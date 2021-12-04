«Локомотив» тащится в середине таблицы и разучился забивать. Никитин закрепостил команду?

Сергей Фёдоров всё-таки большой юморист. После игры с «Локомотивом», в которой за 60 минут основного времени было заброшено ноль шайб, главный тренер ЦСКА заявил: «Обе команды показали классный хоккей, хоть шайб было забито и мало. Хоккей был атакующим, агрессивным, при первой же возможности обе команды атаковали, прессинговали и хотели заставить оборону соперника ошибиться».

Коты, которые неподвижно смотрят в одну точку, получают от этого процесса больше веселья, чем зрители позавчерашней игры. Тот хоккей, который показывал «Локомотив», какая-нибудь специальная комиссия ИИХФ должна запретить как оружие массового поражения. Команда Игоря Никитина за 63 минуты наковыряла аж 10 бросков.

И нельзя сказать, что всё это было случайностью на один вечер. «Локомотив» последнее время играет как реинкарнация пермского «Амкара» Сергея Оборина 15-летней давности — 1:0 и 0:1 там чередуются с 2:1 и 1:2, при этом в половине случаев это ещё и результаты после овертайма. При этом травм в команде нет, состав максимально боевой — однако шайбы «Локо» даются с трудом.

В последних шести матчах команда Никитина забросила лишь четыре шайбы. Если не считать всплеска против только-только переболевшего минского «Динамо» (7:3), «Локомотив» не забивал больше трёх шайб уже больше месяца. Напомним, это команда, которая летом потратила очень большие деньги на связку Буше — Шалунов, по ходу сезона вернула из НХЛ Артёма Анисимова и, как казалось многим летом, будет главным фаворитом Кубка Гагарина.

Фото: photo.khl.ru

Весной, когда «Локо» и ЦСКА бодались в семиматчевой серии, порой было ощущение, что на лёд выходили близнецы-братья. Две системные команды дободались до седьмого матча, выигрывая попеременно, и было ощущение, что, если бы серия продолжилась до 100-го матча, счёт был бы 50:49. За лето ЦСКА опять потерял в глубине, а «Локо» её только приумножил.

Однако, судя по всему, уже летом в коллективе было не всё гладко. Некоторые хоккеисты на предсезонных турнирах наотрез отказывались гооворить про главного тренера. Андрей Скабелка, если вы забыли, четыре года назад спровоцировал омское восстание, принявшее форму похода к президенту «Авангарда». Конечно, в том коллективе было много специфических людей, но то, что у Скабелки характер не сахар, было известно. Из-за этого в Ярославль якобы даже не поехал Джейк Виртанен.

В последних матчах при Скабелке «Локомотив» был похож на взбесившийся отбойный молоток: в игре с «Витязем» соперника перебросали 49-14 и проиграли 2:3. Сам главный тренер на последней перед отставкой пресс-конференции выглядел странно — взволнованный, раскрасневшийся.

Возможно, Андрей Владимирович сразу понимал, что находится в подвешенном состоянии — особенно с учётом нетерпеливого ярославского руководства. В интервью «Чемпионату» Сергей Гимаев-младший говорил: «Больше давило на Яковлева то, что освободился Никитин. Его меньше тревожила работа Скабелки — он боялся, что другая команда перехватит Никитина и он будет кусать локти, потому принял непростое решение об увольнении Скабелки».

Фото: photo.khl.ru

Понятно, почему «Локомотив» так поторопился. На рынке был доступен человек, которого всегда отмечают коллеги в интервью, который выводил свой ЦСКА в финал все три сезона (не считая сорванного из-за ковида плей-офф). Никитин много работал в штабе сборной (пусть и ассистентом) — казалось, что именно его опыт и станет последним кирпичиком для того, чтобы сделать «Локо» чемпионом впервые с 2003-го.

При этом сам Никитин за последние несколько лет сильно изменился как тренер. Когда он только приходил в ЦСКА после отставки Квартальнова, то имел репутацию большего роялиста, чем сам король — то есть его стиль считался ещё более прямолинейным и ещё более гиперактивным. Всё это чем-то напоминало версию хоккея Дэррилла Саттера, только на манер КХЛ — броски, броски, очень много бросков, не очень много места для креатива, при этом максимальная отработка в защите, которая минимизировала количество бросков по своим воротам.

Но потом утекло много воды, и ЦСКА больно ударился лбом о потолок зарплат. Ещё до его введения там начали урезать глубину состава, но всё равно слишком маленькое количество людей занимало слишком много места под потолком. И в прошлом плей-офф поредевший на звёзд состав ЦСКА порой исполнял самый банальный… откат. Особенно хорошо он был виден в отрезках гостевых матчей с «Локо», когда гости вообще не стеснялись накрывать команду Скабелки, которая просто тонула в сверхнасыщенной средней зоне.

