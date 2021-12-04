«На эту травму невозможно смотреть!» Что случилось с претендентом на «Везину» Шестёркиным?

Игорь был вынужден покинуть лёд в третьем периоде в матче с «Сан-Хосе». К счастью, всё не так серьёзно, как показалось на первый взгляд.

В текущем сезоне Игорь Шестёркин является абсолютно незаменимой фигурой для «Рейнджерс». До сегодняшнего дня российский голкипер начинал 17 из 21 матча «синерубашечников» в стартовом составе и ещё один раз заменил своего соотечественника Александра Георгиева в матче с «Баффало». Игорь демонстрирует невероятную игру и входит в число главных претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ – по итогам первой четверти сезона.

Во встрече с «Сан-Хосе» Игорь вновь с первых минут занял место в воротах «рейнджеров». В первом периоде состоялся единственный гол в матче, когда в начале седьмой минуты Райан Строум реализовал первую попытку хозяев разыграть лишнего. Это был один из десяти бросков, которые были нанесены по воротам визави Шестёркина Эдина Хилла в стартовой трети. Столько же попыток пробить Игоря совершили хоккеисты «Шаркс», но россиянин не дрогнул и нейтрализовал каждую из них.

Даже несмотря на то что голкиперам на льду приходилось частенько вступать в игру, самый яркий сейв совершил тот вратарь, что находился на скамейке, а именно Александр Георгиев. Шайба прилетела к нему после одного из вбрасываний в средней зоне. Форвард «акул» Томаш Гертл уверенно выиграл борьбу за игровой снаряд у Строума и одновременно проверил реакцию Георгиева. Александр не сплоховал.

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Как выяснилось в начале третьего периода, эта «разминка» пригодилась российскому бэкапу, ведь ему всё-таки пришлось выйти на лёд. Неприятная ситуация произошла с Шестёркиным – во время одного из игровых эпизодов Игорь упал на лёд в попытке зафиксировать шайбу, но, судя по всему, неудачно растянулся и повредил мышцы правого бедра. Выглядело всё достаточно серьёзно – Шестёркин не смог подняться самостоятельно и покинул площадку в сопровождении врача клуба, не опираясь на травмированную ногу. «На это невозможно смотреть», — прокомментировал ситуацию «твиттер» Sportsnet. Игорь уезжал со льда под уже привычное скандирование болельщиков «Рейнджерс» «Игорь! Игорь! Игорь!» — в тот момент каждый зритель в «Мэдисон Сквер Гарден» был обеспокоен состоянием основного голкипера их любимой команды.

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К чести Георгиева, он успешно заменил своего соотечественника. Александр отразил девять бросков «Сан-Хосе» и помог «синерубашечникам» довести дело до минимальной сухой победы. Этот совместный шат-аут стал вторым в истории «Рейнджерс» — 15 декабря 2016 года Хенрик Лундквист и Антти Раанта «засушили» «Даллас».

Что касается Шестёркина, успевшего совершить 19 спасений, то на послематчевой конференции главный тренер нью-йоркцев Жерар Галлан сказал, что всё не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Также наставник «рейнджеров» отметил игру Георгиева: «Вступить в такую игру было непросто, ведь мы почти сразу оказались в меньшинстве, но он сделал три отличных сейва. Александр выглядел солидно. Я действительно счастлив за него. Для Георгиева это была хорошая возможность сделать шаг вперёд и сыграть вот таким образом. Оба наших вратаря заслужили сегодняшний шат-аут».

Уже завтра подопечным Галлана предстоит играть с «Чикаго». Очевидно, что в этом матче место в воротах займёт Александр Георгиев. Но уже скоро Игорь Шестёркин должен вернуться в обойму.