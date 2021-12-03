Овечкин — бульдозер! Снёс американца мощным хитом — тот потерял ориентацию и закончил матч

Александр вывел из игры Коннора Мёрфи, но дожать «Чикаго» с пятью защитниками «Кэпс» не удалось. В решающий момент не спас и сам Овечкин.

После оглушительного поражения во Флориде «Вашингтон» вернулся на домашнюю площадку для встречи с «Чикаго». «Пантеры» в Санрайзе буквально смяли «столичных» в третьем периоде, совершив героический камбэк, и никакой Александр Овечкин «Кэпиталз» не помог.

В игре с «чёрными ястребами» «Вашингтон» и Овечкин могли рассчитывать на улов: «Блэкхоукс» — одни из аутсайдеров Западной конференции, а Марк-Андре Флёри — один из самых пропускающих от Ови вратарей в НХЛ.



Однако никакой лёгкой прогулки для «Кэпиталз» не получилось. Впервые они пробили Флёри только в начале второго периода усилиями Ника Дауда, но к тому моменту «Вашингтон» уже уступал в счёте. Вскоре «Чикаго» снова вышел вперёд, и лишь под занавес второго периода звёзды «Кэпиталз» смогли отличиться: Овечкин бросил, попал в конёк защитнику, а Кузнецов добил шайбу с ленточки в ворота.

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38-й балл в бомбардирскую копилку Овечкина в этом сезоне — он продолжает держать Макдэвида с Драйзайтлем в поле зрения в битве за «Арт Росс Трофи». А в самом начале второго периода матча с «Чикаго» Александр в очередной раз продемонстрировал свои силовые качества — приложил могучим силовым приёмом защитника «Блэкхоукс» Коннора Мёрфи. Тот даже ориентацию в пространстве потерял — будто попал под бульдозер!

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

С Овечкиным даже захотел разобраться Джейк Маккейб, но дальше обычной толкотни дело не дошло. В конце концов, Александр не играл грязно (не бил в голову), а в последствиях частично виноват и сам Мёрфи, не сумевший подготовиться к удару. К сожалению, игра для американского защитника на этом завершилась — Коннор ушёл в раздевалку, а «Чикаго» остался с пятью защитниками.

Но это никак не повлияло на «Блэкхоукс» в этой встрече. Даже пропустив третью шайбу от «Вашингтона» в самом начале третьего периода, «Чикаго» не развалился, продолжил играть весьма уверенно и сумел сравнять счёт — Ванечека пробил Сет Джонс.



При счёте 3:3 матч укатился в овертайм (который «Вашингтон» наконец-то не проиграл), а затем и в серию буллитов. Но там «столичные» ни разу не смогли переиграть Флёри — неудачные попытки на счету Кузнецова, Спронга и Овечкина. Да, Александр вышел спасать свою команду последним броском (у «Чикаго» к тому моменту уже отличился Кейн), но сегодня был явно не его день. Как и всего «Вашингтона», который на домашней площадке неожиданно уступил одной из худших команд сезона.