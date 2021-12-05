«Безумие!». Овечкин забил 750-й гол и несётся за Гретцки и Ягром на устрашающей скорости!

Судьба продолжает испытывать «Вашингтон» на прочность. Как только приходят приятные новости и кто-то из игроков возвращается в состав, другие тут же выбывают. Вот и сегодня после травм вернулись Оши и Шири, и тут же Дауд и Ван Римсдайк угодили в ковид-протокол. Из-за этого Алексей Протас перешёл с фланга ударного звена в центр четвёртого, а Том Уилсон вернулся на привычное место.

У «Коламбуса» тоже проблем достаточно – заболели оба основных вратаря, и российский голкипер Даниил Тарасов проводит вторую игру подряд. В первой он отразил 34 броска, но проиграл «Далласу». Сегодня его тоже сходу загрузили работой по полной, и в первые минуты он справлялся, но допускал слишком много опасных отскоков. Этим и воспользовался Протас – с первого раза поразить ворота не получилось, но добивание попало точно в цель. Это второй гол в энхаэловской карьере молодого белоруса, который уже вполне комфортно освоился в основе «Вашингтона».

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Во втором периоде «столичные» начали доминировать над «Коламбусом» — в обороне они не позволяли сопернику ничего, в атаке – продолжали проверять Тарасова. Лучше всего получилось у Александра Овечкина – он заскочил в зону по флангу и застал российского голкипера врасплох, пальнув из правого круга вбрасывания в дальний угол.

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Есть номер 750 – быстрее до этого числа добирался только Гретцки, который в своё время управился за 1001 матч, Овечкину потребовалось 1222. Эта шайба стала 20-й для Александра в сезоне – быстрее он добирался до этой отметки лишь однажды, в сезоне-2013/2014. Ови стал седьмым игроком в истории, который забивал не менее 20 голов в 17 сезонах подряд – больше только у Брендана Шэнахана (19) и Горди Хоу (22 сезона).

Кроме того, Тарасов стал 152-м вратарём в НХЛ, который пострадал от Овечкина. А к великому снайперскому рекорду Великая Восьмёрка несётся на устрашающей скорости – между 700-й и 750-й шайбой прошло всего 79 матчей, и это рекорд НХЛ. Гретцки проходил этот отрезок за 116 матчей, Ягр – за 182, а предыдущий рекорд принадлежал Хоу (106 матчей).

«Овечкин в среднем забивает 0,79 голов за игру, идёт по графику на 65 голов в сезоне. В 36 лет никто не забивал больше 48. Он играет в самый умный хоккей в своей карьере и является реальным кандидатом на «Харт Трофи». Сегодня он забил 20-й гол и уже идёт на 66 голов в сезоне. Безумие», — написал журналист Washington Post Барри Сврлуга. До Ягра осталось 16 голов.

Для сравнения, когда Гретцки было 36, он забросил всего 23 шайбы. У Овечкина ещё больше половины сезона в запасе, чтобы превзойти этот результат. «К следующему Рождеству Овечкин будет примерно в 100 голах от Гретцки», — спрогнозировал журналист ESPN Джон Буччигросс.

И, забегая вперёд, этот гол стал 118-м победным для Овечкина — он вышел на третье место в истории по этому показателю, сравнявшись с Филом Эспозито. На втором месте находится Горди Хоу (121), на первом — Яромир Ягр (135).

А «Вашингтон» отсроумно напомнил о том, как стремительно сокращается расстояние до третьего снайпера всех времён Яромира Ягра, опубликовав картинку с боковым зеркалом автомобиля с наклейкой «Объекты ближе, чем кажутся».

«Коламбус» тут же ответил своей заброшенной шайбой, но удивительно, что её вообще изначально засчитали, потому что Грегори Хофман залез в очевидный офсайд. Забрасывал Егор Чинахов, но ему решительно не везёт – уже третий его гол в этом году отменили из-за положения вне игры. Только в третьем периоде «мундиры» смогли пробить Самсонова — Дэнфорту и Робинсону удалась стремительная атака после длинного паса Веренски, но этого было недостаточно. Гарнет Хэтэуэй установил окончательный счёт, поразив пустые ворота, а «Вашингтон» прервал двухматчевую серию поражений и упрочил свои позиции на первом месте в дивизионе.