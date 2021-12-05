Очередной рекорд Капризова! Не сломался после грязного приёма и принёс «Миннесоте» победу

«Миннесота» и «Торонто» в этом сезоне приятно удивляют – обе команды после четверти регулярки идут в лидерах своих конференций. К первой с 1 января 2020 года очной встрече клубы подошли с пятиматчевыми победными сериями и находились на вторых местах Запада и Востока соответственно – «Уайлд» на одно очко отставали от «Калгари», а «Мэйпл Лифс» находились на таком же расстоянии от «Флориды», которая ранее дожала «Сент-Луис» в серии послематчевых бросков.

Команды подарили зрителям очень яркое противостояние – в этой игре драка случилась раньше, чем заброшенная шайба. За две минуты до конца первого периода в очной схватке сошлись Маркус Фолиньо и Уэйн Симмондс. Альтернативный капитан «дикарей» уже почти уехал на скамейку после своей смены, но, увидев, что Симмондс задирает Джордана Гринвея, вернулся на лёд и оказал форварду «листьев» достойное сопротивление.



Гринвей своё слово сказал через полторы минуты – именно он оказался первым на добивании после броска Мэтта Дамбы, отправив шайбу в пустые ворота и открыв счёт в матче.

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Второй период начался с неприятного эпизода. Защитник «Торонто» Морган Райлли проиграл позицию Кириллу Капризову и не придумал ничего лучше, кроме как впечатать россиянина в борт. Приём Райлли получился грязным – судьи выписали канадцу две минуты профилактического пребывания на скамейке для провинившихся.

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Хоккеистам «Уайлд» не удалось наказать соперника за грубую игру, но через четыре минуты они получили право на ещё одну попытку, которой с удовольствием воспользовались. Одним из ключевых действующих лиц в этом эпизоде стал Капризов. Он поборолся за шайбу у борта, затем отдал пас Йонасу Бродину, который переадресовал его Матсу Цуккарелло. Норвежец попытался прострелить на пятачок, но его передача вышла неточной. На его счастье, шайба встретила конёк Джастина Холла, от которого и отскочила в ворота. Джек Кэмпбэлл такого, естественно, не ожидал и не сумел выручить свою команду.

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Капризов же, который не сломался после грязного приёма Райлли, оформил очередной рекорд – он быстрее всех в истории «Миннесоты» достиг показателя в 80 результативных действий. На это у него ушло всего 79 матчей – на пять меньше, чем у предыдущего автора достижения Брайана Ролстона. К середине периода счёт был 3:0 – Фолиньо к драке добавил заброшенную шайбу. Забегая вперёд, до хет-трика Горди Хоу он добраться не смог.



Но «Торонто» оказался не так-то прост и уже к концу двадцатиминутки не только не пропустил, но и смог отыграться! Камбэк «листьев» начал неувядающий Джейсон Спецца, который недавно провёл 1200-й матч в НХЛ. Дмитрий Куликов завозился в собственной зоне и потерял шайбу, которая вскоре оказалась у 38-летнего ветерана. Тот бросил с отрицательного угла и попал! Спецце помог двойной рикошет – сперва шайба отскочила от конька Джорди Бенна, а затем угодила в спину Кэму Тальбо.

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Спецца же спустя пять минут оформил дубль, а за 50 секунд до второго перерыва ассистировал Остону Мэттьюсу, который постепенно подбирается к лидерам гонки снайперов. Однако ни он, ни кто-либо другой не смог отличиться в последние 20 минут основного времени. Хотя попыток было много – команды нанесли 33 броска на двоих, при этом «Миннесота» была в два раза активнее и могла вырвать победу на последних секундах. Но не повезло сначала Фолиньо, а затем Куликову.



Овертайм прошёл на встречных курсах – обе команды могли забрать второе очко, а «Торонто» и вовсе провело последнюю минуту в большинстве. Однако защита «Уайлд» выстояла и перевела матч с 82 бросками (40:42) в серию послематчевых буллитов. Для «листьев» эта процедура прошла впервые в сезоне – возможно, именно практики им и не хватило. «Дикари», которые уже в четвёртый раз довели дело до буллитов, оказались сильнее. А победу им принёс не кто иной, как Кирилл Капризов.