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«Вашингтон» обыграл «Анахайм» по буллитам, Овечкин набрал 2 очка и забил буллит, видео шикарной передачи Овечкина

Овечкин — щедрый король! Переписал ещё один рекорд, а затем променял гол на шикарный пас
Лев Лукин
Овечкин оформил ассистентский дубль
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К ассистентскому дублю Александр добавил забитый буллит и помог «Вашингтону» впервые в сезоне победить не в основное время.

Один из лидеров регулярки НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» после победы над «Коламбусом» продолжил домашнюю серию игрой с «Анахаймом». В недавнем гостевом матче в Калифорнии «столичные» потерпели обидное поражение в овертайме и потому наверняка имели дополнительные реваншистские настроения.

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«Кэпиталз» удалось открыть счёт в матче на 14-й минуте первого периода: Том Уилсон забросил свою сотую шайбу в карьере НХЛ, а в красивой комбинации поучаствовали Джастин Шульц и Александр Овечкин.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Великолепный капитан «Вашингтона» набрал уже 40-е очко в этом сезоне, причём сделал это за наименьшее количество матчей со старта регулярки в карьере. Ови продолжает переписывать все личные рекорды в 36 лет, фантастика.

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Но развить успех «Вашингтону» не удалось, а во втором периоде «Анахайм» полноценно ввязался в драку. «Утки» сравняли счёт уже на 9-й секунде второго периода, потом пропустили красивейшую шайбу после трёхходовки Оши-Эллер-Хагелин, но затем забили 2 гола в течении двух минут и впервые в матче вышли вперёд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Уилсон (Шульц, Овечкин) – 13:34' (5x5)   1:1 Мэнсон (Милано, Зеграс) – 20:09' (5x5)   2:1 Хагелин (Эллер, Оши) – 23:58' (5x5)   2:2 Милано (Зеграс, Ракелль) – 33:35' (5x5)   2:3 Леттьери (Фаулер, Терри) – 35:29' (5x5)   3:3 Карлсон (Овечкин) – 39:39' (5x5)   4:3 Карлсон – 65:00' (ПБ)

«Анахайм» должен был уходить на перерыв, ведя в счёте, но грубая ошибка вернула «Вашингтон» в игру. Джош Мэнсон растерялся под прессингом и буквально подарил шайбу Овечкину, тот мог бросать сам из убойной позиции, но в очередной раз показал, что его внутреннее эго, несмотря на грандиозную личную цель, не бежит вперёд командных интересов: щедрый король «столичных» нашёл лучшее продолжение атаки, променяв верную возможность забить гол на шикарный пас на Карлсона, и американский защитник оформил 3:3.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В третьем периоде было немного опасных моментов, команды явно уделили внимание тому, чтобы построже сыграть в обороне. Впрочем, однажды игроки «Анахайма» вновь подарили на ровном месте шайбу Овечкину, тот хлёстко бросил с разворота, но шайба просвистела в сантиметрах от штанги ворот Гибсона.

Матч докатился до овертайма, который получился на удивление пресным и прошёл почти без моментов, и в результате судьбу дополнительного очка в этой встрече пришлось выяснять в серии буллитов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В ней зрители «Кэпитал Уан-Арены» увидели пять заброшенных шайб, три из которых на счету игроков «Вашингтона»: Спронг, Овечкин и Карлсон реализовали свои попытки и оформили для «столичных» первую победу за пределами основного времени в этом сезоне.

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