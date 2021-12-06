Чинахова сравнивали с Овечкиным, но в НХЛ его топовый бросок не работает. В чём дело?

В своё время драфт Егора Чинахова в первом раунде шокировал хоккейную Америку. Несмотря на то что молодой форвард «Авангарда» шикарно провёл сентябрь 2020-го, это прошло мимо многомудрых драфт-экспертов, которые обычно максимально драфтоцентричны. После объявления форварда, переломанного транскрипцией в «Чинакава», в телестудии Sportsnet возникла заминка — режиссёры не подготовили нарезок видео по форварду, которого никто не видел в первых трех раундах драфта. Более того, и его позицию гостям студии удалось вспомнить с трудом.

«Как говорят за океаном: форчек, бэкчек, пэйчек. Егор с самого начала тренировочного лагеря принял правила этой игры и с тех пор только прогрессирует. Почему, собственно, и не просто в составе, а играет в первой тройке. Он хорошо читает игру, он хорош на подборах, он навязывает единоборства, выигрывая их. У Егора шикарный кистевой, он без амплитуды в «девять» попадает так, что шайбы не видно» — кратко охарактеризовал Чинахова ассистент генменеджера «Авангарда» Игорь Еронко для Sports.ru. Пожалуй, это самое ёмкое описание игрока.

Весной менеджмент «Авангарда» и агент игрока Шуми Бабаев вступили в конфронтацию, подобия которой в нашем хоккее не было давно. Бабаев рассказывал о том, что попавшему в ковид-карантин Чинахову после победы никто из клуба не позвонил и не дал медаль — клуб говорил о «пагубном влиянии» агента, который решил поскорее увезти игрока в НХЛ.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В итоге жёстче всех высказался сам Александр Крылов: «Я выполнил всё, что обещал агенту и хоккеисту. Он даже не позвонил мне и не сказал, что они договорились подписать контракт с клубом. Поэтому для меня больше этого агента больше не существует». И хотя в контракте Чинахова была прописана опция отъезда в Европу в случае непопадания в основу «Коламбуса», после этого в ближайшей перспективе сложно было представить его в «Авангарде».

Чинахов приезжал в абсолютно другой «Коламбус». Команда, где солировали Панарин и Бобровский, вышла на свой пик весной 2019-го — после того, как на рынок свободных агентов вышла эта пара, стало понятно, что впереди перестройка. Да и команда явно устала от Джона Тортореллы, который в своё время освежил хандрящий клуб — но в новой эре даже Тортсу не нашлось места в НХЛ, он стал телеаналитиком.

Летом «Коламбус» собрал сразу три пика первого раунда (это в дополнение уже к пришедшему Чинахову), крайне выгодно обменял Сета Джонса, который пополнил список звёзд, которые не захотели оставаться в Огайо. В результате «Мундиры» со средним возрастом 26,1 года — третья по молодости команда лиги, при этом остающаяся и конкурентоспособной.

Один из драфт-пиков лета-2021 как раз стал основным партнёром Чинахова. В последние годы парни из середины первой десятки почему-то адаптируются к лиге куда быстрее распиаренных фаворитов драфта из топ-3 — возможно, на них не так давят пресса и общественное мнение. Осенью в основу «Коламбуса» внезапно пробился 18-летний центр Коул Силлинджер, который наигрывался с Чинаховым ещё на традиционном турнире проспектов.

Егор Чинахов и Коул Силлинджер Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Егор на том турнире выглядел королём и постоянно забивал. Одноклубник Джош Данн дал самое лестное сравнение из возможных: «Никогда не видел ничего подобного. Даже близко. Это все равно что смотреть за игрой Овечкина. Он просто заносит клюшку под бросок, а ты уже ждёшь, что это будет гол». Почти весь турнир он провёл с ещё более молодым Силлинджером, который говорил журналистам, что ему нравится новый партнёр.

Очень быстро Чинахов уехал в АХЛ, но это была наполовину бумажная транзакция — в фарм-лиге форвард провёл лишь матч, в котором успел забить. Скоро форвард вернулся в основу, где какое-то время пробовался с Джеком Рословиком и Александром Тексье, но оба игрока были чуть ли не худшими игроками «мундиров» на старте. После того как случилась травма Патрика Лайне, Чинахов вернулся к Силлинджеру, а третьим в их звене стал Якуб Ворачек, который когда-то начинал энхаэловскую карьеру в «Коламбусе» и вернулся туда, кажется, как дядька-наставник.

«Сила нашей тройки в форчеке. Если мы высоко прессингуем соперников, давим на игроков, создаём пространство, то у нас всё получается. Конечно, сложно делать это каждый матч, но надо стараться. Эти двое — быстрые парни, и это подходит моему стилю» — говорил чешский форвард, который с 17 передачами — лучший ассистент в «Коламбусе».

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Ворачек лидирует по передачам, Силлинджер — по созданным опасным моментам, но у Чинахова на данный момент лишь 4 (1+3) очка. При этом обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн поставил ему за первую часть сезона «четыре с минусом», отметив: «Чинахов не только новичок, но ему надо пробиваться и через языковой барьер. В некоторых играх он просто теряется, хотя в целом выглядит довольно уверенно при игре без шайбы».

Почему же тогда только четыре очка и лишь один гол? При этом Чинахов немало бросает, но забил лишь раз — «Детройту». Его процент реализации прямо сейчас аномально низок — 3,1%, из форвардов хуже только Ворачек, который и не считался топовым снайпером, в отличие от Егора. Прояснить кое-что поможет карта бросков в створ.

Здесь заметно преобладание правого круга вбрасывания — это любимое место для Чинахова, где он с лёгкостью расчехляет свою пушку. Однако заметно, что в остальном Егор выбирает не самые выгодные позиции для броска. Его единственный гол пришёл из «слота» — всем известно, что броски из зоны между двумя кругами наиболее эффективны. А эта шайба — результат прохода.

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Чинахов в целом часто выбирает не лучший момент для броска — через трафик, когда рядом соперник, пару раз он даже стрелял безнадёжные ракеты с нулевого угла. Однако нельзя сказать, что партнёры старательно выводят обладателя топового броска на позицию — часто он делает работу сам, выгрызая шайбу у соперника или идя в обводку (это Чинахов умеет). Ну а ещё русский форвард не очень везучий: из-за зорких глаз чужих видеотренеров три раза голы Егора отменяли после запросов — кажется, ни у кого в этом сезоне нет больше.

В общем, пока главная проблема Чинахова — это аномально низкая реализация. Рано или поздно показатели большинства игроков придут к средним показателям (это касается того же Троя Терри, например). Егор достаточно бросает, не ленится в форчеке — а голы наверняка придут.