Фото: photo.khl.ru

И вот теперь в Ярославле поступили, как в Питере когда-то — поставили тренера, который выбил команду из плей-офф. При этом «Локомотив» всё ещё не может залезть в топ-4 сверхплотного Запада, а в последнее время разучился забивать. Давайте традиционно глянем на сравнение «Локомотивов» при разных тренерах (данные InStat).

Показатели «Локомотива» за одну игру 2020/2021 2021/2022 Тренеры Скабелка Скабелка Никитин Голы 3 — 2,1 2,5 — 2,8 2,5 — 1,9 Голевые моменты 17 — 13,6 18 — 14,1 15,6 — 10,2 xG 3,1 — 2,5 3,3 — 2,4 3,1 — 2,1 Броски 31,4 — 25,3 30,3 — 24,8 27,6 — 21,3

Сразу же видно, что игры «Локо» при Никитине стали менее насыщенными с точки зрения бросковой активности: при прошлогоднем Скабелке в среднем за игру по воротам бросали 56 раз, при Никитине — 48. «Локомотив» гораздо меньше позволяет у своих ворот по всем статистическим метрикам, хотя по самой главной повышение качества не так сильно отразилось.

При этом с точки зрения стиля команда Никитина не сильно изменилась. Откат, судя по всему, останется для плей-офф, а в отдельных матчах «Локомотив», как и ЦСКА пару лет назад, умудрялся встречать соперника всей пятёркой за чужой синей линией, постоянно вгрызается, втыкается, виснет на сопернике, навязывает единоборства — короче, всячески разрушает. Игра в атаке разнообразием тоже не поражает — если рисовать передвижение шайбы, то кривых там практически не будет.

Позавчера же «Локо» на полном ходу врезался в свою же копию. Судя по всему, недолгие попытки Сергея Фёдорова научить старую собаку новым трюкам оказались неудачными — в штаб уже давно был вызыван ещё один никитинский сподвижник Владимир Чебатуркин. Уже скоро Никита Гусев после сухого поражения плевался, что ЦСКА как играл, так и играет. Армейцы обрушили на бывшего тренера свой заряд гиперактивности, постоянной борьбы бросков со всех позиций — его хватило, чтобы полностью сломать какие-то попытки атакующей игры. Результат — упомянутые выше 10 бросков.

Фото: photo.khl.ru

Что надо исправлять? Понятно, что Никитин вряд ли начнёт играть в какой-то невиданный креативный хоккей — у «Локомотива» будет тактика и он станет её придерживаться, даже если будет расшибать голову раз за разом. Но явное слабое место команды — спецбригады, причем слабы они в комплексе.

Если посчитать условный «индекс спецбригад» (сложить процент реализованного большинства и нейтрализованного меньшинства»), то «Локо» — шестой с конца в лиге. Из команд зоны плей-офф хуже только «Ак Барс» и «Сибирь» с их катастрофическим большинством. При этом и при Скабелке в прошлом году спецбригады были плохи (то же самое место в нашем «индексе»). Приход в качестве помощников Дмитрия Юшкевича и Николая Борщевского ничего пока не изменил.

При всём этом нынешний «Локомотив» в плей-офф вполне может стать успешной командой — всё-таки он системен. Но такое ощущение, что и у Дмитрия Квартальнова, и у Никитина есть одна общая проблема: в их тренерских головах как будто заедает какой-то рычажок — и их команды несутся по прямой, не поворачивая, не останавливаясь, не обращая внимания на то, что впереди есть и лежачие полицейские, и ямы, и колдобины, и шлагбаумы. Иногда командной силы хватает, чтобы разнести все препятствия и нестись вперёд, но зачастую их механизмы просто застревают.

Фото: photo.khl.ru

Пока реализуется второй вариант. И ведь у «Локомотива» особо нет вариантов для усиления — под потолком есть немного денег, свободны сразу три легионерских вакансии, но тратить их вообще не на кого — на рынке кандидатов нет, в КХЛ есть, но почти все команды ещё сохраняют шансы на плей-офф и просто так отдавать не будут. К возможной распродаже в Подольске, вполне возможно, западные команды и не допустят.

Так что «Локомотиву» придётся обходиться своими силами. Пора будить дорогостоящую связку Буше — Шалунов, ждать дальнейшего прогресса от многочисленных воспитанников и надеяться, что Ярославль не зря потерял терпение в сентябре и первым кинулся на самого известного кандидата в тренеры.