Топ-легионера КХЛ вывели из состава «Салавата». Это пошло клубу на пользу

Теэму Хартикайнен получает огромные деньги, но в последнее время их не отрабатывает.

Финский нападающий Теэму Хартикайнен – любимец уфимской публики и, несомненно, один из лучших легионеров в истории КХЛ. Всю свою карьеру в лиге Харти или Босс, как называют форварда болельщики, посвятил одной команде. В столице Башкортостана хоккеист выступает начиная с сезона-2013/2014. Солидно, согласитесь.

Хартикайнен – самый высокооплачиваемый хоккеист «Салавата». Ежегодное жалование Теэму составляет 90 млн руб. В эпоху жёсткого потолка зарплат это гигантская часть общей платёжки, которую, безусловно, нужно отрабатывать. По сути, в Уфе вынуждены недоплачивать другим игрокам, выплачивая большие зарплаты легионерам.

Именно иностранцы, включая Хартикайнена, должны по большей степени приносить результат. Но что мы видим в последних матчах? Топ-легионер КХЛ резко сдал, что моментально ударило по результатам команды.

Достаточно, к примеру, сопоставить очки одного из ведущих форвардов Уфы после такого же количества игр в сравнении с прошлым сезоном: прошлый «-43», нынешний «-19». Итого «-24». Кроме того Теэму наравне с защитником Ларсеном – худший игрок «Салавата» по показателю полезности «-4».

Разумеется, такое положение дел не может устраивать ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни болельщиков. В результате было принято решение вывести форварда из состава на сегодняшний матч с «Адмиралом». Теэму откровенно в плохой форме, а очередная слабая игра с московским «Динамо» стала последней каплей.

Получается, что отсутствие Харти пошло «Салавату» на пользу. Юлаевцы во второй раз за неделю оказались сильнее аутсайдера Восточной конференции, выиграв со счётом 4:2. Проснулись другие финны – смогли отличиться Маннинен (1+1) и Гранлунд (1+1). Маркус и вовсе забросил красивейшую шайбу после паса Сакари через всю площадку.

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«Почему отсутствовал Хартикайнен? У него непростая осень, было много перестановок, искали сочетания. Он скоро вернётся, сегодня другими делами занимался. Сегодня тренировался. Находимся в работе. Всё обсуждаем. Думаю, что Хартикайнен вернётся ещё сильнее.

Мне сложно самому ответить, нужен ли Хартикайнену профессиональный психолог, чтобы решить свои проблемы. Всё зависит от человека, от его индивидуального подхода ко всему.

Маннинен отлично действует, он хороший центр, который играет в две стороны. Мы видели, как здорово в центре взаимодействует Сакари.

Не думаю, что существует вариант обмена Хартикайнена. Он важная фигура команды и всего клуба, полезен в раздевалке», — говорил на пресс-конференции главный тренер уфимцев Томи Лямся, которого буквально завалили вопросами про Хартикайнена.

Волею календаря «Салавату Юлаеву» играть два матча за два дня. Уже завтра уфимцы примут крепкую и бегущую команду Андрея Назарова, которая готова навязать борьбу и забрать очки даже у клубов с огромными бюджетами. Посмотрим, вернут ли в состав хозяев Теэму Хартикайнена или же воспитательные меры продолжатся.