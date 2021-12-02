«Клуб КХЛ в Дубае – звучит красиво, но вопрос – кому это надо». Есть ли хоккей в Эмиратах?

Уже завтра «Авангард» и «Ак Барс» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ в экзотическом для хоккея Дубае. Однако о хоккее в ОАЭ слышат далеко не впервые. Эта страна является членом ИИХФ с 2001 года, имеет собственную лигу, участвует в чемпионатах мира. Несколько лет назад лигу возглавил российский бизнесмен Владимир Бурдун, он же заведует и одним из клубов – «Дубай Майти Кэмелз». «Чемпионат» связался с одним из лидеров команды нападающим Юрием Ломакиным, чтобы узнать из первых рук, какие условия в Дубае созданы для игроков, кто развивает этот вид спорта и есть ли всё-таки хоккей в Эмиратах?

«Хотелось взять от хоккея по максимуму. Он дал возможность путешествовать по миру»

— Как вас занесло в Дубай?

— Дубай всегда привлекал, приехали сюда, когда появилась возможность. Мы с братом (у Юрия есть брат-близнец Владислав. – Прим. «Чемпионата») связались с Владимиром Бурдуном, он единственный, кто пытается развить здесь хоккей. Открыли с ним здесь хоккейное агентство, у нас уже больше 150 игроков, многие выступают в топовых лигах Европы. Дубай – наша штаб-квартира, ведём дела отсюда, но наши люди есть и в странах Европы.

— Вы всю Европу исколесили, играли во Франции, Беларуси, Швеции, даже в Турции. Расскажите, как так получилось?

— В хоккее мы с четырёх лет, хотелось взять от него по максимуму. Хоккей дал возможность путешествовать по всему миру, посмотреть много мест. И в России много где были – даже на Сахалине, и в Европе. Жили в Париже, на Лазурном берегу в Монпелье, и в Турции, и в Швеции. Лиги были не топовыми, но акцент был не на этом.

— Как так получается, что вы во всех клубах играете с братом?

— Мы всю жизнь в одном звене, так всегда вместе и ездили. Но здесь хоккей уже отходит на второй план. В прошлом году из-за вируса было всего восемь матчей в сезоне, в этом – около 20 игр вместе с плей-офф, хоккей как хобби.

Посмотрев на всё со стороны, как всё устроено, особое желание играть в хоккей пропало. Хочется остаться в Дубае, развивать агентское дело, другие направления, связанные с хоккеем. Желание играть отходит на второй план. Было бы интересно поиграть за сборную, но, как я понимаю, здесь ничего не светит. Может, получится за другую сборную.

— Если бы были не с братом, а один, согласились бы на такую авантюру?

— Вряд ли, мы всегда вдвоём ездили.

— Почему нельзя в их сборную?

— Они натурализуют игроков – россиян, белорусов, для этого надо отыграть два года в местном чемпионате. Но в сборную берут тех, кто играет в Абу-Даби, те клубы находятся под федерацией. ОАЭ и на чемпионатах мира играют, выиграли свой дивизион перед пандемией, поднялись на следующий уровень.

«Мы выиграли лигу в прошлом году, хотя у нас нет зарплат, сами платим за лёд»

— Расскажите об условиях в лиге ОАЭ?

— В нашей команде играют иностранцы, у которых в Дубае бизнес, работа. Они приходят раз в неделю покататься и один раз в неделю поиграть. Зарплату нам не платят, мы сами скидываемся на лёд, тренировки. Несмотря на это, мы выиграли лигу в прошлом году, хотя в других командах платят зарплату и они тренируются чаще.

— Призовые за победу были?

— Призовыми была вечеринка на яхте, это стимул.

— Ваша команда играет в торговом центре?

— В Дубае две ледовые площадки – основная в «Дубай Молле», вторая, «Аль Наср», построена в 1970-х годах. В прошлом году все игры из-за пандемии проходили на старом катке, а в этом мы играем в торговом центре. Там нормальная площадка, раздевалки. Если собирается четыре яруса зрителей, музыка играет, атмосфера очень хорошая. «Дубай Молл» — один из самых больших торговых центров в мире, если все смотрят, играть приятно.

Есть нормальные трибуны человек на 500, но в основном зрители – это посетители торгового центра, которые смотрят с ярусов. На самом деле, сделано круто, если полный торговый центр, то атмосфера очень приятная.

— Жильё и другие бытовые условия, логистика – тоже всё сами?

— Да. На выездные матчи ездим на своих машинах, и Абу-Даби, и Аль-Айн находятся в часе езды.

— В профиле команды на Elite Prospects не указан тренер, он у вас есть?

— Нет, мы всё сами, и соперников сами разбираем.

— Лёд не тает?

— Нет, лёд достаточно хорошего качества, с этим проблем точно нет. Даже когда летом жара под 55 градусов, всё нормально.

— Язык реально выучить?

— Невозможно. Я пытался, посмотрел пять уроков на YouTube, но, когда дошло до письма справа налево, моё обучение закончилось. Однако даже с моим уровнем английского можно спокойно общаться.

