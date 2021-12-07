«Шестёркин – новый Лундквист? Он лучший игрок «Рейнджерс», но так говорить рано»

«Рейнджерс» выходят из процесса перестройки и превращаются в реальную силу в НХЛ. У них есть Панарин, Шестёркин и Фокс, есть Зибанеджад и Крайдер, бьют копытом молодые таланты. Они находятся в отличной форме и выдали один из лучших стартов в истории команды. Российские игроки являются важной частью успехов клуба, о них «Чемпионат» поговорил с обозревателем Lohud Винсом Меркольяно.

«Когда Панарин на кураже, он становится движущей силой «Рейнджерс»

— В начале сезона многие в России активно критиковали игру Артемия Панарина. Как воспринимались его действия за океаном и насколько довольны его игрой сейчас, ведь он всё равно лучший бомбардир команды?

— В последние пару недель он стал играть намного лучше. Он – лучший игрок «Рейнджерс», все оценивают его по высокому стандарту, который он задал в первом сезоне здесь. Даже в начале сезона он набирал в среднем по очку за игру, но не был таким динамичным и стабильным, как раньше, однако в последнее время он прибавил.

Отдавать передачи – в его инстинктах, он – невероятный распасовщик, один из лучших в мире, но «Рейнджерс» хотят, чтобы он больше бросал, был чуть более агрессивным, потому что бросок у него тоже великолепный. Несколько недель назад он говорил о том, как старается чаще выходить на позицию для броска, играть ближе к воротам, и в последнее время это стало приносить ему голы. Его видение площадки и способности плеймейкера проявляют его лучшие качества, но теперь он стал больше бросать.

Когда он на кураже, поймал свою игру, то становится движущей силой «Рейнджерс». Они отлично смотрятся со Строумом, и у «Рейнджерс» есть возможность составить второе ударное звено с Зибанеджадом и Крайдером.

— Сильно ли изменилась игра Панарина при Галлане, есть ли у Артемия полная свобода действий?

— По большей части да, у него полная свобода действий. Панарин никогда не считался сильным игроком в обороне, но мне кажется, сейчас он старается быть более настырным и агрессивным в форчеке, стал оказывать больше давления на соперника. Конечно, он не будет раздавать хиты направо и налево, но смекалка и умение читать игру помогает ему отбирать шайбу. Думаю, в этом году тренер просит от него и этого.

Лучшим нападающим команды в этом сезоне можно назвать либо Панарина, либо Крайдера. «Рейнджерс» проводят великолепный чемпионат, вряд ли сейчас найдётся много желающих критиковать игру Панарина.

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— Система Галлана где-то бьёт по статистике Панарина, но идёт на пользу всей команде? «Рейнджерс» перестали зависеть от одного звена.

— Изначально, когда Панарин только приехал в «Рейнджерс», по плану он должен был играть с Зибанеджадом, но эту связку быстро разбили. В клубе считают, что так команда выглядит сильнее, это добавляет глубины атаки. Соперникам теперь надо беспокоиться не за одно, а за два звена.

— Что думаете о ситуации с Маршаном, будет ли продолжение истории в следующем матче «Рейнджерс» с «Бостоном»?

— Ну, Панарин – не драчун, вряд ли он будет драться. У «Рейнджерс» всегда были проблемы с Маршаном, такой уж он игрок, старается забраться под кожу соперникам. Не уверен, что это что-то личное, думаю, Маршан то же самое делает со всеми соперниками. Это часть его игры, он хочет тебя разозлить и вывести из равновесия.

— Что в первую очередь удалось изменить Жерару Галлану в сравнении с Дэвидом Куинном, что под его руководством команда смогла добиться одного из лучших стартов в истории клуба? Или это просто естественный прогресс перестраивающейся команды?

— Думаю, и то, и другое. Команда очень молодая, но с каждым годом становится более зрелой и опытной, ребята вроде Какко и Шестёркина с каждым годом всё больше расцветают. Но и Галлан делает отличную работу. Куинн всегда старался держать руку на пульсе, лично контролировать игроков, а Галлан в этом плане более либеральный, особо не беспокоит игроков. Мне кажется, это идёт на пользу лидерским качествам ребят, тренеры доверяют им, позволяют самим учить молодёжь, как правильно всё делать. С Галланом команда стала более раскованной, у ребят появилось больше свободы. Он не так часто разговаривает с игроками, они стали меньше разбирать видео, тренировки стали короче. Галлан даёт ребятам больше личного пространства, и им это нравится.

