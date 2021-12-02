Звёздный час для игроков КХЛ? Кто сыграет за сборную России на Евротуре

15 декабря в Москве стартует второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала. В этом году на нём выступят пять команд – к привычным россиянам, финнам, шведам и чехам добавится сборная Канады, которая будет преимущественно состоять из игроков КХЛ и других европейских лиг.

Новость по теме Стали известны имена пяти игроков сборной Канады, которые сыграют на Кубке Первого канала

Сборную России на этом турнире впервые возглавит Алексей Жамнов, функции которого в Финляндии выполняли сначала Олег Браташ, а затем Сергей Зубов. Поскольку Кубок Первого канала будет последним международным турниром для российской команды перед Олимпийскими играми в Пекине, логично будет предположить, что в заявке окажутся главные претенденты на поездку в Пекин из КХЛ в случае, если НХЛ откажется от участия. Поэтому московский этап Евротура может стать для них звёздным часом. Попытаемся предположить, каким будет состав сборной России на Кубке Первого канала.

Вратари

Владислав Подъяпольский («Северсталь»)

Иван Бочаров («Динамо» Москва)

Дмитрий Шугаев («Северсталь»)

Проблема абсолютного большинства российских вратарей в КХЛ – отсутствие стабильной игры. Речь не об отдельно взятых матчах, ведь в один конкретный день обстоятельства могут сложиться по-разному. Голкиперам-россиянам не хватает стабильности именно на больших отрезках. И здесь глотком свежего воздуха для сборной может стать страж ворот «Северстали» Владислав Подъяпольский. Основной вратарь череповчан пропустил первые два месяца сезона из-за травмы и впервые появился на последнем рубеже команды Андрея Разина лишь 4 ноября. Пока что Владислав провёл всего шесть матчей, но зато каких – успел «засушить» ЦСКА, едва не повторил то же самое с их петербургскими одноклубниками и ни разу не опустился ниже показателя 93,9% ОБ за матч. И это притом, что лишь единожды ему пришлось вступать в игру менее 25 раз, а в четырёх случаях больше 30.

Фото: photo.khl.ru

Его сменщик Дмитрий Шугаев заслуживает вызова в сборную не меньше своего более опытного коллеги. При этом, если говорить о международных выступлениях, опыт Шугаева будет чуть больше – Дмитрий провёл два матча на Кубке Карьяла, получив вызов вместо Тимура Билялова. И надо сказать, что Шугаев совсем не портил погоды. Наоборот – в матче с финнами он был едва ли не единственным светлым пятном нашей сборной, не позволив хозяевам отличиться в равных составах, да и в игре с чехами был не менее надёжен – всего два их броска из 40 стали голевыми, к тому же один из них тоже случился при реализации соперниками лишнего.

Но если Дмитрий и попадёт в заявку, то наверняка лишь в качестве третьего голкипера, а ставку в штабе национальной команды сделают на кого-либо из тех, кто уже оказывался в воротах сборной. По сути, здесь три варианта – Иван Бочаров, его тёзка Федотов и Тимур Билялов. И здесь конкуренцию вполне может выиграть вратарь московского «Динамо» — в последнее время он играл более стабильно, чем голкипер ЦСКА, да и опыт на чемпионате мира, пусть и небольшой, тоже должен сыграть в его пользу. Ну а Тимур после 13 матчей подряд в «Ак Барсе» наверняка немного подустал.

Защитники

Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Егор Яковлев («Металлург» Мг), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»)

Резерв: Александр Никишин («Спартак»), Николай Тимашов («Северсталь»)

Думаю, первая шестёрка не должна вызывать вопросов. Два лучших российских бомбардира среди защитников – Нестеров и Войнов, — в пары к которым подойдут Шарипзянов и Яковлев – одни из лучших в лиге по количеству заблокированных бросков, которые в целом смогут развязать руки и Никите, и Вячеславу, взяв на себя большую часть оборонительных хлопот. Сыгранная связка из «Локомотива», которая улучшила игру в своей зоне после прихода Игоря Никитина, — отличный вариант для третьей пары.

Фото: photo.khl.ru

Если бы был здоров Игорь Ожиганов, он бы точно входил в список кандидатов на попадание в сборную. Однако Валерий Брагин пока не может назвать даже приблизительные сроки возвращения в строй одного из ведущих защитников СКА. Поэтому для резерва можно взять и кого-нибудь из молодёжи. Отличный вариант – Александр Никишин из «Спартака», который показывает какой-то невероятный уровень самоотверженности. На его счету 62 силовых приёма (у остальных защитников 84) и 49 заблокированных бросков (первый показатель в команде). Ну и было бы непозволительно не взять игрока из лучшей обороны лиги. Поэтому кто, как не самый полезный защитник «Северстали» Николай Тимашов может пригодиться и в сборной?

Нападающие

Вадим Шипачёв, Станислав Галиев (оба – «Динамо» Москва), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Никита Гусев (все – СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Николай Голдобин, Андрей Чибисов, Денис Зернов, Анатолий Никонцев («Металлург» Мг), Сергей Толчинский («Авангард»), Кирилл Семёнов

Резерв: Артём Анисимов («Локомотив»), Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), Арсений Грицюк («Авангард»)

Выскажу непопулярное мнение, но Вадим Шипачёв не должен быть центром первого звена в такой сборной. Его воссоединение с Никитой Гусевым (а его просто не могут не взять – для ФХР это священная корова) и наличие партнёра по «Динамо» Станислава Галиева на другом фланге может вылиться в хорошее ударное сочетание, но с точки зрения баланса этой тройке будет далековато до идеала.

А вот звено Кузьменко – Кадейкин – Бурдасов в плане баланса и в плане удельного веса выглядит посерьёзнее (Гусев пока далёк от идеальной формы, а Галиев без Шипачёва наверняка был бы в два раза менее результативен). Андрей и Антон вместе с Йоонасом Кемппайненом составляют единственное постоянное звено СКА и, без преувеличения, тащат на себе петербуржский клуб. При этом это два разноплановых игрока. Кузьменко – идеальный для КХЛ плеймейкер, который на сегодняшний день лучше других в лиге способен создать момент из ничего и сам же его реализовать (недавний гол в ворота «Ак Барса» — прямое тому подтверждение), а Бурдасов – качественный завершитель атак. Кадейкин же по характеристикам во многом похож на Кемппайнена – это отличный двусторонний центр, который будет отвечать за черновую работу. К тому же Александр лучше оснащён технически.

Очень кстати для сборной России придётся возвращение из Канады Кирилла Семёнова, который мог бы занять место в третьем звене с Сергеем Толчинским, пока не показывающим прошлогодний уровень, и Николаем Голдобиным, поднявшимся, кажется, на несколько ступенек выше в этом сезоне. В четвёртом сочетании шанс показать себя может получить трио из «Металлурга» — Андрей Чибисов – Денис Зернов – Анатолий Никонцев. Все трое способны как следует отработать в защите, при этом они не стесняются лезть в силовую борьбу. К тому же Зернов в этом сезоне очень сильно прибавил на вбрасываниях, ну а про преображение Никонцева в «Металлурге» говорить уже и не приходится – Анатолий заслуженно носит нашивку альтернативного капитана.

Фото: photo.khl.ru

В резерве – Артём Анисимов, который пока не показывает стабильной игры в «Локомотиве», но точно будет рассматриваться штабом сборной перед Олимпиадой, и два молодых игрока: Дмитрий Рашевский, не лучшим образом проведший Кубок Карьяла, но способный сыграть в звене с Шипачёвым, и Арсений Грицюк, стремительно прогрессирующий в «Авангарде».