«Трудно представить, но в ОАЭ есть фанатики хоккея, человек 25 на всю страну»

— Каков уровень хоккеистов?

— В некоторых командах есть ребята даже с опытом игры в КХЛ. В нашей команде игроки в основном с опытом юношеских, университетских лиг. Но сейчас к нам приехал канадец с опытом в АХЛ, в топ-лиге Англии.

— Можно ли сравнить уровень с Турцией?

— В Турции сейчас привозят топовых легионеров, платят зарплату по 5-7 тысяч, там быстрее развивается хоккей, чем здесь.

— То есть можно на одном коньке обыграть, особенно если у соперника много местных игроков?

— Арабы сейчас добавляют, неплохо смотрятся. С турецкими командами мы бы точно поспорили, некоторые команды поспорили бы даже с командами из ВХЛ-Б.

— Силовые есть?

— Силовых нет, не дай бог кого тронешь. Для людей это отдых, хобби, никому не надо травмироваться и лишаться основной работы, которая приносит деньги.

— Как арабы попадают в хоккей?

— Трудно, конечно, представить, но есть фанатики хоккея, человек 20-25 на всю страну. Они все играют в других командах – в Абу-Даби и Аль-Айне. Не знаю, есть ли у них основная работа или они только играют.

— Арабы же чуть ли не на содержании государства находятся?

— Я тут уже полтора года, но до конца так и не понял, как тут всё устроено. Видно, что деньги в этой стране есть, но это мифы, что все купаются в роскоши. Всё не так, как говорят. Если не будешь стараться, работать, выделяться, никто тебе ничего не принесёт просто так.

«Клуб КХЛ в Дубае звучит красиво, но вопрос — кому это надо»

— У местных есть интерес к хоккею?

— В Дубае две команды, но здесь ни одного местного. Видимо, не такой большой интерес.

— Люди в курсе, что к ним едет КХЛ с матчем?

— Обычный человек, далёкий от хоккея, конечно, не в курсе. Те, кто связан с хоккеем, все знают. Канадцам, шведам и, в первую очередь, русским это интересно, но не думаю, что будет ажиотаж.

— Билеты дорогие?

— Слышал, что начальная цена самых дешёвых билетов была в районе € 140, но точно не скажу. Сейчас, видимо, поняли, что билеты не раскупаются, начались скидки. Сам ещё не знаю, пойду на матч или нет. Много раз смотрел КХЛ, бешеного желания нет.

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— Что думаете о заявлениях шейхов о клубе КХЛ?

— Я этих заявлений не слышал, но несколько дней назад читал, все телеграм-каналы писали о клубе из Дубая. Конечно, КХЛ в Дубае — звучит красиво, но это вопрос интереса, кому это надо.

— Наверное, хоккеистам?

— Жёнам хоккеистов точно, думаю, желающих будет немало. Но одного желания хоккеистов и их жён недостаточно.

— Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов недавно сказал, что не хотел бы лететь в Дубай из-за тяжёлой логистики.

— Он на эмоциях сказал, после поражения. Сюда лететь легче, чем в Хабаровск или Владивосток. Рейс из Москвы длится четыре с половиной часа, один-два фильма посмотришь, и ты уже тут. Да и разница во времени всего час.

«Хоккей в Эмиратах есть, матч КХЛ – тому подтверждение. Есть дворцы, лига, сборная»

— Есть ли всё-таки хоккей в Эмиратах?

— Есть! Матч КХЛ – лишнее тому подтверждение, пусть он интересен и не в тех масштабах, как рассчитывали. Но тут есть своя лига, сборная играет на ЧМ, есть дворцы. В Абу-Даби и Аль-Айне вообще хорошие ледовые площадки.

— То есть Абу-Даби – это центр развития?

— Да, они там побыстрее двигаются, у них есть поддержка федерации.

— В прессе хоккей хоть как-то освещается?

— Мне кажется, единственный, кто что-то освещает, что-то старается делать для хоккея, – это Владимир Бурдун. Все хайповые события в Эмиратах связаны с ним. Например, израильтянам только недавно разрешили въезд в Эмираты, и Владимир сразу же организовал матч между нашим клубом и израильской командой. Это было знаковое событие, их хоккеисты были одними из первых израильтян, кто после долгого времени смог заехать в ОАЭ.

Разные турниры он организует, кэмпы. У нас сейчас будет новогодний кэмп с 19 по 22 декабря для детей, взрослых, всех уровней. Лёд, земля, всё как положено. Процентов 80 из записавшихся – те, кто живёт в Дубае, но двое из Москвы едут, один с Украины. Почему нет? Провести здесь Новый год, покататься, где-то в чём-то прибавить. Будет рождественский турнир в декабре, приезжает «Хорс» — одна из самых сильных любительских команд России.

— Получается, хоккей в Дубае двигают русские?

— Так оно и есть, один человек. Мы с братом ему помогаем по всем направлениям.