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Интервью с латвийским защитником ХК «Сочи» Янисом Яксом о КХЛ, Андрее Назарове и Олимпиаде в Пекине

«Назаров строже Хартли. У нашего тренера настоящий русский характер»
Павел Панышев
Интервью с защитником Янисом Яксом
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Эксклюзивное интервью с одним из лучших хоккеистов ХК «Сочи» Янисом Яксом. О Назарове, Олимпиаде и не только.

Латвийский защитник Янис Якс – один из лидеров обороны ХК «Сочи» в нынешнем сезоне. Обозреватель «Чемпионата» прилетел на юг России и взял эксклюзивное интервью у 26-летнего уроженца Риги. Янис рассказал о работе с Андреем Назаровым, его отличии от Боба Хартли, желании поехать на Олимпиаду в Пекин, а также поделился ощущениями от грядущего Матча звёзд КХЛ.

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«Сочи» важно забирать свои очки, в концовке всё это скажется»

— Как вам последние результаты клуба? Привезли шесть очков с трудного выезда Новосибирск – Хабаровск – Владивосток, потом, правда, уступили дома всё той же «Сибири».
— В домашнем матче с «Сибирью» нам чуть-чуть не хватило, а в целом у нашей команды хорошая серия и много набранных очков. Перед этим выиграли четыре встречи подряд: у рижского «Динамо», в гостях у «Сибири», «Амура» и «Адмирала». Мы довольны, показывали хороший и результативный хоккей, боролись.

— Борьба за плей-офф впереди?
— Она уже идёт. Важно забирать свои очки, в концовке всё это скажется, решающим может стать каждый заработанный балл. Поэтому серьёзно настраиваемся абсолютно на каждый матч.

— Кстати, в победном матче с рижанами вы стали единственным автором заброшенной шайбы в ворота родной команды. Какие были ощущения?
— Мы – профессионалы. Ощущения были хорошими. Рад отличиться в матче с динамовцами и принести победу сочинцам. Доволен, что всё вышло именно так. Хочется постоянно помогать «Сочи» побеждать.

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«Назаров — очень строгий и требовательный специалист»

— Как вам работается с Андреем Назаровым?
— Андрей Викторович – очень строгий и требовательный специалист. Все должны выполнять план на игру. Тренировки проходят в интенсивном темпе, много разных заданий. Играем, например, «один в один» или «два в два», «два в одного». Это те случаи, в которых нужно бороться, работать в тело.

— Как прижился в коллективе новичок Юрий Паутов, с которым вас ставят в одну пару защиты?
— Мне всё нравится. Юрий очень хорошо двигается, здорово выглядит в обороне, но может показать себя с яркой стороны и в атаке. У нас с Паутовым полное взаимопонимание, всё получается. Об этом даже говорит коэффициент полезности наших действий в последних матчах.

— Вам нравится играть в большинстве?
— Я себя прекрасно чувствую при игре в большинстве. Рад, что тренерский штаб мне доверяет и выпускает на лёд в неравных составах. Буду стараться максимально оправдывать доверие.

Фото: hcsochi.ru

«Я не откидываю от себя мысль о возвращении в Северную Америку»

— Сочи многие называют русской Флоридой. Вам комфортно здесь жить и играть?
— На мой взгляд, это лучшее место в России, где можно играть в хоккей. Здесь есть море, горы. От скуки точно не умрёшь (смеётся).

— Все свои бытовые вопросы решили?
— Да, я живу в квартире. Недалеко, пять минут от арены. После тренировки можно прогуляться пешком, взять самокат или проехать на такси, если лень ходить.

— Ваш бывший клуб — «Бейкерсфилд Кондорс»…
— Да, это в Калифорнии, там тоже тепло, как и в Сочи (улыбается). Так что зиму я не вижу уже второй год.

— Есть желание снова попробовать себя в Северной Америке?
— Нужно смотреть, какие предложения будут поступать, какая ситуация сложится. Я не откидываю от себя эту мысль, но сейчас концентрируюсь на игре в «Сочи».

— Хоккей в АХЛ и КХЛ сильно отличаются?
— В АХЛ, как мне кажется, хоккей из серии «бей-беги». Есть мастеровитые игроки, но там всё это как-то отходит на второй план. Больше ценится силовая борьба, люди прут напролом. Не могу сказать, что в АХЛ хоккеисты без мозгов. Просто там такой стиль. В КХЛ больше ценится мастерство. Тут могут придержать, потянуть на себя.

