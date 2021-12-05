Русский форвард не стал чемпионом в «Тампе». Но его обмен — ключ к двум Кубкам Стэнли

Благодаря интернету и появлению сайтов типа CapFriendly любой болельщик и журналист смог почувствовать себя генменеджером — и теперь даже самый малозначительный обмен могут разобрать с помощью продвинутой статистики через десять лет после его осуществления. Особый интерес представляет ретроспективный анализ, а также поиск победителей и проигравших самых громких сделок последних лет, последствия которых ощущаются до сих пор и оказывают реальное влияние на расклад сил в НХЛ.

Героем первого выпуска нашего цикла стал Владислав Наместников, – именно он (хотя и косвенным образом) уже принёс «Тампе» два Кубка Стэнли, и это ещё не предел. Как так получилось – давайте посмотрим.

Обмен выглядел так:

«Рейнджерс»: лн Владислав Наместников, з Либор Гайек, ц Бретт Хауден, выбор в 1-м раунде драфта-2018, условный выбор во 2-м раунде драфта (условия: становится выбором в первом раунде при победе «Тампы» в Кубке Стэнли в сезоне-2017/2018 или 2018/2019).

«Тампа»: з Райан Макдона, н Джей Ти Миллер

Контекст обмена:

В ту пору, когда «Тампа» ещё только становилась суперкомандой, а ореол мастера вокруг управленческого таланта Стива Айзермана ещё только формировался, расклад сил в лиге отличался, от того, что мы видим сейчас. «Питтсбург» задумывался о «трипите», после завоевания Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах, над Александром Овечкиным и его «Вашингтоном» давно насмехались — мол, «Александр Великий-то, конечно, велик, но свитер с нашивкой победителя Кубка Стэнли пока что-то великоват для него» и всё в этом роде.

Свой первый сезон после драфта расширения проводил «Вегас», на выход в финал (и даже в плей-офф) которого тогда никто не ставил. По старой памяти трепыхались герои прошлых лет «Чикаго» и «Лос-Анджелес», о своих амбициях громко заявляли неудачники последних сезонов «Сан-Хосе» и «Нэшвилл».

Ну а «Тампа» в сезоне-2017/2018 набрала потрясающий ход. Гениальной находкой тренерского штаба оказался перевод Владислава Наместникова в тройку к Никите Кучерову и Стивену Стэмкосу. Уроженец Воскресенска давал огня и выдавал сезон жизни: 44 очка (20+24) в 62 матчах.

Фото: Getty Images

Ближе к дедлайну поползли слухи: команде из Флориды очень нужен защитник и… Все сразу догадались, что главным лотом станет именно Наместников. С молотка тогда пускали и Райана Макдону, и Эрика Карлссона, и даже Майка Грина. Считалось, что «Тампе» более интересен шведский защитник «Оттавы», который ещё считался одним из лучших в лиге. Плюс он говорил на одном языке с оборонительными примами Хедманом и Строльманом.

Увы, канадцы оказались очень несговорчивы. Другое дело – «Рейнджерс». Очередной проваленный сезон, отказ уйти в перестройку, захандрившие лидеры, ставшие главными активами на продажу. Ну как тут не договориться? В общем, подумали, да и ударили по рукам: «Молниям» – готовые игроки на вменяемых контрактах, «Рейнджерам» – перспективные игроки и драфт-пики. Говорили, нью-йоркцы очень хотели заполучить Кэла Фута и Либора Гайека, но получили только чеха и другого проспекта + парочку драфт-пиков. На том и порешили.

Что было сразу после обмена

«Тампа» без особых проблем вышла в плей-офф, где добралась до финала конференции, по пути легко разобравшись с «Нью-Джерси» и «Бостоном», но споткнулась о «Вашингтон». В тот год ничто и никто не могли помешать Овечкину завоевать Кубок Стэнли. Макдона, к слову, почти сразу оправился от нью-йоркской хандры и стал важной частью общекомандного механизма, а Миллер потихоньку начал находить себя в третьем звене «молний». Тем временем Наместников не потянул бремя лидерства в Нью-Йорке, набрав жалкие 4 (2+2) очка в оставшихся 19 матчах сезона. Уже по итогам игрового года настойчиво казалось: хитрый Айзерман в очередной раз всех обманул продемонстрировал свой управленческий талант, выжав максимум из этой сделки.

Победители

«Тампа». Во-первых, обмен Наместникова действительно принёс команде из Флориды уже два Кубка Стэнли, и это ещё далеко не предел. Во-вторых, Райан Макдона окончательно утвердился в статусе одного из наиболее сбалансированных защитников современности. Прямо сейчас американский хоккеист уверенно входит в топ-10 лучших по своей позиции. Высокий уровень, который удаётся поддерживать Райану, заметен на фоне его ровесников, которые играют куда хуже за куда большие деньги.