Стиль игры Галлана и Куинна похож – Галлан просит играть попроще, всё на ворота, идти в борьбу, показывать силовой хоккей. Но у Галлана как у бывшего игрока НХЛ и более опытного тренера лучше получается донести это до игроков. Если раньше команда могла пытаться сыграть излишне красиво, то теперь у неё лучше получается выполнять базовые вещи – больше бросать, доставлять шайбу глубоко в зону, чаще идти в силовую, лучше обороняться.

«Шестёркин – новый Лундквист? Он лучший игрок «Рейнджерс», но так говорить рано»

— Шестёркин сказал, что ему тяжело играть в «Рейнджерс» после Лундквиста, потому что он задал планку, ниже которой нельзя опускаться. Но ведь совсем незаметно, что Шестёркину тяжело?

— Согласен, кажется, что ему всё даётся легко. Меня многое в нём впечатляет. Он очень хорошо играет с тех самых пор, как приехал в Нью-Йорк. У него не было никаких сложностей начального периода, не потребовалось много времени, чтобы разобраться в североамериканской игре.

Первое, что бросается в глаза – он всегда выглядит спокойным и собранным, никогда не паникует, и это идёт ему на пользу. Пару недель назад был отрезок, когда он был лидером НХЛ по проценту отражённых бросков при равном счёте. Это говорит о его надёжности в равных матчах. На мой взгляд, Шестёркин в этом сезоне – лучший игрок команды.

— Игорь Шестёркин уже стал мессией и новым Лундквистом для «Рейнджерс»?

— Наверное, ещё рановато так говорить, он ещё ни разу не проводил полноценный сезон. Но это невероятно, что у «Рейнджерс» на протяжении 15 лет был лучший вратарь мира в лице Лундквиста, и теперь пришёл Шестёркин. Болельщики «Рейнджерс» разбалованы тем, что на место одного великолепного вратаря пришёл сразу другой. Игорь здорово начал карьеру в НХЛ, но думаю, он и сам бы сказал, что у него впереди ещё долгий путь, прежде чем его можно будет сравнивать с Лундквистом.

— Кто круче – Сорокин или Шестёркин?

— Я бы сказал Шестёркин, но я не так много матчей «Айлендерс» смотрю, а за игрой Шестёркина наблюдаю каждый день. Шестёркин в «Рейнджерс» играет очень много – он провёл 16 из 21 матча в этом сезоне, в то время как Сорокин делит игровое время с Варламовым и ещё не провёл так много игр. На данный момент Шестёркин более состоявшийся игрок, добился больше успехов. Сорокин тоже очень хорош, но пока Шестёркин впереди.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— Александр Георгиев проводит абсолютно худший сезон в своей карьере, вчистую проиграв конкуренцию Игорю Шестёркину и не справляясь даже с ролью резервного голкипера. Что с ним произошло?

— Это хороший вопрос, думаю, «Рейнджерс» задаются тем же вопросом. Пару сезонов назад, до ковида Георгиев играл много и очень хорошо. С тех пор его стали задействовать не так часто, и кажется, он с этим справляется не лучшим образом. В среднем он играет раз в 10 дней, потерял ритм, кажется «заржавелым» и в этом сезоне испытывает проблемы.

Мне кажется, дело уже в психологии. Когда он играл много, то играл хорошо. Но Галлан говорит, что играть будет Шестёркин, потому что очевидно, что он лучше. Не знаю, что клуб будет делать с Георгиевым, думаю, он всё равно будет периодически играть. Скоро спаренные матчи, Александр должен получить один из них, для него это шанс реабилитироваться. Но если он проведёт ещё один плохой матч, «Рейнджерс» могут вызвать другого вратаря на роль запасного.

— То есть Георгиева могут отправить в АХЛ?

— Для отправки в АХЛ он должен пройти драфт отказов, это риск потерять его без компенсации. Не думаю, что клуб хочет выставлять его на драфт отказов, но если он продолжит плохо играть, возможно, у них не останется других вариантов. Он точно не доволен тем своей игрой и ролью в команде.

Разговор состоялся перед матчем «Рейнджерс» с «Сан-Хосе», в котором Шестёркин получил травму, и в бой бросили Георгиева. Он справился великолепно, отстоял счёт 1:0, в следующем матче с «Чикаго» добился ещё одной победы (3:2). Кажется, Александр на 100% использовал шанс прийти в себя и поймать игровой ритм. Теперь надо развивать успех.

