Екатеринбурге не получал такой власти. Но что делал сам клуб всё это время? Смотрел тренеру в рот?

Весенние слова Рябкова о ненужности селекционного отдела в случае очередного сезона ниже ожиданий наверняка отзовутся ему. Устройство спортивного департамента клуба действительно загадочно — болельщики по старой памяти валят всё на Олега Гросса, но он выполняет функции то ли скаута, то ли генменеджера фарм-системы. Бóльшую часть решений замыкает на себя Рябков, совмещающий руководство хоккейным и баскетбольным клубами. Однако влиятелен и Павел Дацюк, который привёз в Россию тренера, знакомого по «Детройту». Вряд ли его можно назвать неофициальным генменеджером, но Дацюка слушают.

Кто вообще управляет клубом? Президент Андрей Козицын на играх появляется крайне редко, намного чаще там появляется вице-президент Игорь Кудряшкин. В дела баскетбольного УГМК эти люди погружены больше, да и предшественник Козицына Алексей Бобров чаще брал власть в руки — например, в своё время он отстранил штаб Андрея Разина на одну игру. Тренер потом был благодарен — после короткого отпуска команда попёрла вперёд.

Андрей Козицын, на заднем плане Максим Рябков Фото: vk.com/hcavtomobilist

У «Автомобилиста» нет даже попыток сделать подобие стратегии и как-то презентовать её публике. Клуб говорит о том, что создал вертикаль КХЛ — ВХЛ — МХЛ — но она должна не только существовать, но и реально доводить людей до основы. Кто проделал этот путь в последнее время?

Кажется, мегауспешная регулярка-2018/2019 сыграла со всеми людьми в клубе злую шутку. Одни стали позволять другим чуть больше, чем раньше, другие посчитали, что теперь так «Авто» будет играть всегда. В результате уже весной 2019-го клуб стал хуже по составу, ещё сильнее сдвинув баланс в сторону атаки. Вместо последовательного развития, ввода в состав игроков из молодёжки, игравшей в финале Кубка Харламова, начались разброд и шатания.

«Автомобилист» не будет топ-клубом до тех пор, пока там не поймут, что деньги и громкие имена решают не всё. Сейчас команда всё ещё находится на этапе развития СКА эпохи ранней КХЛ. Кроме громкого состава, нужны чёткая система управления, работа со скаутами и аналитиками, развитие клубных медиа и пиара. Пока от топ-клуба в «Авто» есть только деньги.

Несколько лет назад клуб из Екатеринбурга выиграл только семь матчей за всю регулярку, но мало кто смеялся над полунищим ХК, который чуть не стал бомжом (владелец КРК «Уралец» Вячеслав Потехин в 2012-м хотел выселить команду с арены) в своём же городе. Сейчас над «Автомобилистом» смеётся почти вся лига.