Праздник для людей и выгодная реклама КХЛ. Матч в Дубае — крутой пример от «Авангарда»

Зима — лучшее время года для отдыха в Дубае. Около 30 градусов тепла, лёгкий ветер, не такое палящее, как летом, солнце — максимально комфортные условия, чтобы расслабиться и получать удовольствие от жизни, наслаждаясь белым песком пляжей Персидского залива, бирюзовой чистейшей водой и вечерними прогулками по тихим улицам, над которыми возвышаются причудливой формы небоскрёбы.

Но как вписать в эту атмосферу релакса хоккей? Это казалось невозможным. Суровая игра, ассоциирующаяся со снегом и льдом, но никак не с песком и пальмами. Вид спорта, о котором почти ничего не слышали не только в Дубае, но и на всём Ближнем Востоке. Как и зачем проводить здесь выставочный матч регулярного чемпионата? Для чего или для кого? КХЛ попыталась дать ответы на эти вопросы и приехала в крупнейший город ОАЭ с игрой «Авангард» — «Ак Барс».

Организатором этого поединка выступил именно «Авангард», а не КХЛ. Это ключевое отличие матча в Дубае от других игр серии KHL World Games, которые ранее проводились в Швейцарии и Австрии. Руководитель омского клуба Александр Крылов, по его собственным словам, долго думал, браться ему или нет за такой проект, но всё-таки решился. Вероятно, амбициозного босса «ястребов» привлекла возможность стать первопроходцем, своего рода амбассадором продвижения КХЛ на Ближний Восток. За четыре года в «Авангарде» Крылов сделал немало вещей, которые до него не делал никто, и матч в Дубае — ещё одна вершина.

Омский клуб проделал колоссальный объём работы, чтобы в ОАЭ впервые в истории состоялся хоккейный матч профессиональных команд. Да, суперсовременная «Кока-Кола-Арена», открытая в 2019 году, стала большим подспорьем для проведения игры — без неё встреча в Дубае точно не состоялась бы. Но до 3 декабря 2021 года на этом стадионе никогда не играли в хоккей и никогда не заливали лёд. «Авангард» взял на себя ответственность по подготовке собственно хоккейной коробки, отвечающей стандартам КХЛ: борта, стёкла, сам лёд, заливочные машины — всё это пришлось где-то находить и везти в Дубай.

Помимо технической составляющей матча, «Авангард» взял на себя и расходы на медийную (то есть важнейшую для выставочного матча) часть мероприятия. Именно клуб занимался билетной программой (при этом часть болельщиков приехала бесплатно, выиграв путёвки в разных конкурсах), именно клуб привёз журналистов всех ведущих СМИ, освещающих хоккей. Для чего всё это нужно было «Авангарду»? Лишний пиар и реклама действующего чемпиона? Безусловно. Но «ястребы» не превратили это шоу в парад самолюбования, постоянно подчёркивая главную цель мероприятия — интеграция КХЛ как части России в событие глобального масштаба: мировой выставки трендов развития «Экспо 2020», которая в эти дни проходит в Дубае. По сути, проведение «Авангардом» этого матча — попытка ещё раз показать российским же болельщикам, что КХЛ может достойно представлять страну на международном уровне, продвигать свой продукт на новые рынки. Если бы это были просто красивые слова, то Александр Крылов — не только босс хоккейного клуба, но и успешный бизнесмен — никогда бы не взялся за пафосный, но убыточный проект. Стоимость которого, кстати, практически полностью удалось отбить.

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То, что матч в Дубае — это праздник имени «Авангарда», чувствовалось сразу. Наполненные болельщиками «ястребов» рейсы из Москвы, абсолютное доминирование красно-чёрных цветов над бело-зелёными в городе, выставочные стенды и фан-шопы на самой арене, посвящённые исключительно «Авангарду» (Кубок Гагарина тоже прилетел в Дубай).