«Рейнджерс» были бы сильнее с Бучневичем, но это вопрос финансов»

— Я не совсем поняла, зачем «Рейнджерс» расстались с Бучневичем, ведь это сильный игрок. Команде его не хватает или она безболезненно пережила его уход?

— Ребята в команде точно по нему скучают, они любили Буча. «Рейнджерс» пошли на этот обмен не потому, что считали, что это сделает команду сильнее. Думаю, они бы даже признали, что стали слабее после ухода Бучневича. Тут проблема в том, что в этом году у них достаточно места под потолком зарплат, но в следующем практически не будет. Они недавно подписали новые контракты с Микой, Фоксом и Шестёркиным, скоро надо продлевать Какко – в составе много ребят, на которых придётся раскошелиться. Клуб знал, что не сможет сохранить Бучневича после этого сезона. Так что это решение было продиктовано финансовой стороной дела. Сейчас они пытаются найти правого нападающего в топ-6. В звено к Зибанеджаду поставили Какко, это помогло, но если бы в составе был Бучневич, они были бы ещё сильнее.

— В чем видите причины неудач Кравцова? Он хорошо играет в России, а в НХЛ уже две попытки провалил, это вопрос отношения к делу?

— Думаю, виноваты обе стороны, и «Рейнджерс» где-то напортачили, и Кравцов. Если бы он поехал в АХЛ в этом сезоне, то уверен, что быстро бы вернулся в основу. Если бы он поехал туда и доказал бы своей игрой, его бы достаточно быстро подняли обратно.

С другой стороны я знаю, что Кравцов считал, что «Рейнджерс» намекали ему, что в этом году он будет в основе. Понимаю его разочарование, когда его отправили в АХЛ. «Рейнджерс» должны были предвидеть это, ведь раньше дела тоже шли не так гладко. Пару лет назад он тоже был расстроен отправкой в АХЛ, тогда он вернулся в Россию в первый раз. Думаю, «Рейнджерс» допустили ошибку, не оставив его в основе. Но и Кравцов допустил ошибку, отказавшись ненадолго съездить в АХЛ. Думаю, в «Рейнджерс» посчитали, что Кравцов хочет идти по пути наименьшего сопротивления. Сейчас обе стороны разочарованы друг в друге.

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«Овечкин невероятен. Может, уже не такой быстрый и крутой, но один из лучших в НХЛ»

— Каждый день в НХЛ кто-то попадает в ковид-протокол, кажется, что шансы на Олимпиаду тают. Уже можно паниковать по этому поводу?

— Не сказал бы, что пора паниковать, но есть шанс, что Олимпиаду отменят или что игроки НХЛ туда не поедут. Такая возможность есть. Знаю, что игроки очень хотят там сыграть, но думаю, в то же время боятся, что что-то пойдёт не так, если они заразятся. Слышал, придётся сидеть в Китае три недели, если сдашь положительный тест, а это помешает сезону НХЛ. К сожалению, тут много рисков, поэтому случится может всё, что угодно. Не удивлюсь, если игроки НХЛ не поедут. На данный момент Олимпиада по-прежнему в планах, но всё может измениться в любой момент.

— Овечкин в 36 лет остаётся одним из лучших снайперов сезона, это удивительно!

— Да, Овечкин невероятен. Смотреть за его игрой – одно удовольствие, поражаешься, что в 36 лет он продолжает забивать в таком же высоком темпе. Он остаётся одним из лучших игроков НХЛ, даже учитывая его возраст. «Рейнджерс» он всегда доставляет немало проблем. Может, он уже не такой быстрый и крутой, как раньше, но он всё равно ещё очень хорош, один из лучших игроков НХЛ.



— Побьёт он рекорд?

— А сколько ему голов осталось, около 150? Придётся сыграть ещё четыре-пять сезонов. Если он проведёт все пять лет по контракту, полагаю, рекорд возможен. Но никто не знает, когда он начнёт стареть. Прямо сейчас он играет хорошо, но сможет ли он играть так же через три-четыре года? Это тяжело предсказать.

Если он действительно хочет догнать Гретцки, и раз он подписался на пять лет, рекорд кажется в пределах досягаемости. Он может это сделать, особенно если судить по тому, сколько он забивает сейчас.