В СКА подрастает отличный российский защитник. «Тампа» не просто так выбрала Пыленкова

Даниил получает не так много игрового времени в Санкт-Петербурге, но его потенциал от этого не становится менее заметным.

Наверняка вы ещё не забыли об обмене с участием СКА и «Витязя», который произошёл в середине июня. Ведь он получился достаточно громким – тогда в Подольск отправился Виктор Антипин, который, пусть и был игроком основной обоймы петербуржцев, не смог стать лидером их обороны, а также вернулся Миро Аалтонен, в определённый момент переставший попадать в заявку на матчи и полностью пропустивший последний плей-офф. В Северную столицу, в свою очередь, переехали сразу четыре игрока – это защитники Юрий Паутов и Даниил Пыленков, а также форварды Данила Моисеев и Захар Бардаков.

Многие скажут, что СКА попросту обокрал «Витязь», и в целом будут правы – подольчане получили только двух, пусть и нужных им (но ненужных Петербургу) игроков, в то время как сами отдали сразу четверых хоккеистов основного состава, трое из которых ещё очень молоды и не раскрыли всего потенциала. Пыленков и Паутов были постоянными игроками второй пары обороны «витязей» (если опираться на среднее игровое время), Моисеев в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром подмосковного клуба среди россиян, а Бардаков, заявивший о себе на МЧМ-2021, к концу регулярки стал получать всё больше игрового времени и привлекал внимание своими настырностью и заряженностью на борьбу.

Период после обмена практически для всех сложился по-разному. Антипин, например, провалился в Подольске и неожиданно отправился на повышение в «Салават», а Аалтонен вновь стал лидером «Витязя», хотя команде, располагающейся на последнем месте Западной конференции, это мало чем помогает. Довольно забавная и в то же время грустная ситуация произошла с Паутовым. В матче СКА с «Локомотивом» в отсутствие важных для большинства армейцев Микко Лехтонена и Игоря Ожиганова Юрий выходил в одной из спецбригад по розыгрышу лишнего. Уже после игры в микст-зоне защитник, отвечая на вопрос, будет ли он чаще появляться в большинстве СКА, сказал: «На сегодняшний матч меня готовили. Дальше посмотрим». На следующий день стало известно о его обмене в «Сочи».

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Бардакова, казалось, перемолола машина ротации невских армейцев – он появился на льду в первом матче сезона в Череповце, затем в конце сентября принял участие в сумасшедшей выездной игре с бывшей командой, после чего пропал с радаров почти на два месяца. За это время Брагина несколько раз спрашивали о состоянии Захара, и Валерий Николаевич неизменно отвечал, что его готовят. Подготовка завершилась под конец ноября – проведя два матча в ВХЛ, Бардаков вернулся в основную команду и с тех пор не пропустил ни одной игры СКА.

Из квартета, летом пополнившего состав петербуржцев, лишь Моисеев попадал в заявку на все 36 матчей команды. Правда, во встрече с «Сибирью» он так и не появился на льду. Опять же из-за ротации Данила успел поиграть со многими одноклубниками, появляясь во втором, третьем или четвёртом звеньях. При этом его игру долгое время нельзя было назвать ровной – качественные выступления он чередовал с неудачными. Например, именно его ошибка привела к поражению в овертайме матча со «Спартаком». Однако в последнее время он смотрелся очень неплохо и даже был признан лучшим игроком СКА в игре с «Йокеритом», забросив решающую шайбу и заработав показатель полезности «+2».

Фото: ska.ru

Встреча с финнами получилась успешной и для Даниила Пыленкова. 21-летний защитник был так же полезен для петербуржцев, как и Моисеев, но вместо гола записал на свой счёт результативную передачу Антону Бурдасову. В этом же матче Пыленков провёл на льду рекордные в СКА 26 минут и 24 секунды. И это было достаточно удивительно, ведь пока Брагин не особо доверяет Даниилу, в основном используя его в третьей паре обороны с Кириллом Кирсановым, который сейчас готовится к молодёжному чемпионату мира.

С другой стороны, тот факт, что Пыленков провёл игру с «Йокеритом» на высоком уровне, не удивляет вовсе, а его небольшое игровое время в остальных матчах лично у меня вызывает вопросы. Ведь практически в каждом матче Даниил демонстрирует очень уверенную игру. На одной из пресс-конференций Валерий Брагин сказал, что Пыленков – игрок большинства. Действительно, у него есть все качества, чтобы быть полезным игроком при розыгрыше лишнего – он умеет быстро принимать решения, хорошо контролирует шайбу и распоряжается ей, а также грамотно выбирает позицию, что позволяет ему вовремя закрывать зону в случае необходимости (а с этим у СКА часто возникают проблемы при численном преимуществе).

При этом Даниил может не только поддержать атаку, но и самостоятельно её начать. В статье про переход Микко Лехтонена в петербургский клуб я уже отмечал его передачу в матче с «Барысом», которая стала голевой, но это был не единственный случай, когда он создавал отличные моменты для партнёров. Несколько подобных тонких пасов так ни к чему и не привели. Из относительно недавнего – вот эта передача на Андрея Кузьменко в игре с «Сибирью».

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Но прежде чем Пыленков стал появляться в бригаде большинства, главный тренер СКА несколько раз использовал его, когда удалялись игроки петербуржцев. И это говорит, что Даниил также хорош и при игре в своей зоне. Обычно именно он из двоих защитников действует на пятачке и противоборствует нападающим соперников. Его тяжело пройти один в один – Пыленков является очень цепким защитником и всегда навязывает борьбу что в статике, что в движении.

Конечно, Даниил неидеален. Например, в последнем матче с «Автомобилистом» он пропустил в зону Ефима Гуркина, что привело к голу Стефана Да Косты. Однако Пыленкова, как и весь СКА, спасло то, что француз оказался в положении вне игры, и гол 21-летнего защитника остался единственным в матче, а сам он был признан лучшим игроком невских армейцев по итогам встречи. В целом же его плюсы перевешивают – в том числе благодаря этому Даниил является самым полезным игроком обороны петербуржцев в нынешнем сезоне.

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Летом 2021 года Пыленков был выбран на драфте НХЛ – под 196-м номером его забрали действующие обладатели Кубка Стэнли из «Тампа-Бэй». Как известно, в «Лайтнинг» просто так никого не выбирают – большая часть игроков, принёсших «молниям» два трофея подряд, также была выбрана на драфтах и прошла через систему клуба. Поэтому хочется верить, что и Даниила взяли не просто так, ведь потенциал заиграть в НХЛ у него точно есть. Но для того, чтобы пробиться в состав «Тампы», нужно будет очень сильно потрудиться. Контракт Пыленкова со СКА действует до окончания сезона-2022/2023. Вполне возможно, что к этому моменту он созреет и поедет за океан уже готовым отличным защитником.