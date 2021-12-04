«Дай бог, Овечкин опередит Гретцки. После этого вряд ли кто-то приблизится к рекорду»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов – незаметный герой команды. Тихо и эффективно он делает свою работу как в обороне, так и в атаке, и довольно часто радует болельщиков зрелищными действиями. Он проводит на льду более 20 минут за матч, занимает четвёртое место в лиге по показателю полезности в этом сезоне и демонстрирует сильную, зрелую игру. Орлов вошёл в число звёзд ноября среди российских игроков НХЛ и дал интервью «Чемпионату» и официальному сайту НХЛ на русском языке.

«Вашингтону» надо лучше заканчивать матчи, добавляем себе валидольные концовки»

— Дмитрий, у вас был плодотворный месяц, вы здорово действовали как в атаке, так и в обороне, насколько вам самому понравился этот отрезок?

— Всё происходило отлично и для команды, и для меня в целом. У нас были травмированы важные игроки, был тяжёлый месяц, важно было хорошо отыграть. Многие молодые ребята пришли в команду, провели свои первые матчи, хорошо, что они быстро влились, играли по системе. Поэтому нам и удалось хорошо провести месяц.

— Восклицательный знак месяца для вас – матч с «Каролиной», где вы отдали невероятную передачу и забили потрясающий гол. Это была затравка на декабрь?

— Будем надеяться! Это была важная игра в плане турнирной таблицы. Знали, что «Каролина» — молодая быстрая команда, выходили собранными. Возможно, в начале игры где-то не получилось, но второй период уже получше играли. Главное, добились победы. Хотя мы вели 2:0, дали сопернику вернуться в игру. Последние три матча показывают, что нам надо лучше заканчивать игры. Добавляем валидольные концовки и себе, и тренерам, и болельщикам. Думаю, надо поработать над этим, у нас опытная команда. Уже четверть сезона прошла, надо спокойнее доводить матчи до победы, не давать соперникам жизни и чувства, что они могут вернуться в игру и победить.

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— В третьих периодах «Вашингтон» периодически будто останавливается, этому есть какая-то причина, система?

— Системы нет — наоборот, тренеры говорят, что надо продолжать играть с шайбой, активно работать в нападении. Может, теряем концентрацию или заигрываемся. Сейчас поговорим на собрании, тренеры укажут на ошибки, что мы делаем не так. Дай бог, скорректируем это, и такого больше не будет.

«У нас самая возрастная команда. Надо следить за собой, чтобы показывать лучшую игру»

— В этом году три из четырёх ваших шайб стали победными. Партнёры это отмечают?

— С «Каролиной» я забил в третьем периоде за две минуты до конца, а другие шайбы не были заброшены на последних минутах. С «Нью-Джерси» в первом периоде забил, этот гол получился победным. Не делаем на это акцент, главное, что команда побеждает. У нас очень сильный дивизион, важно набирать очки, потому что все идут рядом. В этом году «Рейнджерс» в зоне плей-офф – в последние два сезона они только начинали перемены в команде, появилось много молодёжи, а сейчас они уже по-другому выглядят, намного лучше. А мы – самая возрастная команда в лиге, это тоже немаловажно. Надо направлять силы в правильное русло, игры тяжёлые, календарь тоже. Все уже забыли, как играть 82 матча. Когда ты взрослее, мышцы больше забиваются, надо следить за собой, быть профессионалом, чтобы лучше подходить к матчам и показывать лучшую игру.

— То есть чувствуете, что возраст начинает сказываться и надо более внимательно к себе относиться?

— Конечно, с каждым годом ты становишься более профессиональным в плане подготовки своего тела, следишь за собой. Это большая часть твоей карьеры. Смотришь на взрослых ребят, с которыми играешь – взять того же Здено Хару, с которым пересекались в прошлом сезоне. Человек в 43-44 играет на таком уровне, этого дорогого стоит. Узнаёшь у него какие-то моменты, стараешься применить их на себе, смотришь на своё самочувствие. Чем длиннее наша карьера, тем правильнее мы всё делаем для нашего здоровья. У нас контактный вид спорта, не всегда удаётся быть здоровым, всегда есть микротравмы. Надо следить за своим телом и питанием, проводить восстановительные процедуры, массажи, ходить в зал. Работа идёт полным ходом, это тяжёлый и долгий процесс, чтобы быть хорошим игроком на таком уровне.

— Команда достаточно возрастная, плюс это олимпийский год, получается тяжёлый и длинный сезон. Вы специально закладывались на такой мощный старт?

— Так получилось, ведь тяжело загадывать. Стараешься выкладываться, где-то удача бывает на нашей стороне, где-то хорошо играют вратари, могут сделать «сухарь», отразив 40 бросков. Много разных факторов. Мы видим турнирную таблицу, понимаем, с кем играем. Недавно у нас получилась неплохая поездка в Калифорнию, после неё была тяжёлая игра с «Монреалем». Поменялись часовые пояса, были немного уставшими. Хорошо, что мы победили, это придало положительных эмоций. Это важные мелочи, хорошо, что начало сезона получилось, но последние два матча мы проиграли. Завтра важная игра с «Коламбусом», надо выйти, отыграть полные 60 минут, вернуть уверенность и наращивать темп.

— Вы упомянули Хару и его профессиональный подход. Не могу не спросить про Овечкина, насколько присутствие таких игроков оказывает магнетический эффект на одноклубников? Это же живые легенды…

— Это отличный опыт, всегда есть чему поучиться, что-то перенять. Это помогает тебе как спортсмену, позволяет узнать, что можно применять, перенять их опыт. Это дорогого стоит, личное общение всегда лучше, чем когда видишь что-то со стороны.

Фото: John McCreary/Getty Images

«Дай бог, Овечкин опередит Гретцки. После этого вряд ли кто-то приблизится к рекорду»

— Все говорят об Овечкине, Кузнецове, Карлсоне, а вы всегда в тени, хотя играете очень сильно. Вам комфортно в такой роли или немного обидно, что к вам нет повышенного внимания?

— Стараюсь об этом не думать, а выходить и показывать свою лучшую игру. Это главное, а кто разбирается в хоккее, те всегда увидят и скажут об этом. В командах есть большие звёзды, медийные личности и есть те, кто на вторых планах. У каждого своя история, я доволен тем, что у меня есть на данном этапе. Надеюсь, у меня ещё есть место для лучшей игры, стараюсь каждый год это показывать.

— Не сильно ли давит груз рекорда, за которым идёт Овечкин?

— Нет, на команду это не давит. Это больше медийная история – люди пишут, считают голы, а мы продолжаем играть. Это командный вид спорта, тяжело одному выигрывать матчи, мы все друг от друга зависим. Когда Саша открыт, ребята всегда стараются сделать пас. Он умеет забивать, это его стихия. Дай бог, чтобы он оставался здоровым и побил рекорд. Это было бы круто, целая история! После этого, думаю, вряд ли кто-то приблизится к этому рекорду. Дай бог, чтобы всё получилось.

— Все хотят видеть «Вашингтон» в России, хотелось бы вам сыграть вынесенный матч?

— Было бы круто приехать с «Кэпиталз» и сыграть, особенно для нас, русских ребят. Это были бы крутые эмоции. Перед пандемией уже велись разговоры, что «Вашингтон», возможно, приедет, но пока не сложилось. Надеюсь, если в будущем эти разговоры вернутся и лига продвинет эту игру, все болельщики были бы рады. Да и ребятам по команде охота показать, что у нас есть, чем мы богаты. Думаю, они бы получили удовольствие от России и Москвы, посмотрели бы город. Для них это был бы тоже невероятный опыт.