ЦСКА побеждает в овертаймах без вратаря. Этот трюк опасен в НХЛ, но срабатывает в России

Вчера Сергей Фёдоров снова удивил всех своей смелостью — ЦСКА довёл до овертайма игру с «Динамо», и через минуту после старта овертайма он снял вратаря, что привело к победной шайбе. Тренер-новичок был невероятно критикуем на старте сезона, когда никто не понимал, за счёт чего ЦСКА собирается побеждать — сейчас он и игру команде наладил, и стал почти что новатором для КХЛ.

Как у ЦСКА так получается и почему до Фёдорова никто до этого не додумывался? Давайте разбираться.

Начнём с того, что в НХЛ такая смена вратаря во время овертайма фактически запрещена. Правила лиги гласят: если команда снимет голкипера в ОТ и получит гол в пустые ворота, то лишится очка, заработанного за ничью в основное время. Из-за обычной плотности энхаэловской таблицы с её двухочковой системой желающих находится мало.

Правило было введено в 1998-м, когда лига изменила формат овертаймов — они стали играться в формате «4 на 4». Помимо этого, за поражение в овертайме стали давать одно очко, так называемый loser point, который сейчас критикуется многими американскими болельщиками. Тогда ещё существовали ничьи и, чтобы заработать один балл, надо было сохранить счёт в овертайме.

В лиге сразу поняли, что при снятии голкипера в новом формате команда может получить полноценное большинство «5 на 4» (конечно же, более удобное для реализации, чем «6 на 5»), рискнуть, при этом не потеряв уже полученное очко. Поэтому одновременно с сокращением игроков на льду НХЛ фактически запретила снимать вратаря в ОТ, кроме стандартного случая отложенного штрафа.

Но, конечно, такие прецеденты в истории лиги всё равно были. Например, в апреле 2000-го «Ванкувер» бился за последнюю строчку в плей-офф — для этого в предпоследнем матче сезона надо было побеждать «Эдмонтон», иначе «Кэнакс» теряли даже теоретические шансы. Буллитов тогда не было, и при счёте 4:4 тренер Марк Кроуфорд снял вратаря — безуспешно. «Эдмонтон» забил, а рискующий «Ванкувер» потерял заработанный балл.

Марк Кроуфорд в «Ванкувере» Фото: Dave Sandford/Getty Images

Через три года такой же трюк проделал босс «Лос-Анджелеса» Энди Мюррей — на этот раз уже за шесть матчей до конца регулярки в матче с «Коламбусом», когда шансы на плей-офф были уже совсем никакими, но для сохранения хоть какой-то вероятности нужна была только победа. И опять не получилось — даже с учётом того, что «короли» перед пропущенным голом играли в большинстве.

В современной лиге с буллитными сериями уже гораздо меньше смысла делать подобное. Пару лет назад при равенстве очков смотрели на победы без учёта буллитов (так называемый ROW), поэтому имело смысл биться за выигрыш в овертайме, а не в серии бросков. Однако в последнее время НХЛ сделала важнее количество побед в основное время.

В КХЛ такой прецедент уже был. Дмитрий Фёдоров в своем телеграм-канале указывает, что в ноябре 2017-го главный тренер «Барыса» Евгений Корешков был первым, кому удалось снять вратаря и после этого забить гол. Тогда команда из Астаны играла с «Витязем», вместо вратаря вышел Мартен Сен-Пьер — для реализации лишнего потребовалось лишь 14 секунд.

«Это домашняя заготовка, мы заранее её планировали, игроки были готовы. Это сработало. Больше скажу, мы отрабатывали это на тренировке», — прокомментировал свой ход Корешков на пресс-конференции. Потом босс «Барыса» повторил трюк в игре с «Авангардом», но он оказался безрезультатным. А через месяц Корешкова уволили из-за плохих результатов — масштабировать опыт на весь сезон не вышло.

Однако легенда «Магнитки» вошёл в тренерский штаб Игоря Никитина в ЦСКА, оставшись в нём и после увольнения тренера-чемпиона. Сергей Фёдоров сразу же рассказал, кто предложил эту идею: «На протяжении нескольких матчей мы разговаривали с Евгением Корешковым о его опыте, когда он был главным в «Барысе». Решение, возможно, было плюс-минус спонтанным, но мы в тренерском штабе его проговаривали, поэтому решили попробовать».

Евгений Корешков и Сергей Фёдоров Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

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Давайте разберём все три попытки Фёдорова. В ноябрьской игре с «Динамо» сценарий был таким — после вбрасывания армейцы вернулись в свою зону, потом трио Гилмор, Окулов и Слепышев закрепилось в зоне. Буквально через пару секунд после того, как ЦСКА встал в зоне, у армейцев вышел Лукас Валльмарк, который поехал закрывать вратаря на пятаке, пока другие пасовались. Именно швед создал самый опасный момент — хотя ЦСКА рискнул, команда играла очень осторожно и сильно дорожила шайбой, ища лучший вариант для атаки.

В игре с «Локо» Фёдоров сделал это дважды. В первый раз он снова не стал ждать, пока соперник подсядет — между входом в зону и сменой вратаря прошло лишь 12 секунд. Четвёртым снова вышел игрок под «копку на пятаке» — вместо Валльмарка Плотников. С пустыми воротами ЦСКА отыграл лишь 30 секунд — после броска Слепышева команда Фёдорова вернулась к стандартной расстановке. Лишь через две минуты ЦСКА снова вышел в таком же варианте — на этот раз успешно, раскатав комбинацию так, как будто это обычное большинство.

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В игре с «Динамо» всё было примерно так же: стандартная тройка для овертайма, четвёртым вышел Плотников — особых комбинаций здесь нет, четвёрка выходит как под большинство (возможно, особо придумывать ничего и не надо). При этом штаб ЦСКА не стал долго ждать — Федотов поехал на смену уже через шесть секунд после того, как армейцы закрепились в зоне. Фёдоров решил не ждать, пока «Динамо» наестся — и расчёт оказался верным.

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Такой ход от ЦСКА — двойственная вещь. С одной стороны, это смелый шаг, и весь тренерский штаб получает плюс за то, что нашёл такую лазейку в правилах. Но при нынешнем формате овертаймов игра «4 на 3» даёт слишком большое преимущество — тот же Алексей Кудашов сказал, что втроём шайбу отобрать крайне сложно.

При этом в правилах КХЛ вообще ничего не говорится о том, могут ли команды снимать вратаря в овертайме или нет. Правила ИИХФ, на которые ориентируется лига, отдельным пунктом указывают, что могут (можете найти сами — пункт 84.2). Возможно, успешное использование дырки в правилах заставит и международную федерацию изменить правила — всё-таки там в формате «3 на 3» играются и овертаймы в плей-офф.

И на пресс-конференции Сергея Фёдорова уже спросили, получится ли такое в овертайме с Канадой: «Если немножко помечтать, думаю, что реально. Просто я не знаю, сколько было времени на подготовку команды и нужен ли был тренерскому штабу этот момент. [...] Определённый контроль шайбы должен быть в зоне. Здесь ещё не все мысли скомпонованы, над этим надо работать. Наверное, можно добавить, что я не сторонник буллитов».

Возможно, так надо было рисковать ещё в четвертьфинале ЧМ с Канадой — хотя сразу после поражения мы узнали от Антона Слепышева, что никаких комбинаций в овертайме «3 на 3» нет. Иронично, что тогда это сказал именно игрок ЦСКА.