Ещё один русский талант вернулся в Россию. Завгородний не боится работать с Назаровым

Многие помнят, как в КХЛ из Северной Америки возвращались Валентин Зыков, Никита Гусев, Александр Волков. Здорово, что в России, несмотря на жёсткий потолок зарплат внутри самой лиги, продолжают работать над возвращением наших хоккеистов.

И, что самое главное, эта работа не останавливается. Ещё в субботу, 4 декабря, «Чемпионату» стало известно, что 21-летний нападающий Дмитрий Завгородний вернётся в Россию из Северной Америки и подпишет контракт с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона. Южный клуб, получивший права на хоккеиста от СКА и отдавший взамен в Санкт-Петербург права на форварда Тимура Ибрагимова, договорился с «Калгари Флэймз» об аренде Завгороднего. Дмитрий является хоккеистом системы канадского клуба.

Сразу отметим, что с декабря 2020 года хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за «Стоктон Хит». Дмитрий принял участие в 29 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.

В нынешнем сезоне талантливый форвард сыграл за «Стоктон Хит» шесть игр, но результативными действиями не отметился.

Обозреватель «Чемпионата» сразу связался с Завгородним и получил от него исчерпывающий комментарий.

«Я в полном предвкушении, хочу поскорее присоединиться к новому коллективу и приступить к работе. В прошлом году я уже успел провести в КХЛ шесть матчей, выступая за СКА, где тоже находился в аренде. Мне понравились армейская организация, хоккей, сама лига. Горю желанием продолжать расти, доказывать и помогать моей новой команде «Сочи» выигрывать.

Фото: instagram.com/zavgorodniy17

Нахожусь в отличной физической форме. Тренировался вместе с ребятами, находился в составе команды АХЛ «Стоктон Хит». Отличие между хоккеем в АХЛ и КХЛ есть. В североамериканской лиге хоккей более прямолинейный, там люди в основном бегут и бросают, а не ищут пас. В России, на мой взгляд, больше техничных игроков. Готов перестроиться и трудиться в новых условиях.

Знаю, что Андрей Назаров – строгий и требовательный тренер. Готов работать, исправлять ошибки, становиться лучше. Тренеры всё видят и хотят только помочь хоккеистам. Надо прислушиваться к советам и играть по заданию. Буду стараться помочь сочинцам попасть в зону плей-офф, еду именно с такими мыслями», — заявил хоккеист.

Да, Дмитрий не прощается с мечтой о Северной Америке, но конкретно сейчас молодому парню безусловно важна игровая практика, которую ему предоставит в «Сочи» Андрей Назаров. Уж кто-кто, а этот специалист прекрасно умеет (и, главное, любит) работать с молодыми хоккеистами.

Это моментально прочувствовали в системе «Калгари», отлично разобрался агент игрока, замечательно сработали в руководстве и тренерском штабе ХК «Сочи». Сам Завгородний отдельно подчеркнул, что с нетерпением едет именно к Назарову и Зюзину, а нынешний главный тренер системы «Флэймз» Дэррил Саттер одобрил аренду, посмотрев, в какой хоккей нынче играет самый южный клуб России. Саттеру прекрасно знакомы как Назаров, так и Зюзин.

«Конечно, большую роль в моём возвращении в Россию сыграл тот факт, что в «Сочи» тренировочным процессом управляют такие специалисты, как Андрей Назаров и Андрей Зюзин. Оба выступали в НХЛ и играли в «Сан-Хосе» под руководством известного канадца Дэррила Саттера, который сейчас является главным тренером «Калгари».

Хочу сказать большое спасибо всей организации «Флэймз» за то, что отпустили меня в аренду в ХК «Сочи». Для «Калгари» было важно, что в моей новой команде в КХЛ работают именно Назаров и Зюзин. Их обоих прекрасно знает Саттер. Сейчас сочинцы проповедуют современный, быстрый и агрессивный хоккей, в составе много молодых ребят, молодёжи уделяют большое внимание. Мы с моим агентом, тренерским штабом и руководством «Сочи» и «Калгари» все вместе решили, что переход пойдёт на пользу и поспособствует моему дальнейшему развитию как хоккеиста», — снова сказал сам Завгородний «Чемпионату».

Думается, что Дмитрий однозначно впишется в нынешнюю систему «леопардов». Ту самую, которая рассчитана на развитие и воспитание молодёжи, постоянный прогресс, скорость и характер. И важно, что сам игрок всё это прекрасно понимает и осознаёт. Значит, результат обязательно будет.