Проблемы с вратарями и звёзды КХЛ в атаке. Россия назвала состав на Кубок Первого канала

В середине декабря в Москве состоится традиционный российский этап Евротура — Кубок Первого канала. В этом году турнир представляет особый интерес. Во-первых, на нём сыграет сборная Канады: «кленовые» выставят примерно тот состав, который примет участие в пекинской Олимпиаде, если НХЛ всё же не разрешит лучшим хоккеистам планеты ехать в Поднебесную.

Во-вторых, на КПК-2021 состоится дебют олимпийского тренерского штаба сборной России во главе с Алексеем Жамновым. И вот каким составом наша национальная команда сыграет на этом турнире.

Вратари

Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Выбор российских вратарей из КХЛ небогат, поэтому по этой позиции решение тренерского штаба сборной угадывалось. Иван Федотов в ЦСКА успешно выдерживает конкуренцию со шведом Рейдеборном (а то и переигрывает коллегу), Билялов — первый номер «Ак Барса». При этом Тимур очень хорош на кураже, великолепно себя чувствует в системе, выстроенной Дмитрием Квартальновым, однако у Билялова нет никакого опыта в матчах на международном уровне, а его единственная игра за сборную России и вовсе получилась провальной.

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Единственный вратарь в этой бригаде, давно находящийся в обойме национальной команды — это Александр Самонов. На рижском чемпионате мира он неплохо справлялся с ролью первого номера (до приезда Сергея Бобровского), однако нынешний сезон в КХЛ у Самонова совсем не задаётся. В СКА он плотно сидит за спиной надёжного шведа Ларса Юханссона, крохи игрового времени вынужден делить с молодыми Аскаровым и Николаевым, а в тех играх, когда выходит на лёд, показывает ужасную статистику — в среднем почти 4 пропущенные шайбы за матч и только 85,4% отражённых бросков.

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Однозначно, на вратарскую линию на КПК-2021 сборной России можно будет положиться меньше всего. И тут возникает вопрос: если уж лучших голкиперов на домашний этап Евротура всё равно было невозможно собрать (за неимением лучших), почему не пригласить на турнир, например, Антона Красоткина? Голкипер «Сибири» сыграл всего 12 матчей в регулярке (однако это на 5 игр больше, чем у Самонова за СКА), но у него лучший в лиге процент отражённых бросков, а по коэффициенту надёжности Красоткин входит в топ-5 в КХЛ.

Защитники

Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Войнов — главный российский пакмувер в КХЛ, Нестеров после возвращения из-за океана раскрылся как ассистент и занимает второе место в списке самых результативных защитников лиги с 29 (3+26) очками. Пожалуй, к вызову этих хоккеистов в сборную нет никаких вопросов.



Марченко и Яковлев — лидеры «Локомотива» и «Металлурга», Шарипзянов наиграл на майку национальной команды ещё в прошлом плей-офф, его самоотверженность, работоспособность и умение «магнитить» шайбу на себя точно должны помочь сборной России. Минулин раскрылся в «Магнитке» (прямо сейчас Артём — самый полезный хоккеист в КХЛ), там же прилично добавил его тёзка Земчёнок — однако он вызов в сборную не получил.



У Чистякова огромный потенциал, который Семёну не всегда дают реализовать в «Авангарде». Но решение Алексея Жамнова посмотреть на талантливого защитника с задатками универсала в сборной понятно и логично. Неудивительно и то, что новый наставник национальной команды пригласил на КПК 20-летнего Никишина — лидера обороны «Спартака». К тому же, Александра Жамнов давно и хорошо знает по личной работе в системе красно-белых. Никишин попал в состав уже на второй подряд этап Евротура — так же, как и 21-летний Телегин из «Трактора», прогрессирующий в команде из родного города.

Нападающие

Дмитрий Воронков, Артём Галимов (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский (все — «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Егор Коршков («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»)

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В нападении в этот раз сборная России обошлась без экспериментов, типа приглашения 16-летнего Мичкова, собрав самых опытных и звёздных (если так можно говорить) российских игроков КХЛ.



Связка Галиев — Шипачёв разрывает соперников за «Динамо», Кузьменко добавил осмысленности и стабильности в свою игру и проводит лучший сезон в карьере, Грицюк прогрессирует в «Авангарде», Толчинский — ведущий форвард «ястребов» с российским паспортом, несмотря на преследующие травмы. Гусева возвращали, чтобы он играл за сборную (хоть у Никиты пока есть проблемы с обратной адаптацией), Кадейкин не так ярок, как на старте сезона, но очень хорош даже в тонущем «Салавате», Григоренко и Плотников — ребята с большим опытом, прибавляющие по ходу сезона в ЦСКА.

Но всё же по выбору нападающих есть вопросы. Где, например, Бурдасов, прекрасно играющий в СКА вместе с Кузьменко? Где третий снайпер КХЛ Тертышный? Может быть, Никита и не показал себя на финском этапе Евротура, куда ездил экспериментальный состав. Так может, он проявил бы себя с более опытными партнёрами?

При этом из «Трактора» на КПК едет Владимир Ткачёв, проводящий очень неоднозначный сезон. Из «Авангард» на турнир едет новичок-старичок Кирилл Семёнов. Это проверенный выбор клуба, но в сборной у Семёнова ранее ничего не получалось. К тому же, он полсезона провёл в АХЛ и в запасе «Торонто». Не логичнее бы было вызвать на позицию центрфорварда на КПК кого-то из дуэта лучших бомбардиров «Локомотива» — Алексеев — Красковский?



Нет Рашевского, нет набравшего форму Жафярова, зато есть тяжёлый Коршков, недополучившие игровую практику в СКА Марченко с Морозовым, а также целая батарея форвардов из ЦСКА. И если с присутствием Григоренко и Плотникова можно согласиться, то вызов Карнаухова (похоже, любимчика всех тренеров сборной России) и Слепышева вызывает вопросы.



Откровенно чекерского звена в национальной команде, судя по составу, не предвидится, так что особого смысла в приглашении Карнаухова нет. Слепышев же — хоккеист опытный, но в этом сезоне он лишь пятый бомбардир ЦСКА. И, кстати, если говорить об игроках московских армейцев — где Окулов в сборной? Константин, даже не смотря на лёгкое поддушивание со стороны Сергея Фёдорова — лучший нападающий-бомбардир ЦСКА в этом сезоне.