В «Торонто» давно не раскрывался ни один наш игрок. Семёнов не продержался там и месяца.

Семёнов мог закрепиться в НХЛ, но выбрал не ту команду. Скоро он вернётся в «Авангард»

Весной в чемпионском «Авангарде» на лёд выходили лишь три игрока, заставшие последний на данный момент сезон в Омске. Андрей Стась получил, возможно, последний крупный контракт карьеры в Челябинске, Максим Чудинов почти не играл, да и сейчас не играет.

Совсем другая история с Кириллом Семёновым. Во-первых, он омич. Во-вторых, именно он был основной связью с омским периодом — тогда звено Кошелев — Семёнов — Михеев не дало утонуть разболтанной команде, которую сотрясали драки на корпоративах, скандалы, интриги и расследования. В марте 2018-го «Авангарду» надо было выигрывать в основное время последний матч регулярки в Астане, чтобы попадать в плей-офф — в победе 4:3 на счету Семёнова дубль.

Центрфорвард стал героем одного из крупнейших юридических скандалов лиги. В 2016-м «Авангард» отправил молодого Семёнова в скрытую аренду в Новокузнецк — это был последний сезон «Кузни» в лиге, где из-за вечных финансовых проблем в том году собрали состав, в котором игроков уровня КХЛ не набиралось и на два звена. Кирилл стал лучшим бомбардиром той команды — и после исключения «Металлурга» из КХЛ руководство клуба решило обменять его в «Салават» на молодых хоккеистов.

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Тогдашний президент «Авангарда» Владимир Шалаев возмутился нарушением договорённостей (которые вообще-то нарушали регламент КХЛ), а руководивший «Салаватом» Леонид Вайсфельд позже говорил, что хотел проверить сам механизм обратного перехода с юридической стороны. В итоге лига признала Семёнова свободным агентом, обломав и «Салават», и «Кузню», не получившую ничего.

Уже при Бобе Хартли Семёнов стал незаменимым игроком, который установил рекорд КХЛ по числу игр без пропусков — 291. Серию весной закончил силовой от Максима Шалунова. В прошлогоднем интервью «Чемпионату» хоккеист рассказывал: «Травмы у меня тоже есть. Например, был перелом пальца. Но это такая травма, с которой можно играть, как я считаю. Особенно если это касается плей-офф. Микроповреждений спортсмену никак не избежать. Но надо себя готовить каждый день к тренировкам, к играм, и всё будет хорошо».

Хартли ценил форварда, который за это время превратился в элитного для КХЛ двустороннего центра. Семёнов был одним из основных форвардов для меньшинства, которое ассистент главного Жак Клутье сделал лучшим в лиге (проводил в среднем две минуты за матч в спецбригаде), а ещё выигрывал 60% единоборств на точке — рост почти на 15% по сравнению с первым сезоном в КХЛ.

В принципе, таких хоккеистов уважают почти все команды НХЛ — за последнее время требования к центрам нижних звеньев заметно увеличились, даже игрок четвёртой тройки должен что-то представлять из себя при игре с шайбой. Можно было ожидать отъезда Семёнова в НХЛ ещё по окончании сезона-2019/2020, когда он стал лучшим бомбардиром команды, но вы помните, что случилось — переезд состоялся только после прошлого сезона.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Да, у него было много разных предложений, но он захотел продолжить свою карьеру в Северной Америке. Он захотел продолжить свою карьеру именно в «Торонто». Это решение Кирилла. Он его принял осознанно, и мы его поддерживаем», — говорил весной агент Семёнова Дэн Мильштейн. Этим словам можно было бы поверить, если бы не тот факт, что Мильштейн давно наладил бесперебойную поставку русских игроков в команду Кайла Дубаса. Поразительно, но почти все наши в «листьях» либо оседают в фарме, либо быстро сдают после яркого старта.

Вспомним, к примеру, Никиту Зайцева. Защитник приезжал в НХЛ как игрок, который больше поддерживал атаку, так он провёл и первый сезон в лиге. Но Майк Бэбкок почему-то начал убеждать прессу в том, что из Зайцева получится прекрасный домосед, и начал процесс переделки Никиты. Результат — защитник так и не стал приносить пользу в своей зоне, разучился атаковать, а его контракт считается одним из худших в лиге.

Интересовались ли Семёновым другие клубы? Почти наверняка — ведь любая команда могла предложить омскому центру по правилам Коллективного соглашения только один вариант: одногодичный контракт новичка, где форварда можно было отправить в АХЛ без прохождения драфта отказов. Никакого риска — если получилось, то прекрасно, не получилось бы — можно отправить в фарм играть за копейки.

Семёнов приехал играть в клуб, где первые два слота для центров были бы отданы Мэттьюсу и Таваресу при любом сценарии — даже если бы вместо тренировок они ковырялись пальцем в носу. Кроме этого, в команде играл опытнейший Спецца, который был одним из лучших в плей-офф, а летом с рынка пришёл чисто оборонительный чех Кампф — все на односторонних контрактах.

Даже в «Тампе», которая потеряла глубину летом, конкуренция была бы меньше. В целом команд, где не хватает центров для глубины, в лиге достаточно — но Мильштейн упорно ведёт своих клиентов в «Торонто». Тот же Александр Барабанов успел вовремя вырваться в «Сан-Хосе» и играет там много. Кстати, в «Шаркс» позицию четвёртого центра занимает новичок из NCAA.

Фото: Len Redkoles/Getty Images

При этом босс «Торонто» Шелдон Киф по политкорректной североамериканской традиции хвалил своего новичка, который в АХЛ, действительно, играл неплохо: «Как и вся наша команда, он играл упорно, практически безошибочно. Сегодня мы заставили его отыграть бóльшую часть времени на левом фланге, чего он ранее не делал на постоянной основе. Это была хорошая, чистая игра с его стороны. Он хорошо обращается с шайбой, не паникует».

Возможно, весной получилось бы повторить вариант Барабанова — но Семёнов вернулся домой раньше. «Со дня на день мы должны подписать контракт с Семёновым, мы общаемся с середины ноября», — заявил сегодня генменеджер Алексей Волков.

Сейчас очень рано говорить про Олимпиаду — прогресс Семёнова пока не был таким же линейным, как у того же Кадейкина, который в чём-то похож на омского центра по функциям. Сейчас он точно поможет команде Хартли снова вернуть меньшинство на элитный уровень и вернёт составу прошлогоднюю глубину. И тогда вторая половина сезона на Востоке будет совсем интересной.