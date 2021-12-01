Бобровский — мощь! Не дал Овечкину отметить юбилей, а в конце заработал ключевое удаление

Матч «Флориды» с «Вашингтоном» начался для Сергея с двух пропущенных голов за 11 секунд, но затем он превратился в одного из героев встречи.

После победы над «Каролиной» «Вашингтон Кэпиталз» выбился в лидеры не только своего дивизиона, но и всей НХЛ. И это удивительно: в ноябре «столичные» сыграли аж три сдвоенных встречи, не досчитались из-за травм кучу важного народа, а всё равно провели потрясающий месяц, под конец которого поднялись на вершину. Параллельно с командными успехами «Кэпиталз» вдохновлялись личными победами Александра Овечкина, переписавшего новую пачку рекордов.

На очередную игру регулярки «Вашингтон» приехал в гости к «Флориде». «Пантеры» тоже идут в лидирующей группе команд НХЛ, классно выступают на домашней площадке, а Сергей Бобровский наконец вышел на свой уровень в новом клубе.



Но первая половина игры с «Кэпиталз» для «пантер» и их основного вратаря не задалась. Уже в самом начале встречи Бобровский умудрился пропустить дважды за 11 секунд. Сначала от хитрющего Коннора Макмайкла.

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А затем и от Бека Маленстина после классной атаки от четвёртого звена «Вашингтона».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

0:2 — но «Флорида» и Бобровский не расклеились. Не прошло и минуты после гола Маленстина, как Джо Торнтон пробил Илью Самсонова с пятачка, сократив разрыв в счёте.

А затем здорово показал себя и российский вратарь «пантер», выручивший несколько раз против продолжавшего выглядеть солиднее «Вашингтона». В одном из эпизодов Бобровский не позволил отметить Овечкину юбилей в 750 голов за карьеру: капитан «Вашингтона» изящно обыграл защитника, но пройти последний рубеж не смог. В другой раз Сергей шикарным сейвом остановил Ника Дауда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но полевые игроки «Флориды» не слишком помогали своему голкиперу: «Вашингтон» смотрелся лучше, основательнее, и во втором периоде пробил Бобровского дважды: шайбы на счету Эллера и Дженсена.

4:1 перед третьим периодом, «Вашингтон» уверенно вёл игру и готовился праздновать очередную победу. Однако на заключительный отрезок основного времени в Санрайзе вышла только одна команда. «Флорида» просто раздавила «столичных», обрушила град бросков на ворота Самсонова (50 за весь матч, и половина из них = в третьем периоде!), легко «сожрала» разрыв в три шайбы, а в концовке ещё и вырвала победу!



Илья Самсонов крутился как белка в колесе, но не смог выручить после бросков Ломберга, Луостаринена и Беннетта, которые зафиксировали на табло счёт 4:4. За 15 секунд до сирены российский вратарь «Вашингтона» пропустил в ближний угол от Райнхарта — «Вашингтон» в это время играл в меньшинстве. Вратарский гол, но справедливо ли обвинять Самсонова, сделавшего за матч 45 сейвов?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кстати, решающее большинство для «пантер» заработал Сергей Бобровский, грамотно подставившийся под Маленстина, опрометчиво заехавшего в чужую вратарскую. Также Бобровский совершил, возможно, ключевой сейв в третьем периоде, не позволив забить Хэтэуэю в тот момент, когда «Вашингтон» ещё выигрывал 4:3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Так что Сергей, скучавший большую часть третьего периода, всё-таки стал одним из главных творцов победы «Флориды» и продолжил свою серию домашних побед в этом сезоне — у Бобровского уже 8 успехов в Санрайзе и ни одного поражения! Ну а Илья Самсонов впервые в этой регулярке проиграл в основное время.