Нельзя, конечно, сказать, что столица эмирата в эти дни жила хоккеем. Но в непосредственной близости от «Кока-Кола-Арены» всё напоминало о событии — флаги, афиши, реклама. О Dubai Ice Show точно знали все постояльцы ближайшего к арене отеля, в лифтах которой крутили постеры мероприятия и нарезку моментов из матчей «Авангарда» и «Ак Барса». В курсе того, что в Дубай приехало ледовое шоу, были и некоторые таксисты.

Только перед самим матчем стало понятно, что «Ак Барс» на столь дальнем выезде не остался без поддержки. Очевидно, казанские болельщики жили в другом отеле (как и сама команда), поэтому долгое время не попадались на глаза. К игре они подтянулись к стадиону, разбавив тюбетейками и зелёными цветами и без того богатый зрительский колорит.

На арене всё было как положено. Фан-сектор «Авангарда», фан-сектор «Ак Барса», а на остальном пространстве трибун — праздник глобализации. Пёстрое одеяло, сотканное из людей в свитерах «ястребов» и «барсов», сборной России, «Сибири», «Далласа», «Торонто», в национальных арабских одеждах, в дорогих костюмах, в роскошных летних платьях.

Фото: hawk.ru

Конечно, на игре было очень много зрителей из России. Многие приехали специально, кому-то повезло совместить поход на хоккей с плановым отпуском. Но в пятитысячной толпе не терялись местные зрители — те, кому собственно КХЛ и приехала популяризировать хоккей.

И, знаете, людям нравилось. Скепсис российских любителей хоккея, досконально разбирающихся в игре, понятен — в их понимании выставочный матч должен походить на игру с Матча звёзд. Но поставьте себя на место тренеров. Для них игра за 2 очка, она и в Дубае остаётся игрой за 2 очка. Поэтому крайне глупо обвинять того же Дмитрия Квартальнова, что он не сыграл в более открытый хоккей. С чего бы вообще он это делал? Да и хоккей-то, кстати, получился хоть не результативный, но боевой, нервный, упорный — похожий чем-то на игры «Авангарда» и «Ак Барса» в финале конференции.

Но понравиться местной публике в любом случае (в первый-то раз!) должна была не сама игра — публика эта всё равно в ней практически ничего не понимает. Кажется, людям на трибунах было плевать, что где-то есть небольшие проблемы со льдом или с освещением. Даже что в матче мало голов. Зато они танцевали во время музыкальных пауз, веселились, фотографировались, общались — классно проводили время. Разве не для того, чтобы устроить праздник, КХЛ и приехала в Дубай?

С представительской и развлекательной функцией мероприятие, устроенное «Авангардом», точно справилось. Вряд ли кто-то из тех, кто посетил «Кока-Кола-Арену» в этот жаркий декабрьский вечер, ушёл со стадиона недовольным. Думаю, курортная атмосфера сглаживала горечь поражения даже болельщикам «Авангарда». Да и, в конце концов, это всего лишь очередная игра регулярки.

А что насчёт дальнейших планов по продвижению КХЛ на Ближний Восток? Создание клуба в ОАЭ и прочее? В лиге не скрывают, что такие планы есть, но на пресс-конференции перед игрой Алексей Морозов призывал не торопиться. Прямо сейчас лига должна оценить интерес местной публики, посчитать много цифр, чтобы понять, стоит ли двигаться дальше в этом направлении или не стоит.

Но мне кажется, что всерьёз говорить о создании команды в Дубае сейчас нельзя. Хоккей, вероятно, зашёл местным жителям, как разовое шоу, но будет ли он популярен в рутинном формате? Сильно сомневаюсь. Однако из этого матча в Эмиратах можно сделать другой вывод — КХЛ может и дальше проводить популяризацию своего продукта за счёт выставочных матчей, при условии интеграции в какие-то глобальные события и покрытии расходов за счёт спонсорских контрактов.

«Авангард» показал хороший пример, как можно выгодно продавать продукт под названием «российский хоккей». Хочется верить, что примеру «ястребов» в будущем последуют и другие команды, и сама КХЛ.