«Это моя первая Олимпиада, делаю всё, чтобы пройти в основной состав сборной Латвии»

— В сборной Латвии вы работали под руководством Боба Хартли. Это тоже требовательный специалист. Они чем-то похожи с Назаровым?
— Назаров строже Хартли. Боб требователен, но он – интеллигентный канадец, а у нашего тренера в «Сочи» настоящий русский характер. Он прямо и чётко говорит, как и кому нужно работать, получая от игроков большой респект.

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— Нынешний главный тренер сборной Латвии — Харийс Витолиньш — тоже интеллигент, но с Хартли его вряд ли стоит сравнивать.
— На мой взгляд, это тоже хорошо. Он знает, как общаться с игроками, что нужно донести до каждого. Мы очень хорошо сыграли квалификационный олимпийский турнир. У нас поменялся тренер, появились новые эмоции. Харийс знал, как нужно работать с командой.

— Он долго работал с Олегом Знарком и прошёл его тренерскую школу…
— Да. Видно, что Витолиньш – опытный тренер, знающий своё дело.

— Горите желанием поехать на Олимпиаду?
— Очень хочу. Это моя первая Олимпиада, делаю всё, чтобы пройти в основной состав.

— Не переживаете, что в олимпийские планы может снова вмешаться пандемия?
— Я даже об этом не думаю. Насколько я слышал, Игры в любом случае состоятся, просто могут быть более жёсткие ограничения. Либо же хоккеисты из НХЛ могут не приехать, ведь пока нет окончательного решения. Главное, что сборная Латвии выиграла квалификационный турнир и честно заработала путёвку на Олимпиаду.

— У сборной Латвии сейчас сильная сборная, сможете за что-то побороться?
— Если собрать всех наших лучших ребят из НХЛ, КХЛ, европейских лиг, то у нас будут хорошие шансы. Есть классный вратарь – Элвис Мерзликин, крутые нападающие – Блюгерс, Балцерс, Гиргенсонс.

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«Карсумс сказал, что они уже новые баллоны заказали, а Назаров больше любит использовать специальные 12-килограммовые жилеты»

— С кем из своих соотечественников, выступающих за океаном, больше всего общаетесь?
— Как раз с Элвисом Мерзликиным. Можно сказать, что через день созваниваемся и переписываемся. Знаю, что недавно Элвис не смог сыграть, поэтому за «Коламбус» дебютировал российский вратарь Даниил Тарасов.

— Вы уже сказали про Мерзликина. Если вспомнить, то у Латвии всегда была сильная школа вратарей: Ирбе, Масальскис…
— Вы правы. У нас всегда были сильные голкиперы.

— В КХЛ с латышами тоже дружите?
— Конечно! Вот, например, во Владивостоке нынче играют Микс Индрашис и Рихард Букартс. Рихард – моего года рождения, я с ним играл с пяти лет. Мы всё детство отыграли вместе. Мне кажется, что недавний матч «Адмирал» – «Сочи» – это первая встреча, когда мы вышли на лёд друг против друга. И, разумеется, с ребятами из рижского «Динамо» поддерживаем связь.

— Знаете, что в рижское «Динамо» пришёл работать Владимир Крикунов?
— Да, мы уже разговаривали с Карсумсом на эту тему (смеётся).

— Жаловался на знаменитые баллоны Крикунова?
— Мартин сказал, что они уже новые баллоны заказали (смеётся).

— У вас баллонов не бывает?
— Они у нас есть, но Андрей Викторович больше любит использовать специальные 12-килограммовые жилеты. Мне кажется, что они гораздо тяжелее, чем 12 килограммов.

— Янис, вы рады, что будете представлять ХК «Сочи» на Матче звёзд КХЛ?
— Это прикольно! Большое событие для КХЛ, на которое поедут все лучшие хоккеисты. Рад представить сочинцев на этом мероприятии. Для меня это первый полноценный год в КХЛ, поэтому испытываю исключительно положительные ощущения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые голосовали и верили в меня, а также сказать спасибо всей нашей команде «Сочи».

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