Чудо-гол в КХЛ! После чарующей комбинации форвард «Магнитки» взлетел в стиле Бобби Орра

Шикарная шайба Лайпсика — лишь часть безумного матча в Москве. ЦСКА с «Металлургом» забили 6 раз в третьем периоде и выдали дикую концовку.

КХЛ в последние недели просто фонтанирует невероятными матчами. «Трактор» отыгрывается с 1:5, «Металлург» не отстаёт и побеждает, проигрывая 0:4 после 40 минут. «Сибирь» скромнее отыгрывается с 0:2 против «Авангарда», но зато забивает победный гол за 20 секунд до конца периода.

Сегодня в Москве встречались «Металлург», который находится на ожидаемом спаде после фантастического начала, и критикуемый ещё месяц назад ЦСКА, который снова начинает побеждать. Кажется, секрет побед раскрыл Гусев, вернувшийся в КХЛ, который сказал, что в КХЛ всё поменялось, кроме хоккея ЦСКА. Штаб Фёдорова, кажется, частично вернулся к наработкам Игоря Никитина — ведь и этот состав был подобран под тренера, которого ушли за день до начала предсезонки.

Самый чудесный момент матча — чарующая комбинация, которую превратили в гол Брендан Лайпсик и Анатолий Никонцев. Летом Илья Воробьёв говорил про канадца: «Я ещё в прошлом году разговаривал о нём с ребятами из «Вашингтона». И услышал от них интересную фразу: «Да он советский игрок!» И правда, в этом что-то есть. Он быстрый, юркий, читает игру очень хорошо, мышление нестандартное. Интересный парень».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Сегодня Брендан вместе с партнёром нарисовали красивейший гол недели. Бонус-трек — полёт канадца после гола, который очень напоминает легендарный эпизод с Бобби Орром 50 лет назад.

После этой шайбы команды в третьем периоде забили ещё раз. «Магнитка» буквально три минуты вела в счёте, но ЦСКА отыгрался и снова повёл. Слепышев сделал счёт 4:3 на 56-й минуте, а через минуту у «Металлурга» удалился Денис Зернов — в этот момент казалось, что «Металлургу» уже не отыграться. Но у «Магнитки» есть крепкие парни для меньшинства — и рабочая лошадка Павел Акользин, за трансфер которого клуб критиковали, счёт сравнял.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Но большинство ЦСКА продолжалось — и за 14 секунд до его истечения Каменев забил, как оказалось, победный гол. Плохо сыграл Юхо Олкинуора, который до этого проспал и шайбу Слепышева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Безумный матч в Москве с по-настоящему дикой концовкой (4 гола в последние 5 минут основного времени!) завершился победой армейцев. ЦСКА выиграл восемь из 10 последних матчей, и все разговоры об отставке Фёдорова отправляются на второй план. «Магнитка» же не может выигрывать каждый матч — сейчас происходит неизбежная коррекция. Но даже после относительно неудачного отрезка «Металлург» лидирует на Востоке, имея два очка преимущества и два матча в запасе перед «Трактором».