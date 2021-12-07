В НХЛ уволили тренера, над которым шутили СМИ. Последняя капля — брошенный фанатом свитер

В последние годы в НХЛ принято считать, что в лиге нет команды хуже, чем «Баффало». Скорее всего, так и есть – пусть «клинки» и не открывают церемонию драфта каждый год (здесь, конечно, нужно учитывать и лотерею), как, например, на протяжении трёх лет подряд с 2010 по 2012 год делал «Эдмонтон», но уже девять лет неизменно выбирают в первой десятке, а до плей-офф и вовсе не добираются с сезона-2010/2011. Но от «Сэйбрз», по большому счёту, никто ничего и не ждёт – за последнее десятилетие все уже привыкли к той безнадёге, которая происходит с командой из штата Нью-Йорк. Кто бы там ни играл – будь то взятые на драфте топовые проспекты вроде Айкела, Далина и Райнхарта или же ведущие игроки других команд, какими были Скиннер, Окпосо и Эвандер Кейн, – результат всегда один. И это уже никого не удивляет.

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Но, как кажется, даже это не так плохо, как провалы команды, амбиции и возможности которой не предполагают постоянного прозябания на дне. И к таким командам вполне можно отнести «Ванкувер». Ведь как ещё назвать увольнение генменеджера, при котором «Кэнакс» выиграли два Президентских трофея, вышли в финал Кубка Стэнли впервые со времён легендарного постсезона Павла Буре в 1994-м, а в 2014-м впервые за пять лет не смогли занять первое место в своём дивизионе и выйти в плей-офф? Только проявлением амбиций (или немного по-другому, но для статьи такие слова не подойдут).

Именно тогда полетела голова Майка Гиллиса, и вскоре ему на смену пришёл Джим Беннинг, за плечами которого был опыт ассистента генерального менеджера в «Бостоне». И если владельцы «косаток» полагали, что он справится со своими обязанностями лучше, чем это делал Гиллис, то… Мягко говоря, в Британской Колумбии немного просчитались с прогнозами. В первом сезоне Беннинга «Ванкувер» проиграл «Калгари» в первом раунде Кубка Стэнли, а затем на несколько лет забыл, что такое плей-офф.

При этом в клубе всегда оставались те, вокруг кого можно было строить команду – пока в «Кэнакс» были легендарные братья Седины, рядом с ними имели возможность расти три талантливых хоккеиста, выбранных в первых раундах с 2013 по 2015 год – Бо Хорват, Джейк Виртанен и Брок Бёзер. Однако никто из них так и не стал игроком крупного калибра – Хорват перестал прогрессировать после получения капитанской нашивки в 2019-м, Бёзер, учитывая его высокую зарплату ($ 5,875 млн), приближающийся к концу контракт и маленькое количество свободного места под потолком «Кэнакс», является одним из кандидатов на обмен, а Виртанен… впрочем, вы и сами знаете.

Уже после ухода шведских братьев в клубе появился Джей Ти Миллер, и к нему, пожалуй, из полевых игроков «косаток» сейчас меньше всего вопросов. Он выступает гораздо стабильнее остальных одноклубников и порой выдаёт что-то из рода фантастики. Например, этот гол «Оттаве», который наверняка прогремел бы на весь мир, если бы Миллера звали, скажем, Коннор.

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Ну а в нынешнем сезоне совсем потерялся Элиас Петтерссон, который должен был стать для «Ванкувера» если не кем-то вроде Сединов, то хотя бы игроком уровня Маркуса Нэслунда, что тоже очень солидно. Но молодой швед по ходу текущей регулярки не то что не является лидером команды – уже бывший тренер Трэвис Грин опустил его в третье звено и сократил игровое время Элиаса до рекордного для него минимума. Однако Петтерссону, конечно же, ещё не поздно вырасти в элитного хоккеиста.

Сам же Грин, который возглавлял «Кэнакс» с 2017 года, на фоне ужасных результатов (всего один выход в плей-офф, последнее место в Канадском дивизионе в прошлом сезоне и промежуточное последнее место в Тихоокеанском дивизионе в этой регулярке) наряду с Беннингом стал главным объектом критики со стороны болельщиков и СМИ. Журналисты даже не стеснялись подшучивать над наставником «косаток»: «Ярослав Галак – стартовый голкипер «Ванкувера» в сегодняшнем матче. Трэвис Грин – стартовый тренер», — иронизировал перед недавней игрой с «Бостоном» репортёр Sportsnet Иэн Макинтайр, который освещает жизнь команды с 1991 года.

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Но, несмотря на очевидные для всех проблемы, владельцы «Кэнакс» не торопились предпринимать что-либо для исправления ситуации. Четверть сезона их не смущали постоянно появляющиеся и на домашних, и на гостевых матчах плакаты с требованием уволить Беннинга и Грина, оглушительный свист в конце каждого проигранного матча на «Роджерс-Арене» и просто ужасающие показатели команды. Чего стоит одна игра в меньшинстве – за первые 22 матча спецбригады «Ванкувера» позволили соперникам, разыгрывающим лишнего, отличиться 26 раз, а после 25 игр их надёжность составляла 64,6% — худший результат в истории НХЛ.

Показательной в этом плане получилась встреча с «Питтсбургом» — сразу три игрока «косаток» удалились в течение 49 (!) секунд, позволив «пингвинам» дважды реализовать большинство и обеспечить победу. В концовке матча с трибун на лёд прилетел свитер «Кэнакс», и в совокупности это, пожалуй, стало последней каплей и наконец-то заставило высшее руководство клуба действовать.

К облегчению болельщиков, Беннинг и Грин, а также их помощники были освобождены от своих должностей. Исполнять обязанности генменеджера временно будет Стэн Смил – легенда клуба и первый игрок в истории «Ванкувера», чей номер был выведен из обращения. Однако уже прошла информация, что клуб хочет пригласить Марка Бержевена, недавно покинувшего «Монреаль».

На место главного тренера был приглашён опытный Брюс Будро – человек, который на протяжении пяти лет тренировал Александра Овечкина в «Вашингтоне» и выиграл награду лучшему тренеру НХЛ в 2008 году. Том самом, когда Александр Великий собрал целую россыпь личных наград. Будро должен был войти в тренерский штаб сборной Канады на Кубке Первого канала, но отказаться от возвращения в НХЛ он не смог.

В первом же матче под его руководством «Кэнакс» всухую (впервые в сезоне) в родных стенах обыграли «Лос-Анджелес», а болельщики встретили победу команды стоячими овациями. Говорить о каком-то прогрессе пока, естественно, рано. Но вполне возможно, что скоро дела в «Ванкувере» начнут налаживаться. По крайней мере, на некоторое время там станет поспокойнее.