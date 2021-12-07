Овечкин — щедрый король! Переписал ещё один рекорд, а затем променял гол на шикарный пас

Один из лидеров регулярки НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» после победы над «Коламбусом» продолжил домашнюю серию игрой с «Анахаймом». В недавнем гостевом матче в Калифорнии «столичные» потерпели обидное поражение в овертайме и потому наверняка имели дополнительные реваншистские настроения.
«Кэпиталз» удалось открыть счёт в матче на 14-й минуте первого периода: Том Уилсон забросил свою сотую шайбу в карьере НХЛ, а в красивой комбинации поучаствовали Джастин Шульц и Александр Овечкин.
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Великолепный капитан «Вашингтона» набрал уже 40-е очко в этом сезоне, причём сделал это за наименьшее количество матчей со старта регулярки в карьере. Ови продолжает переписывать все личные рекорды в 36 лет, фантастика.
Но развить успех «Вашингтону» не удалось, а во втором периоде «Анахайм» полноценно ввязался в драку. «Утки» сравняли счёт уже на 9-й секунде второго периода, потом пропустили красивейшую шайбу после трёхходовки Оши-Эллер-Хагелин, но затем забили 2 гола в течении двух минут и впервые в матче вышли вперёд.
«Анахайм» должен был уходить на перерыв, ведя в счёте, но грубая ошибка вернула «Вашингтон» в игру. Джош Мэнсон растерялся под прессингом и буквально подарил шайбу Овечкину, тот мог бросать сам из убойной позиции, но в очередной раз показал, что его внутреннее эго, несмотря на грандиозную личную цель, не бежит вперёд командных интересов: щедрый король «столичных» нашёл лучшее продолжение атаки, променяв верную возможность забить гол на шикарный пас на Карлсона, и американский защитник оформил 3:3.
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В третьем периоде было немного опасных моментов, команды явно уделили внимание тому, чтобы построже сыграть в обороне. Впрочем, однажды игроки «Анахайма» вновь подарили на ровном месте шайбу Овечкину, тот хлёстко бросил с разворота, но шайба просвистела в сантиметрах от штанги ворот Гибсона.
Матч докатился до овертайма, который получился на удивление пресным и прошёл почти без моментов, и в результате судьбу дополнительного очка в этой встрече пришлось выяснять в серии буллитов.
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В ней зрители «Кэпитал Уан-Арены» увидели пять заброшенных шайб, три из которых на счету игроков «Вашингтона»: Спронг, Овечкин и Карлсон реализовали свои попытки и оформили для «столичных» первую победу за пределами основного времени в этом сезоне.
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