Фото: Getty Images

Уже упомянутый Карлссон, а также Влашик и Бёрнс так и не приблизились к достижениям Макдоны. Напарник Райана по «Рейнджерс» и сборной США Шаттенкирк свой перстень взял, но уже в составе… «Тампы», будучи игроком третьей пары. Титулованные Летанг и Даути долго не могли набрать форму и лишь в этом сезоне (в большей степени это касается защитника «Лос-Анджелеса») сумели напомнить о себе. Вот и получается, что после обмена Наместникова «Тампа» заполучила, пожалуй, лучшую в мире пару защитников на данный момент – Хедман-Макдона. Могло ли сложиться лучше?

Да и пребывание Джей Ти Миллера в стане «молний» далеко не было бесполезным. С ним в составе «Молнии» выдали исторический сезон с 62 победами в регулярке. Кроме того, обмен американца в «Ванкувер» летом 2019-го принёс «Тампе» выгоду в виде драфт-пиков и позволил отсрочить Тампагеддон до завоевания Кубка Стэнли. Сам же Миллер стал важной частью «косаток», особенно в этом сезоне, получив на грудь литеру «А».

Проигравшие

«Рейнджерс». Нет, даже не так. «РЕЙНДЖЕРС». Загибаем пальцы: потеряли одного из лучших защитников мира – это раз. Взамен приобрели хоккеиста, которого давно уже и в клубе нет – два. Остальная часть компенсации, кажется, тоже совсем не выстрелила – три. Так, Бретт Хауден, несмотря на свои успехи в юниорской лиге, за 3 сезона в стане «Рейнджерс» ни разу не забросил даже 10 шайб и закономерным образом был обменян в «Вегас» этим летом. Либор Гайек балансирует между НХЛ и АХЛ — кажется, в прогресс чешского защитника не верит уже почти никто. Полученный от Тампы 27-й пик драфта-2018 был потрачен на шведского защитника Нильса Лундквиста, который лишь в этом сезоне присоединился к «синерубашечникам», но пока тоже особо не блещет.

Игорь Шестёркин и Либор Гайек Фото: Getty Images

Условный пик второго раунда так и не стал выбором в первом раунде в 2019 году – всему виной ставший уже легендарным вылет «Тампы» от «Коламбуса» на начальной стадии плей-офф-2018/2019. Его «Рейнджерс» потратили на другого шведского хоккеиста, – нападающего Карла Хенрикссона (общий 59-й выбор), который пока продолжает своё развитие в домашней лиге, правда, без особых успехов.

Впрочем, говорить о карьерных перспективах двух шведских проспектов в НХЛ пока ещё очень рано. Да и было бы о чём беспокоиться. В Нью-Йорке давно модно сорить деньгами, осуществлять необдуманные трейды и расставаться с будущими перспективами ради успеха здесь и сейчас. И всякий раз неудачно. На данный момент единственный ощутимый плюс от

всей этой сделки, пожалуй, в том, что удалось заполучить Каапо Какко. Да и то прямо сейчас финн ближе к статусу провального выбора, чем находки.

Владислав Наместников. Здесь тоже всё довольно просто. Вместо Кубка Стэнли – ежегодная возможность участвовать в чемпионатах мира и борьба за победу в драфт-лотерее. Конечно, нельзя сказать, что карьера Владислава пошла под откос, но за это время в ней случились «Рейнджерс», «Оттава», «Колорадо» и вот теперь «Детройт». 4 клуба за 4 года – едва ли этот факт может

свидетельствовать о том, что всё идёт по плану.

Правда, в этом сезоне карьера форварда переживает ренессанс. Наместников набрал потрясающую форму и считается сильным кандидатом на поездку в Пекин в феврале, если таковая всё же состоится. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов фактор Айзермана – именно при канадском генменеджере Наместников демонстрировал свою лучшую игру. Конечно, сейчас нет рядом Кучерова и Стэмкоса, но менеджерский гений Стиви Ай позволяет надеяться на борьбу за Кубок Стэнли — если и не в ближайшем будущем, то хотя бы в не самой отдалённой перспективе.

Предварительные итоги

Один из самых громких обменов последних лет принёс всё (читай Кубок Стэнли) «Тампе» и ничего – «Рейнджерс». И если организации переживут любые успехи и неудачи, то вот карьера Наместникова, как и любого другого игрока, всё же не бесконечна и серьёзных трофеев в ней до сих пор не случилось. Будет ли ещё у Владислава хотя бы ещё одна такая возможность, никто не знает.

Фото: Getty Images

Пока ясно одно: НХЛ – лига постоянных перемен, буквально через 5 лет всё может измениться. Например, россиянин выдаст схожий по показателям сезон и станет полноправной звездой лиги. Или шведские проспекты «Рейнджерс», полученные в результате обмена с «молниями», приведут нью-йоркский клуб к долгожданной победе. Что бы ни случилось – будет очень интересно вернуться к этой сделке лет через 5, чтобы подвести её окончательные итоги.